Płatności bezgotówkowe - pandemia pomogła czy zaszkodziła?

Kilka ostatnich lat to systematyczny wzrost płatności bezgotówkowych w Polsce. Niestety ten trend wyhamowała pandemia. Dlaczego tak się stało - wyjaśniają eksperci Intrum.

Polska bezgotówkowa? Jeszcze nie teraz…

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kiedy Pana/Pani kraj stanie się bezgotówkowy? Tegoroczne badanie Intrum ”European Payment Report” pokazuje, że aż 1/4 (25 proc.) w ogóle nie ma wiary w to, że w Polsce będziemy płacić bez użycia gotówki. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Jak zatem wytłumaczyć zahamowanie wspomnianego trendu?

Wybuch pandemii Covid-19 bez wątpienia był sytuacją kryzysową, a każdy kryzys wywołuje w społeczeństwie stres, niepokój, poczucie niepewności jutra. Wtedy włącza się mechanizm działania stadnego i podejmujemy irracjonalne – przynajmniej patrząc z zewnątrz – decyzje. Tak było szczególnie w pierwszych tygodniach pandemii. Pod bankomatami i bankach ustawiały się kolejki osób (przeważnie tych ze starszego pokolenia) chcących wypłacić swoje pieniądze. Potem z nadmiarem tej gotówki musieliśmy coś zrobić, więc „unikaliśmy” płacenia kartą czy telefonem. Takie działanie znalazło odzwierciedlenie w danych zebranych przez Intrum. Mimo że wiele konsumentów w pandemii wybierało alternatywne metody płatności, by ograniczyć do minimum możliwość zarażenia się koronawirusem, to jednak posiadanie papierowego pieniądza w portfelu dawało jakiś rodzaj poczucia bezpieczeństwa – wyjaśnia Sylwia Nowak, ekspert Intrum.

… ale firmy muszą przejść na cyfrowy obieg pieniądza

To tłumaczy, dlaczego blisko połowa (49 proc.) respondentów badania Intrum jest przekonanych o tym, że po koronawirusie małe firmy nie przetrwają, jeśli nie będą w stanie prowadzić działalności bez użycia fizycznych monet i banknotów, i oferować swoim klientom możliwości płacenia kartą, telefonem, itp. Paradoksalnie to może sprawić, że powróci trend zahamowany przez pandemię – tłumaczy Sylwia Nowak, ekspert Intrum.

Z danych NBP wynika, że w I kwartale 2021 roku w portfelach Polaków było aż 44 mln kart płatniczych, najwięcej w historii. W 2020 roku wykonaliśmy 424 mln transakcji BLIK . Te liczby robią wrażenie. Niestety z raportu Intrum "European Payment Report" wynika, że pandemia COVID-19 pokrzyżowała nasze plany zostania bezgotówkową potęgą.Podczas gdy przed pandemią aż 1/3 Polaków była przekonana o tym, że nasz kraj stanie się w ciągu najbliższych dwóch lat bezgotówkowy, obecnie taką opinię wyraża tylko 7% rodaków. Skąd taki spadek, skoro przecież po wybuchu pandemii ze względów bezpieczeństwa płaciliśmy kartami lub smarfonami?Przez kilka ostatnich lat widoczny był w Polsce trend podążania w kierunku płatności bezgotówkowych. Rzadziej płaciliśmy gotówką, coraz chętniej korzystaliśmy z nowatorskich metod płatności, takich jak zbliżeniowe płacenie telefonem czy opaską. Częściej robiliśmy zakupy online, za które płaciliśmy kartą lub BLIK-iem. Z danych Intrum wynika, że pandemia wyhamowała ten trend.W 2020 r. ponad 1/3 (33 proc.) przedsiębiorców w Polsce – grupa, która ma szeroki wgląd w preferencje płatnicze klientów – uważała, że nasz kraj stanie się bezgotówkowy już w ciągu dwóch lat. W tegorocznym badaniu odsetek respondentów, którzy mogliby się podpisać pod tym stwierdzeniem, spadł do 7 proc. Powiększyła się również grupa osób, które uważają, że Polska będzie bezgotówkowa dopiero za 10 lat: z 25 proc. w 2020 r., do 56 proc. w 2021 r.Niestety, tegoroczne badanie Intrum ”European Payment Report” pokazuje, że aż 1/4 (25 proc.) w ogóle nie ma wiary w to, że w Polsce będziemy płacić bez użycia gotówki.Jednocześnie pandemia pokazała, jak ważna jest alternatywa – możliwość dokonywania bezgotówkowych transakcji płatniczych. Pierwszy lockdown i ścisłe obostrzenia sprawiły, że musieliśmy przejść na tryb zakupów online i płacenie kartą czy w inny cyfrowy sposób. Te najpotrzebniejsze, np. spożywcze zakupy dokonywaliśmy stacjonarnie. Gdzie? Kryterium wyboru było miejsce, w którym można było płacić w inny sposób niż tylko gotówką. Sklepy, które nie oferowały tych alternatywnych metod, miały w pandemii dodatkowy kłopot.Już teraz 43 proc. przedsiębiorców przewrotnie uważa, że korona-kryzys przyspieszył postęp Polski w kierunku stania się społeczeństwem bezgotówkowym.