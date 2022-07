Płatność BLIK także za granicą?

Każdy kraj ma własne ciekawostki związane z płatnościami i systemami płatniczymi, a Polska nie jest wyjątkiem. Gorączkowe poszukiwanie pieniędzy w sklepie może być frustrujące, nie wspominając o ryzyku noszenia przy sobie gotówki. Dlatego też z inicjatywy kilku polskich banków powstała nowa metoda płatności bezgotówkowych - BLIK, która umożliwia łatwe i szybkie dokonywanie zakupów stacjonarnych oraz internetowych. W pierwszym kwartale 2022 r. przez BLIK zrealizowano 250 mln transakcji na łączną kwotę 32,6 mld złotych.

Jak działa system płatności BLIK?

Główne zalety płatności za pośrednictwem systemu BLIK

Bezpieczeństwo: Twoje pieniądze są chronione - nie ryzykujesz, że ktoś otrzyma dane karty lub zobaczy Twój kod PIN, ponieważ używasz unikalnego kodu. Ponadto osobiście potwierdzasz każdą płatność lub wypłatę gotówki.

Szybkość: wpłacenie i wypłacanie pieniędzy zajmuje mniej czasu. Nie musisz nawet mieć przy sobie karty, wystarczy, że masz przy sobie smartfon i możesz szybko wypłacić gotówkę z bankomatu, zapłacić za zakup.

Komfort: system może być używany w dowolnym dogodnym dla Ciebie momencie, powtarzam - starczy mieć tylko smartfon z dostępem do Internetu.

BLIK za granicą

Minusem metody płatności BLIK, którą widzę na dziś, jest jej brak w innych krajach Europy i nie tylko. Jednakże ze względu na to, że dużo użytkowników ceni możliwość korzystania z tak szybkiego i wygodnego systemu płatności bezgotówkowych, Polski Standard Płatności (właściciel systemu BLIK) nawiązał długo oczekiwaną współpracę z Mastercard, która obsługuje terminale zbliżeniowo - mówi dr Hubert Gąsiński, wykładowca i ekspert WSB Warszawa.

Wszystko czego potrzebujesz to dowolny telefon obsługujący aplikację banku i dostęp do Internetu. Istotą tej metody jest możliwość wykonywania transakcji bez użycia gotówki, a nawet karty płatniczej. Wystarczy tylko wpisać 6-cyfrowy kod wygenerowany w telefonie w aplikacji mobilnej Banku. Dzięki BLIKowi można wypłacić pieniądze z bankomatu bez karty, płacić na stronach sklepów internetowych, płacić za zakupy w sklepach stacjonarnych, a w niektórych bankach nawet doładować komórkę lub wpłacić pieniądze na konto bankowe.Oznacza to, że transakcje BLIKiem są dostępne na dowolnym terminalu, który akceptuje płatności bezgotówkowe kartami z czerwono-żółtym logiem Mastercard, niezależnie od kraju, w którym się znajdujemy.Na chwilę obecną zarówno zagraniczne sklepy internetowe, jak i stacjonarne, nie akceptują 6-cyfrowych kodów BLIK w postaci formy płatności. Obserwując jednak, jak szybko BLIK zyskuje popularność w Polsce, nietrudno sobie wyobrazić, że wkrótce pełna funkcjonalność kodów może pojawić się w innych krajach na całym świecie.