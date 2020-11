W III kwartale bieżącego roku Polacy wykonali 110 mln płatności BLIK. Licząc od początku roku BLIK był w użyciu blisko 300 mln razy - wynika z najświeższych danych zaprezentowanych przez Polski Standard Płatności. U schyłku września aktywnie korzystało z niego już 6 mln osób, co względem poprzedniego kwartału oznacza wzrost o pokaźne 600 tys. Okazuje się również, że prawdziwe rekordy biły w ostatnim czasie realizowane za pośrednictwem BLIK przelewy na telefon.

Ten rok będzie z pewnością przełomowy dla polskiego e-commerce. Handel w sieci zastąpił wielu osobom ten tradycyjny. Nawet odmrożenie gospodarki i powrót do normalnego funkcjonowania sklepów w okresie przed i powakacyjnym, nie spowodowały odpływu kupujących w sieci. Naszym zdaniem, zostaną oni już na stałe i coraz chętniej będą kupować online – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Z płatności BLIK korzysta już 6 mln Polaków Użytkownicy zrealizowali w trzecim kwartale rekordowe 13 mln przelewów na numer telefonu BLIK.

Przelewy na numer telefonu BLIK stają się prawdziwym hitem, coraz więcej osób uznaje, że jest to najszybszy i najbezpieczniejszy, a jednocześnie bardzo prosty sposób przekazywania sobie pieniędzy. Dodatkowo, wszelkie rodzaje bezgotówkowych rozliczeń są w czasie pandemii ważnym elementem utrzymywania dystansu – komentuje Dariusz Mazurkiewicz – Zauważamy także dynamiczny wzrost liczby transakcji w tradycyjnych terminalach, co również jest potwierdzeniem odchodzenia od obrotu gotówkowego – dodaje.



Ponad 6 mln aktywnych użytkowników BLIKA

W normalnych, "pozapandemicznych" czasach, okres od lipca do września charakteryzuje się stabilizacją wzrostu transakcji. Ten trzeci kwartał był jednak inny od swoich poprzedników, co nie pozostało bez wpływu na ilość płatności BLIK oraz liczebność rzeszy korzystających z niej osób.Z danych opublikowanych przez Polski Standard Płatności wynika, że w analizowanym okresie sięgnęliśmy po płatności BLIK 110 mln razy, czyli dwukrotnie częściej niż w III kwartale poprzedniego roku.Blisko 78 mln z nich to te zrealizowane w internecie, to również dwukrotny wzrost rok do roku i 70 proc. wszystkich transakcji w kwartale.Użytkownicy zrealizowali w trzecim kwartale rekordowe 13 mln przelewów na numer telefonu BLIK – to wzrost aż o 200 proc. w stosunku do pierwszych analogicznego okresu ubiegłego roku i 46 proc. więcej niż w drugim kwartale tego roku.Liczba transakcji w tradycyjnych terminalach płatniczych wzrosła rok do roku o 98 proc. – było ich blisko 12 mln (to też o 42 proc. więcej niż w drugim kwartale). Pokazuje to, że osoby, które regularnie płacą BLIKIEM w sieci oraz rozliczają się w ten sposób ze znajomymi, chętniej wybierają tę formę płatności również w stacjonarnych sklepach. Trzeci kwartał przyniósł także duży wzrost liczby wypłat z bankomatów – było ich 7,5 mln, czyli o 36 proc. więcej niż w okresie od kwietnia do czerwca. To z pewnością także efekt zniesienia lockdownu w okresie wakacyjnym.Średnia liczba transakcji dziennie w trzecim kwartale to blisko 1,2 miliona, a w rekordowym dla kwartału dniu było ich ponad półtora miliona. Średnia wartość transakcji BLIKIEM w tym czasie to 133 zł, natomiast łączna wartość wyniosła 14,6 mld zł. Najwięcej, bo aż 8,5 mld to wydatki w internecie.Liczba osób, które aktywnie korzystają z BLIKA wzrosła o blisko 600 tys. w ciągu kwartału do 6 mln. Przyjęto, że aktywnym użytkownikiem jest osoba, która zrealizuje przynajmniej jedną transakcję w miesiącu. Nie brano pod uwagę użytkowników, którzy wykonywali wyłącznie przelewy na numer telefonu, nie korzystając z innych kanałów płatności BLIKIEM.