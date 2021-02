BLIK: 424 mln transakcji o wartości 57 mld zł w 2020 roku

IV kwartał 2020 roku był rekordowy pod względem ilości transakcji BLIK. Zrealizowano ich dwukrotnie więcej niż w 2019 roku - 140 mln, z czego aż 105,5 mln stanowiły zakupy w e-commerce. W całym 2020 roku użytkownicy BLIKA zrealizowali 424 mln transakcji o wartości 57 miliardów zł.

Bezgotówkowe, błyskawiczne i bezpieczne rozliczenia między użytkownikami to naszym zdaniem obecnie najważniejszy trend nie tylko na polskim, ale również europejskim rynku płatności. To najlepszy sposób przekazywania sobie pieniędzy, nie tylko z uwagi na uwarunkowania związane z pandemią koronawirusa – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA. – Prognozujemy, że przelewy na numer telefonu już wkrótce mogą być dominującą formą przekazywania pieniędzy pomiędzy ludźmi - dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com BLIK coraz popularniejszy W 2020 roku zrealizowano 424 mln transakcji BLIK o wartości 57 mld zł.

Użytkownicy znają i cenią BLIKA przede wszystkim za jego wszechstronność i mobilność. BLIK jest jedynym systemem płatności, który pod jedną marką dostarcza możliwości płatności w POS, e-commerce, oferuje przelewy na numer telefonu i możliwość wypłaty w bankomacie – żadna z marek obecnych na rynku nie integruje tych funkcji – podkreśla Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności – BLIK upraszcza finanse, sprawia, że stają się one pozytywne i przyjemne, do tego daje bardzo dobry UX, dzięki czemu jest tak chętnie polecaną usługą – dodaje.

Najlepszy rok w historii BLIKA

Bardzo szybko zbliżamy się do osiągnięcia pierwszego miliarda transakcji BLIKIEM, co będzie dla nas pewnego rodzaju symbolicznym osiągnięciem po 6 latach obecności na rynku. Łączna wartość transakcji BLIKIEM od lutego 2015 roku do końca 2020 wyniosła blisko 105 miliardów zł. W e-commerce staliśmy się już niekwestionowanym liderem. Według danych NBP liczba transakcji w sieci jest już ponad dwa razy wyższa niż tych realizowanych kartami – zaznacza Dariusz Mazurkiewicz – Nasze ambicje sięgają jednak dalej, dlatego intensywnie pracujemy nad tym, aby s, BLIKIEM można było płacić wszędzie na świecie, gdzie tylko nasi użytkownicy chcą robić zakupy – dodaje.

Na koniec roku 2020 z systemu płatności mobilnych aktywnie korzystało 7 mln osób. Polski Standard Płatności szacuje, że trzy czwarte operacji BLIK stanowią transakcje online, a coraz popularniejszy jest przelew na numer telefonu. Liczba transakcji w tej kategorii wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o 167 proc. i wyniosła 15,5 mln. Ten kanał płatności oferuje swoim klientom już 10 banków.W IV kwartale 2020 zrealizowano 140 mln transakcji BLIK, o wartości blisko 19 mld zł, W całym roku 2020 zrealizowano 424 mln transakcji, o wartości 57 miliardów zł.W ostatnim kwartale ubiegłego roku dużą popularnością wśród użytkowników BLIKA cieszyły się również transakcje w tradycyjnych terminalach płatniczych. Ich duży wzrost odnotowano w drugiej połowie roku – w trzecim i czwartym kwartale realizowano po blisko 12 mln transakcji w tym kanale. To o 80 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2019 roku.Odchodzenie użytkowników od płatności gotówkowych widać na przykładzie liczby transakcji BLIKIEM w bankomatach. W ostatnich trzech miesiącach roku było ich 7,1 mln. Chociaż rok do roku to niewielki wzrost i w czwartym kwartale odnotowano mniej tego typu transakcji niż kwartał wcześniej, to sam udział BLIKA w rynku transakcji bankomatowych systematycznie rośnie. Wypłaty i wpłaty w bankomatach stanowiły 5 proc. wszystkich transakcji BLIKIEM. Warto odnotować, że do roku 2019 bankomaty były drugim, po e-commerce, miejscem, gdzie najchętniej używano BLIKA.W czwartym kwartale Polacy wykonywali średnio 1,5 mln transakcji BLIKIEM każdego dnia. Rekordowa dzienna liczba transakcji to blisko 2,4 mln.Wartość wszystkich transakcji zrealizowanych BLIKIEM w ostatnich trzech miesiącach 2020 roku wyniosła prawie 19 mld zł, a na koniec roku liczba aktywnych użytkowników sięgnęła 7 mln osób. Za aktywne uznawane są osoby, które realizują przynajmniej jedną transakcję każdego miesiąca kwartału, nie wliczane są w to te, które robią wyłącznie przelewy na numer telefonu.Według badań KANTAR Polska BLIK uzyskał w czwartym kwartale 2020 r. wskaźnik NPS na poziomie aż 62 punktów. To oznacza, że użytkownicy bardzo chętnie polecają markę swoim znajomym. Dla porównania – średni wynik NPS dla branży finansowej wynosi 18 punktów. BLIK najczęściej polecany jest za szybkość płatności, wygodę i łatwość korzystania, a także bezpieczeństwo. W autorskiej metodologii KANTARA (MDS Meaningful, Different Salient) służącej pomiarowi siły marki (Brand Equity), tzw. indeksie Brand POWER, BLIK uzyskał w czwartym kwartale 41 proc. (wzrost o 6 p.p. rok do roku), wyprzedzając takie marki jak VISA (25 proc.), Mastercard (19 proc.), G-Pay (6 proc.), Revolut (5 proc.) oraz Apple Pay (4 proc.).W całym 2020 roku BLIK odnotował 424 mln transakcji, czyli prawie dwa razy więcej niż w 2019 r. Łącznie od czasu uruchomienia systemu w lutym 2015 roku użytkownicy zrealizowali 777 mln operacji.