Spokojny początek dnia na europejskich rynkach akcji

Na rynku akcji w USA S&P 500 i DJIA zanotowały wczoraj niewielkie zmiany i pozostały powyżej swoich wczorajszych minimów, natomiast Nasdaq Composite po spadku o 0,51 proc. znalazł się na najniższym poziomie od ponad 3 tygodni. Na giełdach Azji i Oceanii przeważały dziś spadki. Najsilniejszy notował filipiński PSEi (-2,24 proc.). Wczorajszy spadek dynamicznie odreagował Hang Seng (+3,38 proc.).

W Europie ok. godz. 9:40 główne indeksy notowały niewielkie zmiany (DAX +0,03 proc., CAC 40 0 proc.).Lekko spadała na początku czwartkowej sesji WIG-20 (-0,25 proc. godz. ok. 9:40). O 50 proc. drożały dziś ceny akcji Getin Holding osiągając najwyższy poziom od 2019 roku. Swój najwyższy poziom w historii osiągnęły dziś ceny akcji spółki Votum.Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych spadła wczoraj do najniższego poziomu od prawie 3 miesięcy, a dziś rano lekko odbijała w górę (3,447 proc. ok. godz. 9:25). Nadal na najwyższym od początku lat 80-tych utrzymywała się ujemna różnica pomiędzy rentownością amerykańskich 10-latek a rentownością tamtejszych 2-letnich obligacji skarbowych (-0,82 pkt. proc.). Rentowność polskich 10-latek spadła dziś rano (6,463 proc.), ale pozostawała powyżej poziomu swego 2-miesięcznego minimum z minionego piątku.Silnie – o 7-8 proc. – podrożały wczoraj kontrakty na gaz ziemny na rynkach w Holandii i Wielkiej Brytanii, ale pozostawały poniżej poziomów swoich szczytów z piątku. Dziś rano kontrakty na amerykański gaz ziemny (Henry Hub) na NYMEX-ie rosły o 1,5 proc. Ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE, które wczoraj spadły do najniższych poziomów od przełomu grudnia i stycznia, odbijały dziś rano lekko w górę (WTI +0,6 proc., Brent +0,36 proc. ok. godz. 9:25).Amerykański dolar lekko się dziś ok. godz. 9:15 umacniał względem japońskiego jena (USD/JPY +0,29 proc.), ale równocześnie tracił względem euro (EUR/USD +0,14 proc.).Lekko umacniał się dziś polski złoty (EUR/PLN -0,24 proc., USD/PLN -0,39 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara pozostawał poniżej poziomu 17000 USD (-0,08 proc. ok. godz. 9:10).