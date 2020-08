BIK: jak mikroprzedsiębiorca zaciąga i spłaca kredyty?

BIK prezentuje wyniki najnowszego newslettera kredytowego, który poświęcony jest finansowaniu działalności polskich mikrofirm. Z lipcowych danych wynika, że mikroprzedsiębiorcy znacznie rzadziej niż przed rokiem sięgali po kredyty. Znaczne spadki widoczne były zarówno w ujęciu liczbowym (-37%), jak i wartościowym (-27,7%). Jeśli jednak zestawić lipcowe dane z czerwcowymi, to w tym przypadku widoczne jest już znaczne odbicie.

kredyty w rachunku bieżącym (-33,1% w ujęciu ilościowym, -27,7% w ujęciu wartościowym);

kredyty obrotowe (odpowiednio: -31,3% i -20,3%);

kredyty inwestycyjne (-17,8% i -31,5%).

5 tys. kredytów inwestycyjnych (-30,8%) na kwotę 1,384 mld zł (-41,2%),

25,8 tys. kredytów obrotowych (-31,7%) na kwotę 3,988 mld zł (-26,2%) oraz

20,6 tys. (-34,3%) kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 2,488 mld zł (-26,9%).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorcy wg sektorów

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorcy wg produktów kredytowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany wartości Indeksów Jakości Portfeli Kredytów Lipcowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 6,8% w ujęciu wartościowym oraz 5,0% w ujęciu liczbowym. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorcy wg sektorów

Z najnowszych doniesień BIK wynika, że w lipcu br. ilościowe i wartościowe spadki odnotowano we wszystkich grupach produktów kredytowych, z których korzysta polski mikroprzedsiębiorca. Przedstawiały się one następująco:Z doniesień BIK wynika również, że od stycznia do końca lipca br. mikroprzedsiębiorcom udzielono 73,9 tys. kredytów (-32,6%) o wartości 9,179 mld zł (-30,6%), w tym:Na 9,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lipcu br., 4,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (44,5%) i 2,6 tys. handlowe (26,3%). Łącznie więc ponad 70% kredytów przypada na te sektory. Banki udzieliły 498 mln zł (36,9%) kredytów firmom z sektora usług oraz 444 mln zł (32,9%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 69,8% łącznej wartości udzielonych kredytów.W okresie styczeń – lipiec 2020 r. najwyższe spadki udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-33,9%) oraz produkcji (-33,3%) i handlu (-33,2%). W ujęciu wartościowym w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. najwyższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora przemysłowego (-33,7%).Widzimy już pierwsze symptomy wzrostu akcji kredytowej. W lipcu w stosunku do czerwca (m/m) we wszystkich sektorach odnotowaliśmy wysokie wzrosty. W ujęciu liczbowym najwyższe wzrosty dotyczyły kredytów udzielanych firmom z sektora usług (+35%) oraz handlu (+30,9%).Lipcowy odczyt Indeksu Jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 6,8% w ujęciu wartościowym oraz 5,0% w ujęciu liczbowym. Produktowe Indeksy jakości w lipcu kształtowały się w ujęciu liczbowym: kredytów inwestycyjnych 6,0%, kredytów obrotowych 9,5% oraz kredytów w rachunku bieżącym 3,1%. I odpowiednio w ujęciu wartościowym – kredyty inwestycyjne 3,5%, kredyty obrotowe 13,8% oraz kredyty w rachunku bieżącym 4,0%.W lipcu 2020 r. w porównaniu do czerwca 2020 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości (-0,35). Jednak indeks pogorszył się (wzrósł) w okresie 12 miesięcy o +0,82. Niepokojącym zjawiskiem jest stałe jego pogarszanie się już od pięciu lat. W 2016 r. średnia wartość wynosiła 4,84%. Pogorszenie odczytu w okresie 12 miesięcy jest jednak zróżnicowane produktowo. Największe pogorszenie (wzrost) o 3,06 odnotowały kredyty obrotowe. Najmniejsze pogorszenie tylko o 0,05 wystąpiło w przypadku kredytów inwestycyjnych. Może wynikać to z faktu, że kredyty inwestycyjne z uwagi na swoją specyfikę są bardziej weryfikowane i analizowane.Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) spłacane są kredyty przez firmy usługowe – w lipcu wartość indeksu wyniosła 7,6%. W okresie ostatnich 12 miesięcy polepszeniu (spadek o – 0,91) uległ jedynie Indeks Jakości kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora budowlanego. Wyraźnemu pogorszeniu uległ natomiast indeks dla kredytów mikroprzedsiębiorców świadczących usługi (+1,69).