Wartość IPO w I półroczu 2021 rekordowa

I półrocze 2021 na europejskim rynku IPO rekordowe. Odbyły się aż 223 debiuty o wartości 44,6 mld euro - wynika z raportu PwC "IPO Watch Europe Q2 2021". W pierwszej dziesiątce największych europejskich debiutów w drugim kwartale 2021 r. znalazła się oferta Pepco Group na warszawskiej GPW.

Podsumowanie I półrocza 2021 r. na GPW w Warszawie

Zainteresowanie debiutem giełdowym wśród spółek i inwestorów osiągnęło poziom niespotykany od kilkunastu lat. Widać to nie tylko w realizowanych z powodzeniem transakcjach, ale i zapowiedziach kolejnych IPO – lista potencjalnych kandydatów nieprzerwanie rośnie na wszystkich większych rynkach w Europie, w tym również w Polsce. Z drugiej strony, duża liczba przygotowywanych i zapowiadanych debiutów spowodowała większy poziom selektywności i wrażliwości cenowej wśród inwestorów - mówi Bartosz Margol, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Obecnie największe szanse na uruchomienie i zamknięcie z sukcesem IPO mają spółki, które przystępują do tego procesu dobrze przygotowane i gotowe na szybką realizację transakcji - z uporządkowaną strukturą, informacjami finansowymi i procesami wewnętrznymi, oraz mogące się pochwalić unikatowym przekazem inwestycyjnym (equity story). Zarówno w Warszawie, jak i na pozostałych rynkach w Europie, harmonogram (pipeline) transakcji wciąż wygląda bardzo solidnie, a dynamika debiutów ma dużą szansę kontynuacji w drugiej połowie 2021 roku - dodaje Bartosz Margol.

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w II kwartale 2021 r.

Drugi kwartał 2021 roku przyniósł rekordowe statystyki debiutów giełdowych w Europie. Dobra koniunktura na światowych rynkach akcji, mocne wskaźniki makroekonomiczne wspierane przez politykę monetarną, otwieranie gospodarek, i dodatkowo wzmocnione szeroką akcją szczepień – to czynniki, które uruchomiły bardzo dobre warunki do wysokiej aktywności w zakresie IPO w całej pierwszej połowie bieżącego roku - mówi Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

W dalszym ciągu zainteresowanie wzbudzają debiuty SPAC (special purpose acquisition company), skoncentrowane przede wszystkim na giełdach w Londynie, Paryżu, Amsterdamie, Frankfurcie i Sztokholmie. Natomiast wspólnym mianownikiem większości przeprowadzanych dziś IPO są kwestie ESG i zrównoważonego rozwoju, które wielu inwestorów stawia w centrum zainteresowania podejmując decyzje o zaangażowaniu w IPO - dodaje Tomasz Konieczny.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aktywność na europejskim rynku IPO w I połowie roku od 2015 r.* W I połowie 2021 roku odbyła się imponująca liczba 223 debiutów. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2015* W okresie od kwietnia do czerwca 2021 r.. miało miejsce 137 debiutów giełdowych o łącznej wartości 21.9 mld euro. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wyniki z I połowy roku są imponujące. 223 debiuty w porównaniu do 31 w I połowie ubiegłego roku i wartość IPO 44,6 mld euro w porównaniu do 5,4 mld euro w analogicznym okresie roku ubiegłego.W pierwszym półroczu 2021 roku na GPW w Warszawie odbyło się 19 IPO. W takim samym okresie roku ubiegłego odnotowano 5 IPO. Łączna wartość przeprowadzonych ofert (na rynku regulowanym oraz NewConnect) osiągnęła 5,9 mld PLN (1,3 mld euro), z czego aż 5,4 mld PLN (1,2 mld euro) przypadło na dwie transakcje – IPO Pepco Group oraz Huuuge Games.Największym debiutem na warszawskiej giełdzie w tym półroczu była oferta Pepco Group o wartości 3,2 mld PLN (a uwzględniając opcję dodatkowego przydziału akcji - 3,7 mld PLN). Oferta ta znalazła się także w pierwszej dziesiątce debiutów europejskich w pierwszym półroczu 2021 r.Na alternatywnym rynku NewConnect w minionym kwartale było natomiast 14 debiutów. Mimo, iż największą popularnością na NewConnect niezmiennie cieszą się spółki sektora technologii, przede wszystkim gamingowe, to największe IPO na NewConnect (o wartości 9,2 mln PLN) odnotowała spółka Stilo Energy z branży odnawialnych źródeł energii.Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, w pierwszej połowie 2021 r. łączna wartość IPO w Europie wyniosła 44,6 mld euro, co oznacza wzrost o 39,2 mld euro, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Odnotowano 233 debiuty (wobec 31 w I półroczu 2020 r.).W okresie od kwietnia do czerwca 2021 r.. miało miejsce 137 debiutów giełdowych o łącznej wartości 21.9 mld euro, przy czym jedynie 2 oferty przekroczyły próg 1 mld euro (tzw. megaoferty). Największym rynkiem pod względem wartości IPO w drugim kwartale 2021 r. została niemiecka Deutsche Börse z wartością przeprowadzonych ofert na poziomie 4,4 mld euro. Zaraz za nią za uplasował się Euronext Amsterdam (3,5 mld euro), a na miejscu kolejnym London Stock Exchange (3,1 mld euro).W minionym kwartale największą wartość osiągnęła oferta przeprowadzona przez Allfunds Group plc. Reprezentująca sektor finansowy spółka, w ramach debiutu na Euronext Amsterdam, przeprowadziła ofertę o wartości 2,2 mld euro. Drugim pod względem wielkości IPO okazała się oferta Acciona Energia o wartości 1,3 mld euro. Na kolejnych miejscach, z wartościami oferty poniżej 1 mld euro, znalazły się Alphawave IP Group (London Stock Exchange, 995 mln euro), SUSE (Deutsche Börse, 975 mln euro) oraz About You Holding (Deutsche Börse, 842 mln euro).