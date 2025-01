IPO w Europie w 2024 roku. Historyczny debiut Żabki na GPW

Europejski rynek IPO zakończył 2024 rok 57 debiutami o łącznej wartości 14,6 miliarda euro. Przeprowadzono aż 4 tzw. mega oferty, czyli IPO, których wartość przekroczyła 1 mld euro, w tym IPO Żabki na GPW. Najbardziej aktywny był sektor handlu detalicznego. W 2024 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zrealizowano 14 IPO, z czego aż 13 odbyło się na rynku NewConnect - wynika z najnowszego raportu "IPO Watch EMEA" przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile IPO przeprowadzono na europejskich giełdach w 2024 roku?

Jakie były największe europejskie IPO w 2024 roku?

Ile spółek zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ubiegłym roku?



Podsumowanie 2024 roku na GPW w Warszawie

Ten rok dla IPO w Polsce jest na pewno poniżej oczekiwań uczestników rynku, doradców i samych emitentów, a mimo to statystyki wyglądają znacznie lepiej niż w latach poprzednich. Wprawdzie spośród kilku dyskutowanych debiutów i prób wyjścia na rynek ostatecznie tylko jedna spółka - Grupa Żabka - zrealizowała dużą transakcję, to jednak zainteresowanie jakim ciągle cieszy się rynek kapitałowy, jest pozytywnym sygnałem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy nadganiać z liczbą IPO, powinien też on przynieść kilku interesujących kandydatów z ofertami. Czas pokaże, czy trafią one na dobre okno transakcyjne, czy przekonają inwestorów, czy będziemy w lepszej sytuacji geopolitycznej. Zamiar debiutu giełdowego ogłosiła właśnie Diagnostyka, jej IPO byłoby znakomitym otwarciem roku i pozytywnym sygnałem dla innych emitentów. Nie wieszczyłbym na razie czarnych scenariuszy dla rynku kapitałowego w Polsce. Zainteresowanie giełdą po stronie potencjalnych emitentów jest ciągle bardzo duże – mówi Bartosz Margol, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Polska.

Europejski rynek ofert pierwotnych w 2024 r.

Rok 2024 stworzył podstawy dla dalszego ożywienia rynku IPO w Europie i poza nią w 2025 roku. Ten pozytywny scenariusz wspierany jest przez poprawę perspektyw makroekonomicznych, zakończone wybory polityczne, utrzymującą się niską zmienność, dobre wyniki globalnych rynków akcji oraz pozytywne notowania po debiutach niektórych z największych IPO w 2024 roku, szczególnie Galdermy (+70%) i CVC (+66%). W minionym roku IPO wspierane przez fundusze private equity w Europie odniosły sukces; uwidocznił się też trend, w którym “sponsor” zachowuje istotny udział w akcjonariacie w momencie IPO (co uspokaja innych inwestorów), a następnie stopniowo wychodzi z inwestycji po IPO - często po wyższej cenie - dodaje Kamil Wardzyński, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aktywność na europejskim rynku IPO od 2020 roku* Wartość pierwotnych ofert publicznych (IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w 2024 roku osiągnęła 14,6 miliarda euro. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aktywność na polskim rynku IPO od 2013 roku W 2024 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zrealizowano 14 ofert publicznych (IPO), z czego aż 13 odbyło się na rynku NewConnect. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

W 2024 roku na GPW w Warszawie przeprowadzono 14 ofert publicznych, z czego aż 13 na rynku NewConnect. Jedynym debiutem na głównym rynku GPW było IPO Żabki. Dla porównania, w 2023 roku przeprowadzono 15 IPO, z których tylko Murapol S.A. zadebiutował na głównym parkiecie. Łączna wartość ofert w 2024 roku wyniosła 6,5 mld zł (1,5 mld euro), co oznacza niemal piętnastokrotny wzrost w porównaniu do roku wcześniejszego, kiedy to wartość IPO wyniosła 418,0 mln zł (95,9 mln euro). Kluczowym czynnikiem tego wzrostu była mega oferta Żabki, która stanowiła ponad 99% wartości wszystkich ofert przeprowadzonych w 2024 roku na GPW, pozyskując 6,5 mld zł (1,5 mld euro). W tym czasie wszystkie oferty na NewConnect pozyskały łącznie 43,2 mln zł (9,9 mln euro). Oferta Żabki była czwartym największym debiutem w historii warszawskiego parkietu, a także zajęła 10. miejsce wśród największych debiutów na świecie oraz 4. miejsce w Europie w 2024 roku. W czwartym kwartale 2024 roku, poza IPO Żabki, zadebiutowały 4 spółki na alternatywnym rynku GPW, które łącznie pozyskały 2,7 mln zł (0,6 mln euro).Zgodnie z najnowszym raportem PwC “IPO Watch EMEA”, łączna wartość IPO w Europie w minionym roku wyniosła 14,6 mld euro i wzrosła o 103% (o 7,4 mld euro) w porównaniu do roku 2023 (dane na 30 listopada 2024). Na europejskich parkietach zadebiutowało 57 spółek (tyle samo co w 2023 roku) oraz odnotowano aż 4 tzw. mega oferty, czyli IPO, których wartość przekroczyła 1 mld euro. Największy tegoroczny europejski debiut zaliczyła spółka Puig Brands na hiszpańskiej giełdzie BME z ofertą o wartości 2,6 mld euro. Drugie miejsce ze swoim debiutem na giełdzie SIX Swiss Exchange zajęła Galderma, a trzecie CVC Capital na giełdzie Euronext w Amsterdamie, których wartości wprowadzanych instrumentów wyniosły po 2,0 mld euro. W gronie mega ofert mamy w tym roku również nasz polski akcent, czyli wspomniany już wcześniej debiut Grupy Żabka.