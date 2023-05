Kurs EUR/PLN poniżej 4,50 zł, WIG-20 najwyżej od roku

W pierwszej turze wyborów prezydenckich w Turcji ani Recep Tayyip Erdogan, ani Kemal Kilicdaroglu nie przekroczyli progu 50 proc. zdobywając odpowiednio 49,51 proc. oraz 44,88 proc. Druga tura wyborów odbędzie się 28 maja. Kurs euro wobec tureckiej lity, która na początku poprzedniego tygodnia osiągnął swój historyczny rekord, a potem lekko spadał, w poniedziałek i dziś rano wznowił spadki. Z ewentualnym zwycięstwem Kemala Kilicdaroglu wiązano nadzieje na zmianę prowadzonej w Turcji polityki pieniężnej, w ramach której przy 50,5 proc. rocznej dynamice CPI, główna stopa procentowa banku centralnego wynosi zaledwie 8,5 proc.

Przeczytaj także: Złoty i forint najmocniejsze względem euro od ponad 2 lat

Dziś na rynkach akcji Azji i Oceanii zwracało uwagę kolejne cykliczne maksimum japońskiego Nikkei 225 (+0,73 proc.), który osiągnął swój najwyższy poziom od listopada 2021. Na pozostałych giełdach brak było jakiejś dominującej tendencji.Dziś ok. godz. 9:45 kontrakty na główne amerykańskie indeksy giełdowego wykazywały niewielkie zmiany (S&P 500 -0,06 proc.).Na giełdach europejskich również panował we wtorkowy poranek marazm (DAX +0,13 proc., CAC 40 -0,02 proc. ok. godz. 9:40).Na GPW WIG-20 próbujący trwale pokonać swe szczyty ze stycznia i kwietnia br. zaliczyć dziś swój najwyższy poziom od kwietnia ub.r. (+0,83 proc. ok. godz. 10:00). Najwyżej od listopada 2021 był na początku wtorkowej sesji również sWIG-80. Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksima zaliczyły dziś kursy akcji Develii i PKP Cargo. Wśród akcji wchodzących w skład sWIG-u 80 podobne osiągnięcie stano się udziałem kursów akcji spółek Mostosotal Zabrze, Vercom, Atal, Rainbow Tours i CI Games.Znajdującą się w konsolidacji w strefie ok. 3,3-ok. 3,6 proc. rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych lekko dziś spadała (3,47 proc.). Podobnie działo się w przypadku 10-latek polskiego rządu, których rentowność korygowała wczorajszy - najsilniejszy od 10 lutego br. - podskok.Kurs EUR/USD, który w piątek spadł poniżej poziomu 1,09, a wczoraj lekko się odbił w górę, dziś ok. godz. 9:35 wykazywał niewielkie zmiany (+0,09 proc.). Japoński jen minimalnie umacniał się względem amerykańskiego dolara (USD/JPY -0,17 proc.).Kurs EUR/PLN, który z poziomu swego historyczne szczytu z marca ub.r. (5,00 PLN) spadł już o 10 proc., „nieuchronnie” zmierzał w kierunku swego bezpośrednio przedwojennego minimum z lutego ub.r. Ówczesne lokalne minimum z 16 lutego wypadło na poziomie 4,49269 PLN. Dziś ok. godz. 9:40 kurs EUR/PL wynosił 4,49352 PLN. Jeśli kurs EUR/PLN spadnie poniżej poziomu lokalnego minimum z lutego 2022, to znajdzie się na najniższym poziomie od czerwca 2021.Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara zdaje się walczyć z poziomem oporu wyznaczanym przez jego lokalne minima z 28 marca br. (27455 USD) i 24 kwietnia br. (27649 USD). Ok. godz. 9:30 spadał o 0,65 proc. do poziomu 27203 USD. W okolicach poziomu 25000 USD znajduje się na wykresie kursu BTC/USD wyznaczana przez szczyty z sierpnia ub.r. i lutego br. „linia szyi” formacji „odwróconej głowy z ramionami”. Formacja ta kształtowała się od czerwca ub.r. i zostało opuszczona górą w marcu br. Osłabienie z ostatniego miesiąca można interpretować jako klasyczny „ruch powrotny” do poziomu przełamanego oporu.W poniedziałek na swój najniższy od stycznia ub.r. poziom spadła cena kontraktów na węgiel kamienny w Rotterdamie. Najniżej od ponad 1,5 roku były również ceny kontraktów na gaz ziemny notowanych w Wielkiej Brytanii i Holandii. Dziś rano ok. godz. 9:45 cena kontraktów na amerykański gaz ziemny notowanych na NYMEX-ie lekko spadała (-0,29 proc.). Lekko – o 0,24-0,28 proc. - drożały dziś rano kontrakty na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE. Taniały dziś rano metale szlachetne (złoto -0,51 proc., srebro -1,13 proc., platyna -0,44 proc., pallad -0,61 proc.) i miedź (-0,87 proc.).