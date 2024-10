IPO w Europie: spadek aktywności w III kwartale 2024 roku

Po bardzo dobrym I półroczu, europejski rynek IPO odnotował w III kwartale 2024 roku spadek aktywności. Przeprowadzono 8 debiutów o wartości 0,3 mld euro. To aż o 92% mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego - wynika z najnowszego raportu "IPO Watch EMEA" przygotowanego przez firmę doradczą PwC. W Warszawie zadebiutowało pięć spółek na alternatywnym rynku NewConnect, a uwaga inwestorów była zwrócona na IPO Żabki.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile IPO przeprowadzono na europejskich giełdach w III kw. 2024?

Jakie były największe europejskie IPO w III kw. 2024?

Ile spółek zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w III kwartale?



Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w III kwartale 2024 r.

Liczba oraz wartość ofert na europejskich rynkach w trzecim kwartale była najniższa od lat, jednak nie oznacza zupełnego zastoju aktywności w zakresie IPO. Mimo zmian regulacyjnych i kalendarza wyborczego, wrześniowe zapowiedzi dużych międzynarodowych IPO wskazują, że spółki oraz sponsorzy (przede wszystkim fundusze private equity) nie odłożyły planów debiutu, a poświęciły letnie miesiące na przygotowanie i finalizację transakcji. Uplasowane z sukcesem oferty i rosnąca wycena spółek (w dniu debiutu oraz po nim) będą miały z pewnością pozytywny wpływ na pobudzenie rynku IPO. Jednak ze względu na wciąż niezakończony kalendarz wyborczy na ten rok, zauważalny istotny wzrost aktywności i pojawienie się większej liczby emitentów na europejskich parkietach prawdopodobne jest raczej w przyszłym roku niż w końcówce 2024 r. - mówi Bartosz Margol, partner PwC Polska, zespół ds. rynków kapitałowych.

Podsumowanie III kwartału 2024 r. na GPW w Warszawie

Trzeci kwartał 2024 roku na GPW odbił się bez echa, ale różnił się od poprzednich tym, że w końcu zaczęto mówić o konkretach, czyli o IPO Żabki, na którą zwrócona była cała uwaga rynku. Bez wątpienia było to jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń tego roku. Duże zainteresowanie ta transakcją jest pozytywnym znakiem wskazującym m.in. na to, że po stronie inwestorów jest kapitał oraz chęć jego zainwestowania w dobrze przygotowane i zarządzane aktywa, bez względu na branżę. Warto przy tym podkreślić, że IPO tej skali wymaga gruntownego przygotowania po stronie emitenta i wysiłku włożonego w zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych. Należy zatem zachować ostrożność przy formułowaniu szybkich konkluzji i wniosków , że IPO Żabki automatycznie wywoła “efekt kuli śnieżnej” i czeka nas wysyp nowych transakcji. Natomiast mam nadzieję, że transakcja Żabki zainspiruje innych kandydatów do solidnych przygotowań do IPO i pozwoli realnie patrzeć na możliwości pozyskania dodatkowego kapitału (lub exitu) poprzez GPW - mówi Kamil Wardzyński, dyrektor PwC Polska, zespół ds. rynków kapitałowych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aktywność na europejskim rynku IPO w III kwartale od 2020* r. Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w trzecim kwartale 2024 r. wyniosła 0,3 mld euro (łącznie 8 debiutów). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2020* Zgodnie z najnowszym raportem PwC “IPO Watch EMEA”, na europejskim rynku IPO w trzecim kwartale 2024 roku odnotowano istotny spadek aktywności kontrastujący ze wzrostami odnotowanymi w I półroczu br. (spadek wartości IPO o 95% do 0,3 mld euro w porównaniu do 6,6 mld euro w II kwartale 2024 r.). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Zgodnie z najnowszym raportem PwC “IPO Watch EMEA”, na europejskim rynku IPO w trzecim kwartale 2024 roku odnotowano istotny spadek aktywności kontrastujący ze wzrostami odnotowanymi w I półroczu br. (spadek wartości IPO o 95% do 0,3 mld euro w porównaniu do 6,6 mld euro w II kwartale 2024 r.). Od lipca do września br. na europejskich giełdach zadebiutowało 8 spółek, w porównaniu z 23 debiutami w poprzednim kwartale oraz 16 debiutami w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wybory w Europie, nadchodzące wybory w USA oraz zmiany regulacyjne w Wielkiej Brytanii zakończone latem, przyczyniły się do zmniejszonej aktywności podczas sezonu letniego na rynku europejskim. Natomiast we wrześniu rozpoczęło się kilka dużych IPO, które przetestują apetyt inwestorów w czwartym kwartale 2024 roku co także przełoży się na ocenę dalszych możliwości przeprowadzenia transakcji na początku 2025 roku. Wśród wspomnianych i rozpoczętych w trzecim kwartale dużych IPO, trzy z nich to spółki portfelowe funduszy private equity - Springer Nature (Frankfurt), Europastry (Madrid Stock Exchange - oferta została ostatecznie odwołana), oraz oferta Żabki z rodzimego rynku polskiego (zakończona debiutem 17 października).W trzecim kwartale 2024 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowało pięć spółek - wszystkie debiuty odbyły się na alternatywnym rynku NewConnect. Na rynku głównym w tym kwartale nadal nie pojawiły się żadne nowe spółki, natomiast ogłoszono planowane IPO Żabki, które zakończyło prawie roczne oczekiwanie na debiut na głównym parkiecie GPW. Debiut Żabki, który odbył się 17 października, stanowi jedną z największych ofert w historii GPW - po ustaleniu ceny akcji na maksymalnym poziomie, wartość oferty wyniosła 6,45 mld zł (1,5 mld euro, wyłączając opcję dodatkowego przydziału).Łączna wartość przeprowadzonych na NewConnect ofert w trzecim kwartale 2024 roku wyniosła 24,9 mln zł (5,8 mln euro), co oznacza ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku, kiedy przeprowadzono trzy IPO (także wszystkie na NewConnect) o łącznej wartości 7,7 mln zł (1,7 mln euro). Największymi debiutantami na NewConnect w trzecim kwartale 2024 roku były Mentzen S.A., spółka oferująca usługi księgowe, doradztwo podatkowe i prawne dla przedsiębiorstw, której oferta wyniosła 12,6 mln zł (2,9 mln euro) oraz Lichthund S.A., firma z branży gier wideo - wartość oferty wyniosła 6,8 mln zł (1,6 mln euro).