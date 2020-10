Płatności BLIK wyprzedziły karty. To już 60 proc. wartości polskiego e-commerce

Płatności BLIK to jeden z najpopularniejszych sposobów płatności za zakupy w internecie. W II kwartale br. Polacy uiścili za ich pomocą kwotę 8,58 mld zł. Dla porównania, w poprzednich trzech miesiącach było to niespełna 6 mld zł. Rośnie jednak nie tylko wartość, ale i ilość transakcji. Karty płatnicze mogą BLIKOWI tylko pozazdrościć.

Wynika to oczywiście z lockdownu oraz obaw wielu z nas o kupowanie w tradycyjnych miejscach, gdzie często gromadzą się większe grupy ludzi. Dane za trzeci kwartał, które opublikujemy już wkrótce, potwierdzą, że Polacy zostali przy zakupach w sieci - dodaje Dariusz Mazurkiewicz.

Szacujemy, że dziś udział płatności BLIK w wartości rynku e-commerce w Polsce może sięgać już nawet 60 proc. i stale rośnie. Bez wątpienia jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób kupowania w internecie. A dzięki temu, że użytkownik nie musi pozostawiać w sieci żadnych danych płatniczych – jest także bardzo bezpieczny - dodaje Dariusz Mazurkiewicz



Większość, bo już 3 na 4 płatności BLIK przeprowadzane są w internecie. W II kwartale br. e-kupujący zapłacili w ten sposób aż 73 mln razy. W tym samym okresie po karty płatnicze w transakcjach online sięgnięto zaledwie 33,6 mln razy.Omawiany okres przyniósł również znaczny wzrost wartości transakcji. W przypadku BLIKA wzrost sięgnął 2,61 mld zł (do 8,58 mld zł, 43 proc.), a w przypadku kart 1 mld zł (do 5 mld zł, 25 proc).Dariusz Mazurkiewicz Prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora płatności BLIK, potwierdza, że na tak znaczne wzrosty największy wpływ wywarła pandemia, a dokładnie - przesunięcie zakupów ze sklepów stacjonarnych do internetu.Warto przy tym zaznaczyć, że ilościowa przewaga internetowych płatności BLIK nad kartowymi nie jest żadnym novum. Pod tym względem BLIK wyprzedził karty płatnicze już pod koniec 2018 roku. Od tego czasu dystans między oboma sposobami płatności jest coraz większy. Jeśli chodzi o wartość transakcji realizowanych w sieci, BLIK zaczął dominować nad kartami pół roku później – w drugim kwartale 2019 roku.BLIK to ogólnokrajowy, powszechny standard płatności, który wykorzystuje najnowocześniejsze technologie. Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 90 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych.Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). PSP stale rozwija możliwości BLIKA tak, aby system był jak najbardziej funkcjonalny dla jego użytkowników. Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. Z BLIKA mogą korzystać również klienci Getin Banku, Banku Pekao S.A, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, T-Mobile Usługi Bankowe, Nest Banku i banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej, a także w Banku BPS i bankach spółdzielczych Grupy BPS.