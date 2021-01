Debiuty giełdowe w Europie 2020 pod znakiem pandemii

Rok 2020 to rok zdominowany przez pandemię koronawirusa. COVID-19 odcisnął piętno także na europejskich rynkach IPO, szczególnie w pierwszej połowie roku. Wartość pierwotnych ofert publicznych spadła w porównaniu do roku 2019 o 8% i wyniosła 20,3 mld euro. Co ciekawe, na GPW mogliśmy obserwować ożywienie, a Allegro.eu było drugim największym debiutem w Europie - wynika z raportu "IPO Watch Europe 2020" przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Przeczytaj także: Debiuty giełdowe w Europie w III kw. 2018 r.

Europejski rynek IPO w 2020 roku

Sytuacja geopolityczna, niepewność związana z konsekwencjami brexitu, a przede wszystkim wybuch pandemii koronawirusa odcisnęły piętno na europejskich rynkach IPO, szczególnie w pierwszej połowie 2020 roku. Z każdym kwartałem widoczna była jednak poprawa aktywności i finalnie przeprowadzono więcej ofert pierwotnych z nieznacznie mniejszą wartością niż rok wcześniej. Pojawienie się szczepionki na koronawirusa, zakończone wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych oraz przeprowadzone z sukcesem transakcje pomimo lockdownu napawają optymizmem przed kolejnymi miesiącami. Wśród planowanych w najbliższym czasie debiutów dominują spółki z branż, które już od pewnego czasu wiodą prym na rynkach IPO – technologicznej, e-commerce, czy medycznej. Panująca pandemia jeszcze bardziej wzmocniła ten trend, ponieważ dla większości spółek z tych sektorów to szansa na jeszcze szybszy rozwój, co potwierdzają także dane z warszawskiej GPW – mówi Tomasz Konieczny, partner w PwC, lider zespołu ds. rynków kapitałowych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aktywność na europejskim rynku IPO od 2015 roku Łączna wartość IPO w Europie w 2020 roku wyniosła 20,3 mld euro. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

IPO na GPW w Warszawie 2020

Ostatni rok pokazał, w jaki sposób dojrzały rynek kapitałowy reaguje na duże i niespodziewane zmiany. Na warszawskim parkiecie obserwowaliśmy odbicie globalnych trendów oraz, po trudnym i niepewnym drugim kwartale roku, serię przeprowadzonych z sukcesem ofert największych wygranych ‘ery koronawirusa’, czyli spółek technologicznych, z sektora e-commerce, biotechnologicznych oraz gamingowych. W przypadku tych ostatnich Warszawa wyrosła na „hub” o co najmniej regionalnym zasięgu i wzbudza zainteresowanie potencjalnych emitentów spoza Polski. Rekordowe w historii warszawskiej giełdy IPO Allegro.eu w spektakularny sposób zapewniło obecność GPW w globalnych statystykach. Debiut ten odwrócił również trend z ostatnich lat realizacji dużych transakcji (w szczególności z udziałem funduszy PE) w ramach sprzedaży prywatnej. Giełda znowu stała się realną alternatywą, co już teraz przejawia się w realizacji transakcji w formule ‘dual track’ – mówi Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aktywność na polskim rynku IPO od 2010 roku Łączna wartość przeprowadzonych ofert na GPW w minionym roku wyniosła 10,9 mld zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Z danych PwC wynika, że łączna wartość pierwotnych ofert publicznych na giełdach europejskich w 2020 roku wyniosła 20,3 mld euro. To o 1,8 mld euro mniej niż w 2019 roku. Na europejskich parkietach zadebiutowało 135 spółek (wobec 106 w 2019 roku).5 największych debiutów odpowiadało za 44% wartości wszystkich przeprowadzonych IPO. Wśród nich znalazł się debiut Allegro.eu, który uplasował się na drugim miejscu w Europie i dziewiątym na świecie pod względem wielkości oferty.Największą aktywność kolejny rok z rzędu wykazała giełda w Londynie (6,7 mld euro pozyskane z 30 transakcji), za którą znalazła się Oslo Bors (2,9 mld euro z 40 debiutów) oraz Euronext Amsterdam (2,7 mld euro z jedynie 2 IPO).W 2020 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 19 IPO, wobec 16 w 2019 roku. Łączna wartość przeprowadzonych ofert na GPW w minionym roku (łącznie na rynku regulowanym oraz NewConnect) wyniosła 10,9 mld zł (2.433,5 mln euro), z czego aż 10,6 mld zł przypadło na IPO Allegro.eu (uwzględniając zrealizowaną opcję dodatkowego przydziału 15% akcji). To znacząco lepszy pod tym względem rok od poprzedniego, kiedy łączna wartość ofert osiągnęła poziom 65,9 mln zł (15,4 mln euro).Poza największym debiutem w historii GPW, który przypadł w udziale Allegro.eu, w 2020 roku na głównym parkiecie zadebiutowały spółki Games Operators (z wartością oferty 24,2 mln zł / 5,4 mln euro), Gaming Factory (21,3 mln zł / 4,8 mln euro), PCF Group (203,4 mln zł / 45,8 mln euro) oraz Dadelo (82,8 mln zł / 18,6 mln euro). Rynek główny warszawskiej giełdy został zatem zdominowany przez przedstawicieli branży technologicznej i e-commerce.Podobnie wygląda sytuacja na alternatywnym rynku NewConnect, na którym zdecydowana większość pierwotnych ofert publicznych została przeprowadzona przez spółki technologiczne (przede wszystkim twórców gier). Największą wartość oferty spośród 14 debiutantów osiągnęła spółka genXone reprezentująca branżę biotechnologiczną, która w ramach debiutu pozyskała 7,4 mln zł (1,6 mln euro).