Emerytura kobiet, które były w OFE, jest wyższa

Kobiety odchodzące na emeryturę w wieku 60 lat, które były członkami OFE, mają dwukrotnie przeliczane emerytury. Pierwszy raz, kiedy złożą wniosek emerytalny i drugi raz po ukończeniu 65 roku życia.

Kobiety w naszym systemie emerytalnym zostały nieco inaczej potraktowane niż mężczyźni. Zawsze miały możliwość przejść na emeryturę wcześniej niż panowie. Nie wszystkie jednak wiedzą, jakie korzyści daje im wcześniejsze członkostwo w OFE – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Tym paniom po osiągnięciu wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn ponownie przeliczamy emeryturę – informuje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. ratmaner - Fotolia.com

Jeśli jednak nabyły uprawnienia emerytalne przed 1 października 2017 r., gdy obowiązywał jeszcze podwyższony wiek emerytalny dla mężczyzn, mogą same wnioskować o ponowne obliczenie swojej emerytury – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Te panie muszą wypełnić i złożyć u nas wniosek ERPO – wyjaśnia Kowalska-Matis.- W tej grupie kobiet - wydłużony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzn, niektóre z nich osiągną już we wrześniu 2023 r – dodaje.

Jeśli kobieta tuż po swoich 60. urodzinach złożyła wniosek i nabyła uprawnienia emerytalne a wcześniej była również członkiem OFE, ma ustalone prawo do świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresowej emerytury kapitałowej. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn, czyli wynoszącego 65 lat otrzyma ponowne obliczenie swojej emerytury.Rzeczniczka zapewnia, że seniorki, które były członkami OFE i które nabyły uprawnienia emerytalne od 1 października 2017 r., nie muszą składać żadnego wniosku, Zakład z urzędu obliczy ponownie wysokość emerytury i zacznie wypłacać emeryturę docelową od dnia ukończeniu przez nie 65 roku życia.Rzeczniczka wyjaśnia, że taka sytuacja dotyczy kobiet, urodzonych po 1 kwietnia 1957 r. maksymalnie do 30 września 1957 r.Konieczność złożenia wniosku dotyczy również pań, które dostają rentę rodzinną po zmarłym małżonku wraz z okresową emeryturą kapitałową. Jeśli chcą sprawdzić, czy emerytura obliczona na podstawie ich pracy zawodowej i składek zgromadzonych na indywidualnym koncie w ZUS jest korzystniejsza, również muszą złożyć wniosek. Gdyby okazało się, że renta po mężu jest wyższa wtedy ZUS będzie ją wypłacał nadal, jeśli jednak „własna” emerytura byłaby wyższa – wtedy zacznie wypłacać to świadczenie.