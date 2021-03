Boom na debiuty giełdowe odczuje także GPW?

Inwestorzy coraz odważniej spoglądają na warszawską GPW. Wpływ na to ma największe w ubiegłym roku i w całej historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie IPO Allegro - podaje EY Polska.

Inwestorzy przez ostatnie lata utracili wiarę w giełdę – topniała liczba spółek dających istotne zwroty z kapitału i pokazujących perspektywy dynamicznego rozwoju. Odzwierciedleniem tego negatywnego sentymentu był fakt, że przez kilka lat z rzędu wartość spółek wycofywanych z giełdy była wyższa niż wartość debiutów giełdowych. W ubiegłym roku, wraz z jednym dużym IPO, ten trend się zmienił – mówi Bartłomiej Smolarek, Lider Zespołu ds. Fuzji i Przejęć, Partner EY Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Rocznik statystyczny GPW Debiuty i wycofania z giełdy (ilość i wartość w mln EUR w ostatnich trzech latach) Wartość debiutów w 2020 roku to 16430 mln euro. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Optymizm co do perspektyw giełdy budzą pojawiający się kolejni inwestorzy finansowi, zmienia się też struktura branżowa giełdy. Kiedyś na GPW królowała branża surowcowa, potem banki, teraz powoli na czoło wysuwa się branża technologiczna, obejmująca e-commerce, imponująca jest również liczba i wycena firm gamingowych na warszawskim parkiecie. Spółki z szeroko pojętego sektora technologii to biznesy perspektywiczne, dające dobre stopy zwrotu. Kupno akcji technologicznych spółek giełdowych daje szansę przysłowiowemu Kowalskiemu na inwestycję w innowacje – mówi Magdalena Warpas, Associate Partner, EY Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Rocznik statystyczny GPW Kluczowe sektory spółek notowanych na GPW (stan na koniec 2019 r.) - wartość W ujęciu wartościowym kluczowym sektorem są Finanse. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Rocznik statystyczny GPW Kluczowe sektory spółek notowanych na GPW (stan na koniec 2019 r.) - liczba W ujęciu liczbowym kluczowym sektorem jest Produkcja Przemysłowa i Budowlano-Montażowa. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Private equity pomoże

Ten rok będzie może mniej spektakularny dla rynku pierwotnego. Niemniej jeśli odejmiemy efekt jednej, dużej transakcji z 2020 r., możemy spodziewać się w 2021 r. powtórzenia ubiegłorocznego wyniku. Ubiegły rok umocnił wyraźną od kilku lat zmianę trendu przejawiającego się w zmniejszeniu roli spółek przemysłowych i wzroście znaczenia podmiotów z sektora nowoczesnych technologii, gier czy medycyny. Inwestorzy finansowi przekonali się też, że giełda jest realną i atrakcyjną alternatywą wyjścia z inwestycji wobec próby pozyskania inwestora branżowego. To może stworzyć szansę na zbliżenie się do ubiegłorocznych rekordów w perspektywie kolejnych kilku lat – mówi Robert Klimacki, Partner w Dziale Audytu EY.

Rekordy na GPW w 2020 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Dealogic, EY Największe debiuty giełdowe na świecie (wartość w mln USD) Allegro był drugim co do wielkości debiutem giełdowym w Europie w 2020 r. i dziesiątym debiutem giełdowym na świecie pod względem wartości. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Liczymy, że pozytywny sentyment inwestorów i wzmożone zainteresowanie warszawskim parkietem będą kontynuowane w kolejnych latach, umożliwiając trwałe wejście GPW na mapę liczących się ośrodków giełdowych w Europie – mówi Bartłomiej Smolarek.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Global IPO Trends Największe giełdy w Europie pod kątem IPOs (mln EUR) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie znalazła się na piątym miejscu w Europie. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Boom na debiuty giełdowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. Global IPO Trends Liczba i wartość IPO na świecie (mld USD) Z danych EY wynika, że w ubiegłym roku na światowych rynkach zadebiutowały 1363 podmioty, a wartość ofert publicznych wyniosła 268 mld USD. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Liczne grono podmiotów przygotowujących się do debiutów giełdowych na światowych giełdach pozwala patrzeć optymistycznie na aktywność na globalnym rynku pierwotnym w pierwszej połowie 2021 r. Wspomagać ten trend będzie wysoka płynność i optymizm towarzyszący coraz większej dostępności szczepionki na koronawirusa. Uzgodnione warunki Brexitu również będą wspierały aktywność na rynku pierwotnym, dzięki zwiększonej przejrzystości zasad współpracy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią – mówi Paul Go, EY Global IPO Leader.

