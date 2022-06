S&P 500 i Nasdaq najwyżej od prawie miesiąca

Dosyć silny wzrost cen akcji w USA w czwartek wyprowadził wartość S&P 500 i Nasdaq Composite na najwyższe poziomy od 5-6 maja. Średnia przemysłowa Dow Jonesa nie zdołała wczoraj pokonać środowego maksimum, ale też osiągnęła najwyższe od 4 maja zamknięcie.

Trzysesyjny wzrost S&P 500 ze środy, czwartku i piątku w ubiegłym tygodniu o 5,5 proc. był najsilniejszym tego typu ruchem od połowy marca br., kiedy to podobnie jak ostatnio indeks ten wyszedł po dłuższym okresie słabości na najwyższy poziom od 3-4 tygodni. Można to uznać za potwierdzenie hipotezy, że dołek cen akcji w USA z 20 maja był dołkiem cyklu 10-tygodniowego, ale na razie raczej trudno sądzić by obecna zwyżka mogła już w obecnym ruchu wyprowadzić główne amerykańskie indeksy powyżej poziomów szczytów z przełomu kwietnia i maja (4287-4300 pkt.). W piątkowy poranek kontrakty na amerykańskie indeksy notowały niewielkie zmiany (S&P 500 -0,07 proc.).Dziś rano na giełdach w Azji i Oceanii przeważały wzrosty. Najsilniej zwyżkował japoński Nikkei 225 (+1,27 proc.), który osiągnął najwyższy poziom od 2 miesięcy.Również w Europie dominowały dziś rano zwyżki głównych indeksów (DAX +0,41 proc., CAC 40 +0,33 proc.). Najwyżej w swej historii był dziś turecki XU100.WIG-20 rósł dziś rano o +0,76 proc., ale nadal pozostawał poniżej poziomów maksimów z końca maja. Silnie zwyżkował na początku piątkowej sesji WIG-Energetyka (+4,15 proc.). Główną przyczyną był silny - +5,72 proc. ok. 9:45 – wzrost cen akcji PGE, które osiągnęły najwyższy poziom od czerwca ub.r. Jeszcze silnie – o +6,66 proc. – drożały dziś akcje Lotosu. Wśród składników sWIG-u 80 swe kolejne 12-letnie maksimum ustanowiły dziś rano ceny akcji Arctic Paper.W wielu krajach europejskich – Francji, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii, Portugalii, Włoszech, Niemczech oraz Belgii - rentowności 10-letnich obligacji skarbowych zaliczyły dziś swe nowe cykliczne maksima. Rosła również lekko rentowność 10-latek rządu USA.Ceny kontraktów na ropę naftową spadały dziś rano o ok. 1 proc. Wczoraj najwyżej od 2016 roku były ceny kontraktów na biały cukier na ICE.USD notował niewielkie zmiany w stosunku do innych głównych walut (EUR/USD +0,09 proc., USD/JPY +0,02 proc.). Złoty lekko słabł (EUR/PLN +0,19 proc., USD/PLN +0,11 proc.).Kurs BTC/USD rósł dziś rano o 0,24 proc. drugą sesję z rzędu próbując odrobić silny środowy spadek.