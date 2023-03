W mZUS można składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i żłobkowe

W aplikacji mobilnej mZUS można teraz składać nie tylko wnioski o świadczenia Rodzina 500+ czy Dobry Start 300+, ale także o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i żłobkowe.

Przeczytaj także: Wnioski o świadczenia rodzinne dla uchodźców wkrótce na PUE ZUS

Składanie wniosków przez aplikację mZUS trwa zaledwie kilka minut. Już teraz rodzice mogą za jej pośrednictwem wnioskować nie tylko o świadczenie 500 plus, czy „wyprawkę szkolną”, ale też Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dofinasowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy u opiekuna dziennego. Wystarczy, że zaktualizują aplikację na swoim smartfonie czy tablecie – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aplikacja mZUS Aplikacja mobilna mZUS, która umożliwia szybkie i wygodne składanie wniosków o świadczenia Rodzina 500+ czy Dobry Start 300+, została rozbudowana o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz dofinansowanie do żłobka.

Aplikacja mZUS dla rodziców została po raz pierwszy udostępniona 14 listopada 2022 roku. Można jej używać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Jest do pobrania bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store. Dotychczas klienci ZUS pobrali ją na 100 tys. urządzeń mobilnych. Wnioski o 500+ , 300+, rodzinny kapitał opiekuńczy czy żłobkowe składane są jedynie drogą elektroniczną, co jest dużym ułatwieniem dla rodziców i opiekunów. Wniosek o wsparcie mogą złożyć przez całą dobę niezależnie od godzin otwarcia urzędu. Ogromnym udogodnieniem dla rodziców jest możliwość utworzenia nowego wniosku na podstawie poprzedniego, jeśli taki był składany przez aplikację mZUS lub na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Dzięki temu większość informacji uzupełni się automatycznie. Jeśli dane uległy zmianie, przed wysłaniem można je edytować.Aplikacja mZUS to nie tylko świadczenia dla rodzin. Dzięki niej można również: nawiązać telefoniczny kontakt z infolinią ZUS (COT), przejść do strony, która umożliwia rezerwację e- wizyty w ZUS, odczytać wiadomości, które pojawiły się na indywidualnym profilu na PUE, czy otrzymać powiadomienia, które przypomną na przykład o możliwości składania wniosków na nowy okres świadczeniowy.Osoby, które chciałyby korzystać z aplikacji mZUS muszą mieć swój profil na PUE ZUS i połączyć ją ze swoim profilem. Proces aktywacji i połączenia aplikacji z profilem PUE został opisany krok po kroku na początkowych ekranach startowych aplikacji.