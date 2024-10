IPO na świecie: III kwartał 2024 roku z największą liczbą debiutów

Na światowym rynku IPO panuje umiarkowany optymizm, mimo iż wolumen transakcji spadł o 14 proc., a wpływy z pierwszych ofert publicznych były o 35 proc. niższe - wynika z raportu EY Global IPO Trends za III kwartał 2024 roku.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile transgranicznych debiutów miało miejsce w III kw. 2024 roku?

Jakie spółki najczęściej debiutują na giełdzie?

Jakie są perspektywy dla rynku pierwszych ofert publicznych na IV kwartał?



Niezmiernie cieszy mnie fakt, że mimo niełatwego otoczenia zewnętrznego na warszawskim parkiecie panuje umiarkowany entuzjazm. Kilka dni temu z okazji wizyty przy ulicy Książęcej miałem okazję tego doświadczyć. O tym, że pierwsze oferty publiczne cieszą się relatywnym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców utwierdził mnie udział w uroczystym jubileuszu zorganizowanym z okazji 20 – letniej obecności Assecco na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Wydaje się, że prezentacja tej firmy pod nazwą „Rozwój napędzany giełdą” dała powód do myślenia wielu innym obecnym na tej wyjątkowej gali kandydatom do niełatwej drogi na parkiet” - mówi Hubert Rogoziński, Partner w CFO Consulting, EY Polska.

Otworzyły się wrota zagranicznych notowań

Otworzyły się wrota zagranicznych notowań

Niezmiennie atrakcyjność AI

Perspektywy związane z giełdowymi debiutami najlepiej zobrazuje złota polska jesień, która niebawem zagości na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A w Warszawie. Nie brakuje innych, nawet największych spółek, które chcą pójść w ślady rozpoznawalnych marek, które już tylko czekają na dźwięk giełdowego dzwonu. Być może oznajmi on, że rynek kapitałowy w Polsce ma jeszcze wiele przed sobą – mówi Katarzyna Thier – Kordusiak, Partnerka w CFO Consulting, EY Polska.

Perspektywy na czwarty kwartał

W obliczu globalnego spowolnienia gospodarczego, zmienności rynkowej, turbulencji geopolitycznych i luzowania polityki pieniężnej rynek pierwotnych ofert publicznych wykazał oznaki ostrożnego optymizmu. Pomimo spadku wolumenu transakcji i wpływów z tego tytułu, w ujęciu rok do roku, trzeci kwartał nieznacznie wyprzedził pierwsze dwa pod względem liczby giełdowych debiutów. Niezależnie od licznych wyzwań region EMEIA uzyskał wpływy z tego tytułu większe o 45 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Złagodziło to efekt ogólnego spadku, którego doświadczyliśmy na rynkach światowych w ostatnim czasie. Jednakże w miarę jak presja inflacyjna słabnie, a priorytetem decydentów staje się stymulowanie wzrostu gospodarczego, obserwujemy rysujący się globalny trend prowadzący do łagodzenia polityki pieniężnej. Niższe stopy procentowe będą miały istotny wpływ na zmniejszenie kosztu kapitału, dlatego zachęcą liczne spółki do wchodzenia na giełdę. Na złożoność związanego z tym procesu decyzyjnego mogą mieć dodatkowo wpływ polityczne cykle wyborcze – konstatują autorzy raportu EY.Biorąc pod uwagę transgraniczne IPO mające miejsce w obu Amerykach, Azji i Pacyfiku oraz regionie EMEIA na giełdę za granicą weszło siedemdziesiąt siedem spółek. To wzrost o 20 proc. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Stanowi to 9 procentowy udział w globalnym rynku IPO w 2024 roku. Należy podkreślić, że już od zeszłego roku ponad połowa (52 proc.) notowań na amerykańskich giełdach przypadało na firmy z siedzibą poza granicami USA, co stanowi rekordowy poziom od dwóch dekad. Trzeba jednak nadmienić, że odsetek ten wynika częściowo z ogólnie niskiego wolumenu transakcji, które miały miejsce w ostatnich dwóch latach. Uwidacznia to rosnący trend do debiutowania firm spoza tego kontynentu na rynku amerykańskim. W 2024 r. przyciągnął on więcej ofert z Chin kontynentalnych, Hongkongu, Singapuru i Australii niż w roku ubiegłym.W ostatnich dwóch latach rocznie na finansowanie poprzez wejście na giełdę zdecydowało się ponad sześćdziesiąt spółek z sektora sztucznej inteligencji (AI). Połowa z tych transakcji była zyskowna. Co więcej firmy, które zadebiutowały na parkiecie w ostatnich dwunastu miesiącach osiągnęły prawie dwukrotnie wyższą kapitalizację rynkową niż te notowane w roku poprzednim. Obecnie około pięćdziesięciu organizacji tego typu jest w procesie przygotowywania się do emisji akcji. Świadczy to o nieustającym zainteresowaniu innowacjami napędzanymi przez AI pomimo obiektywnych trudności związanych z osiąganiem rentowności z lokowanego przez inwestorów kapitału.Do końca 2024 r. największy wpływ na rynek pierwszych ofert publicznych będzie miała polityka banków centralnych, wydarzenia geopolityczne i wyniki politycznych wyborów. Optymizmem napawają już dokonane przez banki centralne cięcia stóp procentowych (np. w połowie września FED obniżył stopy procentowe o pół punktu procentowego, rozpoczynając agresywnie swoją pierwszą kampanię łagodzenia polityki pieniężnej od czterech lat), a także dalsze oczekiwane obniżki stóp procentowych i spowalniająca inflacja (np. inflacja w strefie euro spadła do 1,8 proc. we wrześniu, po raz pierwszy od ponad trzech lat schodząc poniżej celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego, ustalonego na poziomie 2 proc.). Tylko te dwa czynniki powinny zachęcić firmy do nowych debiutów giełdowych. Oczekuje się, że utrzyma się dobra koniunktura na kluczowych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone, Europa i Indie. IPO transgraniczne powinny nadal kwitnąć, zwłaszcza te wspierane przez firmy private equity oraz wynikające z wydzielenia i podziału spółek tzw. spin-offy i carve-outs. Podmioty te poszukują wyłącznie korzystnego momentu na wejście na parkiet – wynika z raportu EY.