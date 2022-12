EUR/USD blisko swego 5-miesięcznego szczytu

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji odreagowały wczoraj spadki z poprzednich dni (S&P 500 +0,75 proc., DJIA +0,55 proc., Nasdaq Composite +1,13 proc.).W piątkowy poranek kontrakty na amerykańskie indeksu kontynuowały ostrożne wzrosty (S&P 500 +0,24 proc. ok. godz. 9:30). Dziś rano również na giełdach Azji i Oceanii dominowały zwyżki. Najsilniejszą - +2,32 proc. - notował Hang Seng, który osiągnął najwyższy poziom od końca sierpnia. Spadły jedynie głównie indeksy giełd w Indonezji, Indiach i Nowej Zelandii.

Niewiele się działo dziś rano na europejskich rynkach akcji (DAX +0,12 proc., CAC 40 -0,16 proc. ok. godz. 9:33).Również niewielkie zmiany notował dziś rano WIG-20 (+0,08 proc. ok. godz. 9:35).Minimalnie dziś spadała rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych utrzymując się poniżej poziomu 3,5 proc. Niewielki wzrost notowała rentowność 10-latek polskiego rządu, ale pozostawała poniżej poziomu 6,5 proc.O ponad 6,5 proc. spadły wczoraj ceny kontraktów na gaz ziemny w Wielkiej Brytanii i Holandii Wczoraj najniższy poziom od grudnia ub.r. osiągnęły ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie (WTI) i ICE (Brent). Dziś rano ceny tych kontraktów minimalnie odbijały w górę.Amerykański dolar lekko słabł względem japońskiego jena i euro (USD/JPY –0,27 proc., EUR/USD +0,18 proc. ok. godz. 9:15). Kurs EUR/USD był już blisko swego ponad 5-miesięcznego szczytu z poniedziałku tuż poniżej poziomu 1,06.Polski złoty pozostawał dziś rano stabilny (EUR/PLN +0,07 proc., USD/PLN -0,07 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara pozostawał dziś rano tuż poniżej swoich tegotygodniowych szczytów (17207 USD ok. godz. 9:15).