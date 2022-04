Od 1 kwietnia 2022 r. można składać elektronicznie wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wysokość dopłaty wyniesie do 400 zł miesięcznie na dziecko, które nie jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest żłobkowe i komu przysługuje?

Czy dopłata do żłobka przysługuje na każde dziecko?

Kiedy i jak złożyć wniosek o dopłatę z ZUS do żłobka?

Ile wynosi żłobkowe?

Komu ZUS przekaże dofinansowanie?

Czy żłobkowe mogą ubiegać się obywatele Ukrainy?

„Żłobkowe” na dziecko, na które nie przysługuje RKO, rodzic może otrzymać nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia. Co ważne świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.

Dwoje i więcej dzieci

Kliknij, aby powiekszyć fot. LRCL - pixabay.com Żłobkowe z ZUS: komu przysługuje i jak złożyć wniosek o dopłatę do żłobka? Wysokość dopłaty wyniesie do 400 zł miesięcznie na dziecko, które nie jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Do tej kwoty nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Wniosek można składać elektronicznie już od 1 kwietnia 2022 r. O żłobkowe mogą ubiegać się także obywatele Ukrainy.

Maksymalnie 400 zł miesięcznie, konieczny wniosek

Jeżeli rodzic złoży wniosek do końca maja 2022 r., to otrzyma dopłatę od miesiąca, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do placówki – ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r. Jeśli wniosek złoży po 31 maja, to dofinansowanie otrzyma od miesiąca, w którym złożył wniosek – przypomina rzeczniczka.

Komu ZUS przekaże dofinansowanie?

Żłobkowe dla obywateli Ukrainy

zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i dziecku,

numer telefonu w Polsce i adres e-mail,

orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym,

dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja.

Rodzic lub opiekun może skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie, na pierwsze dziecko w rodzinie, jeśli na kolejne otrzymuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna przed ukończeniem 12 miesiąca i po 36 miesiąca życia, na które ZUS przyznał RKO i rodzic pobrał RKO w łącznej przysługującej wysokości.Rodzic może korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie. Natomiast nie otrzyma dofinansowania na dziecko, na które w tym czasie otrzymuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.– wyjaśnia rzeczniczka.Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, alew żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata to miesięczna kwota po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych.Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Dziecko musi zostać wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W tym celu trzeba przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko.Składa je rodzic lub inna uprawniona osoba. Rodzic może wybrać sposób przesłania wniosku, np. poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną czy portal Emp@tia.Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi będą na PUE ZUS. Przyznane tzw. „żłobkowe” nie będzie wypłacane rodzicowi lub innej osobie uprawnionej. ZUS przekaże dofinansowanie na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.O dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna mogą ubiegać się obywatele Ukrainy. Wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku można złożyć elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).Rodzic powinien złożyć wniosek o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku na formularzu DS-R. Opiekun tymczasowy dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem wypełnia elektroniczny formularz DZ-O.