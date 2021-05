153 miliony transakcji BLIK w I kwartale 2021 r.

W I kwartale 2021 roku zrealizowano 153 miliony transakcji BLIK, niemal dwa razy więcej niż w tym samym kwartale 2020 roku. Ich wartość również się podwoiła i wyniosła 20 mld zł.

Przeczytaj także: BLIK: 424 mln transakcji o wartości 57 mld zł w 2020 roku

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Przelew na telefon BLIK rozwija się najszybciej Od stycznia do marca br. zrealizowano prawie 19 mln takich transakcji. To aż o 156 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Nasi użytkownicy chcą płacić BLIKIEM nie tylko w polskich, ale także w zagranicznych sklepach internetowych. Dlatego tak ważne jest dla nas nawiązywanie partnerstw z zagranicznymi operatorami płatności, którzy obsługują nie tylko krajowe, ale również globalne platformy e-commerce. Chcemy, aby każda osoba korzystająca z BLIKA mogła płacić nim wszędzie na świecie – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych BLIK.

Przeczytaj także: 2020 rokiem zakupów internetowych i płatności elektronicznych

Liczba użytkowników BILKA wzrosła o 55 proc. rok do roku, i na koniec I kwartału 2021 wyniosła 7,6 mln osób. Wzrost widać także w odniesieniu do IV kwartału 2020 - o 600 tys. osób.W I kwartale roku użytkownicy realizowali BLIKIEM średnio 1,7 mln transakcji każdego dnia. To dwa razy więcej niż w tym samym okresie 2020 r. W najlepszym dniu pierwszego kwartału odnotowano 2,2 mln transakcji. Średnia kwota transakcji BLIKIEM to 131 zł.W I kwartale tego roku 114 milionów transakcji, czyli ponad 74 proc., zrealizowano w internecie. Z tego ponad 4 mln to transakcje wykonane w globalnym e-commerce, rozliczane przez międzynarodowych operatorów płatności. Wartość transakcji online osiągnęła prawie 13 mld zł. Pod koniec 2020 roku BLIK po raz pierwszy wyprzedził, pod względem liczby transakcji realizowanych w globalnym e-commerce (polskim i zagranicznym), karty płatnicze.Drugą najchętniej wykorzystywaną funkcją BLIKA są przelewy na telefon. Od stycznia do marca br. zrealizowano prawie 19 mln takich transakcji. To aż o 156 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przelew na telefon BLIK to najszybsza i najbezpieczniejsza – szczególnie podczas pandemii – metoda na przekazywanie pieniędzy między użytkownikami. Wartość takich transakcji w pierwszym kwartale osiągnęła 2 mld zł. Z tego sposobu przekazywania pieniędzy – natychmiastowo i o dowolnej porze – korzystać mogą klienci 10 banków.Liczba transakcji w tradycyjnych terminalach płatniczych wzrosła rok do roku o 94 proc. do poziomu 13,6 mln transakcji w pierwszym kwartale roku. Ich wartość w tym czasie zbliżyła się do miliarda zł. Pandemia przyśpieszyła w Polsce wzrost zainteresowania rozliczeniami bezgotówkowymi oraz trend odchodzenia od płacenia gotówką. Potwierdzają to dane dotyczące liczby transakcji zrealizowanych przez użytkowników BLIKA w bankomatach – w pierwszym kwartale roku było ich aż 7,2 mln. To 16 proc. więcej niż rok wcześniej, jednak to wynik utrzymujący się na porównywalnym poziomie przez ostatnie trzy kwartały. Wartość transakcji realizowanych BLIKIEM w bankomatach (wpłaty i wypłaty gotówki) w analizowanym okresie wyniosła 4,5 mld zł. Użytkownicy wypłacają jednorazowo średnio 622 zł.