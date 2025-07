Renta rodzinna za wrzesień dla studenta pierwszego roku - jak nie stracić świadczenia po maturze

Renta rodzinna to istotne wsparcie finansowe dla młodych osób, które straciły rodzica i kontynuują naukę. Dla maturzystów rozpoczynających studia świadczenie może przedłużyć się na nowy etap edukacji, jednak wymaga spełnienia określonych formalności i znajomości zasad przyznawania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące renty rodzinnej dla przyszłych studentów oraz praktyczne wskazówki, jak nie stracić świadczenia po maturze.

Z tego artykułu dowiesz się:

Do kiedy po maturze można otrzymywać rentę rodzinną z ZUS i jakie dokumenty są wymagane

Kiedy przysługuje renta rodzinna za wrzesień i jakie warunki trzeba spełnić

Jak długo można pobierać rentę rodzinną jako student – limity wiekowe i wyjątki

Kiedy ZUS wstrzymuje wypłatę renty i kiedy trzeba ją zwrócić z odsetkami



Do kiedy wypłacana jest renta rodzinna uczniom?

Co zrobić, by otrzymać rentę za wrzesień 2025?

Kiedy renta za wrzesień nie przysługuje?

Renta rodzinna a wiek studenta

Obowiązek dostarczania zaświadczenia o nauce

Młodzież musi pamiętać o tym, na jaki okres wystawione jest zaświadczenie. Jeśli przegapi sobie ten termin i nie dostarczy nam nowego dokumentu potwierdzającego naukę, wówczas uznamy, że nie kontynuuje nauki i nie będzie podstaw do przyznania i wypłaty renty rodzinnej — wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Kiedy można pobierać rentę mimo braku nauki?

Obowiązek informacyjny studenta wobec ZUS

Podsumowanie

Najważniejsze fakty o rencie rodzinnej dla studentów pierwszego roku

Renta rodzinna dla uczniów szkół ponadpodstawowych przysługuje do końca sierpnia ostatniego roku nauki.

Maturzyści przyjęci na studia mogą otrzymać rentę także za wrzesień pod warunkiem dostarczenia do ZUS zaświadczenia o przyjęciu na studia lub zawiadomienia z własnoręcznym oświadczeniem.

Świadczenie za wrzesień nie przysługuje, jeśli student nie rozpocznie nauki, mimo wcześniejszych deklaracji lub jeśli rok akademicki zaczyna się później niż we wrześniu.

Renta rodzinna przysługuje studentom do ukończenia 25. roku życia, a gdy 25. urodziny przypadają na ostatni rok studiów – do zakończenia tego roku akademickiego.

Warunkiem wypłaty renty jest coroczne dostarczanie do ZUS aktualnego zaświadczenia o kontynuowaniu nauki; brak dokumentu skutkuje wstrzymaniem świadczenia.

Wyjątek od obowiązku nauki: renta może być wypłacana po ukończeniu 16 lat także osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, na podstawie orzeczenia ZUS.

Student pobierający rentę rodzinną ma obowiązek zgłaszać ZUS każdą przerwę lub zakończenie nauki; w przeciwnym wypadku musi zwrócić nienależne świadczenia z odsetkami.

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych mają prawo do renty rodzinnej do końca sierpnia. Przejście z roli ucznia w studenta wiąże się jednak z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków: maturzysta może zachować prawo do świadczenia również za wrzesień, ale tylko wtedy, gdy został przyjęty na studia oraz dostarczy odpowiednie zaświadczenie do ZUS.Aby uzyskać rentę za wrzesień, przyszły student musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie o przyjęciu na studia. Jeśli uczelnia nie wystawi takiego zaświadczenia we wrześniu, można dołączyć zawiadomienie o przyjęciu na studia i napisać własnoręczne oświadczenie z deklaracją terminu rozpoczęcia studiów oraz zobowiązaniem do dostarczenia właściwego dokumentu z uczelni najpóźniej w miesiącu rozpoczęcia roku akademickiego.Renta za wrzesień nie będzie przysługiwać, jeśli student oświadczy, że naukę rozpocznie w październiku, lecz faktycznie tego nie zrobi – w takim przypadku pobrane świadczenie należy zwrócić. Podobnie straci się prawo do renty, jeżeli rok akademicki zaczyna się dopiero w późniejszym terminie; świadczenie będzie wówczas przysługiwać od miesiąca rzeczywistego rozpoczęcia studiów i złożenia stosownych dokumentów.Z reguły renta rodzinna przysługuje uczącym się do ukończenia 25. roku życia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy 25. urodziny przypadają na ostatnim roku studiów – wtedy świadczenie można pobierać aż do zakończenia tego roku akademickiego.Każdy uczeń i student pobierający rentę rodzinną musi rokrocznie potwierdzać fakt kontynuowania nauki poprzez zaświadczenie wystawione przez szkołę lub uczelnię. Brak takiego dokumentu skutkuje wstrzymaniem wypłat, a ewentualne niedostarczenie aktualnego zaświadczenia ZUS traktuje jako zakończenie nauki.Istnieją wyjątki: dziecko może otrzymać rentę rodzinną po ukończeniu 16 lat nawet bez dalszej nauki, jeśli stało się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (lub taka niezdolność powstała przed ukończeniem 16 lat czy podczas nauki przed 25. urodzinami). Wymagane jest wtedy orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji.Każdy pobierający rentę rodzinną ma obowiązek niezwłocznie poinformować ZUS o przerwaniu lub wcześniejszym zakończeniu nauki. Zaniedbanie tego obowiązku wiąże się z koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Renta rodzinna może być ważnym elementem budżetu przyszłego studenta, jednak korzystanie ze świadczenia wymaga skrupulatnego przestrzegania terminów, dostarczania zaświadczeń i zgłaszania każdej zmiany statusu nauki. Niedotrzymanie obowiązków grozi utratą wsparcia i koniecznością zwrotu pieniędzy. Dlatego warto regularnie monitorować swój status studenta i utrzymywać kontakt z ZUS, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.