Nowe cykliczne szczyty Nikkei 225 i DAX-a

W czwartek swe najwyższe od ponad roku wartości osiągnęły japoński Nikkei 225 i niemiecki DAX. Ten pierwszy indeks dotarł do poziomu swego lokalnego szczytu z września 2021 (+1,6 proc.), zaś ten drugi był dziś ok. godz. 9:45 najwyżej od stycznia 2022 (+1,11 proc.). Nasdaq 100 zbliżył się wczoraj do poziomu swego szczytu z sierpnia ub.r., a dziś rano kontrakty na ten indeks pozostawały na wczorajszych poziomach (+0,08 proc. ok. godz. 9:50).

Czwartkowy poranek na europejskich giełdach stał pod znakiem wzrostów (CAC 40 +0,75 proc. ok. godz. 9:45).Zwyżkował również dziś rano zmagający się nadal z poziomem oporu wyznaczanym w okolicach 1950 pkt. przez jego szczyty z okresu poprzednich ponad 4 miesięcy WIG-20 (+0,96 proc. ok. godz. 10:00). Powoli do poziomu swego szczytu z 2021 roku zbliżał się sWIG-80. Wśród składników WIG-u 20 swój najwyższy w historii poziom osiągnęła dziś cena akcji PZU. Wśród składników mWIG-u 40 po wzroście o ponad 11 proc. najwyżej w historii był kurs akcji spółki Benefit Systems. Swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś również ceny akcji PKB Cargo i Develia. Jeśli chodzi o spółki wchodzące w skład sWIG-u 80 najwyżej od przynajmniej roku były dziś notowania akcji spółek Agora, Voxel, Alumetal, Mostostal Zabrze, CI Games, Enter Air, Astarta Holding i Ailleron.Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych zbliża się powoli do górnego ograniczenia kanału trendu bocznego w obrębie którego przebywa od 2 miesięcy (ok. 3,3-ok. 3,6 proc.). W Waszyngtonie w Kongresie trwają negocjacje mające na celu uzyskanie porozumienia w sprawie podniesienia limitu federalnego zadłużenia, który obecnie wynosi 31,4 biliony dolarów i który został już osiągnięty. Rentowność 10-latek polskiego rządu wyszła dziś na najwyższy w maju poziom 5,968 proc.Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena dotarł do istotnego poziomu oporu wyznaczanego tuż poniżej poziomu 138 JPY przez jego lokalne maksima z marca i początku maja. Lekko słabło względem USD również euro (EUR/USD -0,14 proc. ok. godz. 9:40). W kilka dni po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Turcji, turecka lira była dziś najsłabsza w historii w stosunku do USD.Drugi dzień z rzędu dosyć dynamicznie korygowały ostatnie spadki do najniższych od ponad roku poziomów kursy USD/PLN i EUR/PLN (odpowiednio +0,53 proc. i +0,38 proc. ok. godz. 9:40).Kursowi BTC/USD nadal nie udaje się wrócić znacząco powyżej poziomu oporu wyznaczanego przez jego – wyznaczające „linię szyi” 2-miesięcznej formacji „głowy z ramionami”? - przełamane w dół w ubiegłym tygodnia minima z drugiej połowy marca br. (26640 USD) i drugiej połowy kwietnia br. (27073 USD). Dziś ok. godz. 9:45 kurs wynosił 27391 USD.W środę cena kontraktów na gazie ziemny notowanych w Wielkiej Brytanii spadła do najniższego poziomu od 2021 roku będąc już 12 razy niższa niż w swym szczycie z sierpnia ub.r. Dziś rano kontrakty na gaz ziemny notowane na NYMEX-ie lekko rosły (+0,17 proc. ok. godz. 9:30). O 0,45-0,49 proc. taniały dziś ok. godz. 9:30 kontrakty na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE. Spadały dziś rano również ceny metali szlachetnych (złoto -0,26 proc., srebro -0,72 proc., platyna –0,97 proc., pallad –0,99 proc.) i miedzi (-0,71 proc. ok. godz. 9:35). Cena złota znalazła się na poziomach swoich minimów z okresu ostatnich 5 tygodni, srebro było najtańsze od pierwszej sesji kwietnia br.