Spółki technologiczne niezmiennie na szczycie listy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Global IPO Trends Liczba IPO Zarówno pod względem liczby debiutów, jak również ich wartości, kolejny rok z rzędu na szczycie zestawienia znalazły się spółki technologiczne. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Zainteresowanie pozyskiwaniem kapitału z giełdy mogą wzmocnić inwestorzy z sektora private equity. Debiut giełdowy może łatwiej się wpisać w ich naturalny cykl wychodzenia z inwestycji niż pozyskiwanie inwestora strategicznego dla aktywów z portfolio funduszy, zwłaszcza w kontekście ograniczeń związanych z pandemią, która w wielu wypadkach zawęziła obszar pozyskiwania kapitału.Polska w ubiegłym roku odpowiadała za 1% światowego rynku IPO pod względem wartości i 0,6% pod względem liczby transakcji. Dla porównania, rok wcześniej było to odpowiednio 0,01% i 1%. Ubiegłoroczny wynik to zasługa oferty publicznej Allegro, największego IPO w historii Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Największy polski e-commerce był drugim co do wielkości debiutem giełdowym w Europie w 2020 r. i dziesiątym debiutem giełdowym na świecie pod względem wartości.Ubiegły rok sprawił, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie znalazła się na światowej mapie rynków pierwotnych. W Europie była numerem pięć, w zaszczytnym gronie giełd tradycyjnie uznawanych jako centra kapitału.Wzmożone zainteresowanie rynkiem kapitałowym w Polsce jest odzwierciedleniem trendu w Europie i na świecie. Po stosunkowo słabym 2019 r., ubiegły rok był okresem zwiększonej aktywności na rynku debiutów giełdowych na świecie, zwłaszcza w drugiej połowie roku. Z danych EY wynika, że w ubiegłym roku na światowych rynkach zadebiutowały 1363 podmioty, a wartość ofert publicznych wyniosła 268 mld USD. To wzrost odpowiednio o 19% i 29% rok do roku. Wartość ofert publicznych na świecie w 2020 r. była najwyższa od 2010 r.Zarówno pod względem liczby debiutów, jak również ich wartości, kolejny rok z rzędu na szczycie zestawienia znalazły się spółki technologiczne, czyli związane m.in. z segmentem komputerowym, elektronicznym, internetowym i oprogramowania, usług IT. W 2020 r. na świecie zadebiutowało ich 324, a wartość ofert publicznych wyniosła 89,08 mld USD. W minionym roku na drugą pozycję pod względem liczby debiutów awansowały spółki z sektora przemysłowego, ale pod względem wartości ofert drugie miejsce zajęły firmy z sektora ochrony zdrowia, które w minionym roku zdecydowanie zwiększyły wartość ofert w porównaniu z poprzednimi latami. Rozwój pandemii zwrócił uwagę inwestorów na ten sektor, a na giełdzie w drugim półroczu zadebiutowali między innymi europejscy producenci szczepionki na Covid-19: BioNTech SE i CureVac. W tym roku na giełdzie w Amsterdamie zadebiutował InPost, operator sieci paczkomatów założony przez Rafała Brzoskę.