Węgierski forint najsłabszy wobec złotego w historii

Kurs węgierskiego forinta względem złotego spadł dziś rano do najniższego poziomu od przynajmniej 1995 roku. Najsłabszy od końca 2018 roku był względem złotego japoński jen.

Przeczytaj także: BUX zyskuje dzięki decyzji UE w sprawie embarga na rosyjską ropę

Przeczytaj także: Pierwszy tygodniowy wzrost DJIA od 9 tygodni

Euro minimalnie dziś rano słabło względem dolara (EUR/USD -0,07 proc.). Trzeci dzień z rzędu zauważalnie słabł dziś rano względem amerykańskiego dolara japoński jen. Zmiany kursu złotego względem dolara i euro było dziś rano niewielkie (EUR/PLN -0,01 proc., USD/PLN +0,06 proc.).Kurs BTC/USD drugi dzień z rzędu lekko korygował poniedziałkowy skok w górę do najwyższego poziomu od 3 tygodni.Na wczorajszej sesji w USA główne indeksy spadły ze swoich 3-tygodniowych maksimów (S&P 500 -0,63 proc., Nasdaq Composite -0,41 proc.). Dziś rano kontrakty na amerykańskie indeksy nieco odrabiały wczorajsze straty (S&P 500 +0,33 proc., Nasdaq 100 +0,16 proc.).Na giełdach w Azji i Oceanii brak było dziś rano dominującej tendencji. Najsilniej – o 1,55 proc. – spadał korygując ostatnie wzrosty do wieloletnich maksimów Shanghai B-Share Index. Największy wzrost – o 0,65 proc. – notował japoński Nikkei 225.Na europejskich rynkach akcji dziś rano lekko przeważały wzrosty (DAX +0,51 proc., CAC 40 +0,4 proc.). Dziś rano najwyższy poziom w historii osiągnął turecki XU100.Słabo na tle innych głównych europejskich indeksów rynków akcji radził sobie dziś rano WIG-20 (-1,02 proc. ok. 9:30). Przyczyniały się do tego ponad 2 proc. zniżki cen akcji PGE, KGHM i Santander Bank Polska. Wśród składników mWIG-u 40 najniżej od 2019 roku były dziś ceny akcji Ten Square Games. Dzięki ponad 10 proc. wzrostowi najwyżej od 12 lat były dziś ceny akcji Arctic Paper. Swe historyczne maksimum osiągnęła dziś cena akcji spółki Bowim. Na drugim biegunie były zaliczające swe cykliczne minima ceny akcji Vercomu i Amiki.Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych rządu USA wzrosły dziś do najwyższego poziomu od ponad tygodnia (2,873 proc.). Wczoraj najwyższy poziom od 2014 roku osiągnęła rentowność 10-latek rządu Finlandii. Najwyżej od 2015 roku była również rentowność brytyjskich 10-latek.Po wczorajszym spadku ceny ropy naftowej dziś rano lekko odbijały w górę (WTI +1,25 proc., Brent +1,25 proc.). Ceny kontraktów na biały cukier na ICE zaliczyły wczoraj swój najwyższy poziom od 2016 roku.Euro minimalnie dziś rano słabło względem dolara (EUR/USD -0,07 proc.). Trzeci dzień z rzędu zauważalnie słabł dziś rano względem amerykańskiego dolara japoński jen. Kurs węgierskiego forinta względem złotego spadł dziś rano do najniższego poziomu od przynajmniej 1995 roku. Najsłabszy od końca 2018 roku był względem złotego japoński jen. Zmiany kursu złotego względem dolara i euro było dziś rano niewielkie (EUR/PLN -0,01 proc., USD/PLN +0,06 proc.).