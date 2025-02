Kredyty dla mikrofirm w 2024 roku. Akcja kredytowa spadła o prawie 4% r/r

Na koniec grudnia 2024 roku wartość kredytów dla mikrofirm wyniosła 74 mld zł, co stanowi 14% łącznej wartości portfela kredytów wszystkich przedsiębiorstw i samorządów (511,6 mld zł) - podaje BIK. W całym 2024 roku mikroprzedsiębiorcy zaciągnęli kredyty na kwotę 22 mld zł. Akcja kredytowa spadła o prawie 4% r/r.

Portfel kredytowy mikrofirm wzrósł o 2,1% r/r

Spadek akcji kredytowej mikrofirm o prawie 4% r/r

Spadek akcji kredytowej mikrofirm o prawie 4% r/r

Dominacja sektora usług w akcji kredytowej mikrofirm w 2024 roku

Wzrost cen energii elektrycznej i gazu znacząco wpłynął na poziom zyskowności i rentowności firm usługowych. Branże takie jak gastronomia, hotelarstwo czy salony kosmetyczne szczególnie odczuwają presję, ponieważ koszty energii i wynagrodzeń stanowią duży procent ich kosztów operacyjnych. Plusy obecnej sytuacji w branży usługowej to rosnąca popularność ekonomii doświadczenia i wolnego czasu, które tworzą popyt na wybrane usługi, a także wzrost dochodów w tej kategorii – mówi dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

Rok 2024 nie był okresem konsumpcji, sprzedaż detaliczna wzrosła tylko o 2,7% w relacji do 2023 roku. Konsumenci zaczęli ograniczać wydatki na rzecz oszczędzania, a wysokie ceny i stopy procentowe ograniczyły zakupy na kredyt. Znalazło to odzwierciedlenie w sytuacji finansowej mikroprzedsiębiorców z branży handlowej – komentuje prof. Rogowski.

Sytuacja polskich firm produkcyjnych charakteryzuje się mieszanką wyzwań i możliwości, wynikających zarówno z globalnych trendów gospodarczych, jak i lokalnych uwarunkowań. Do kluczowych wyzwań mikrofirm produkcyjnych można zaliczyć cztery czynniki: rosnące wynagrodzenia, rosnące ceny energii, problemy z łańcuchami dostaw oraz recesja w gospodarce niemieckiej – wyjaśnia główny analityk Grupy BIK.

Największym wyzwaniem dla branży budowlanej jest dostępność zasobów ludzkich. W szczególności dotyczy to realizacji przedsięwzięć budowlanych w okresie kumulacji realizowanych projektów, gdy konkurencja o pracowników może prowadzić do wzrostu kosztów wynagrodzeń i zmniejszenia marż a także do spadku produkcji budowlano - montażowej – komentuje prof. Rogowski.

Jakość spłacanych kredytów przez mikrofirmy

Według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), na koniec 2024 r. w Polsce zarejestrowanych było około 2,5 miliona mikrofirm. Są to przedsiębiorstwa kluczowe z perspektywy tworzenia miejsc pracy oraz generowania dochodów. Ich działalność koncentruje się głównie w sektorze budowlanym, usługach, handlu, produkcji. Warunki gospodarcze w ubiegłym roku nie należały do najłatwiejszych z uwagi na wysokie stopy procentowe, rosnące ceny energii i wzrost wynagrodzeń. Wyzwania te wraz z wysoką inflacją, nie szły w parze z produktywnością. Dodatkowo, zmiany w zachowaniach konsumentów, którzy ograniczali konsumpcję na rzecz oszczędzania, wpłynęły na spadek akcji kredytowej dla małego biznesu. Należy również wspomnieć o nadal niskim poziomie ukredytowienia polskich mikrofirm, który wynosi około 17%, co oznacza, że wśród aktywnych działalności gospodarczych tylko mniej niż co piąta firma korzysta z kredytu bankowego.Na koniec grudnia 2024 r. wartość kredytów dla mikrofirm wynosiła 74 mld zł, co stanowiło 14% łącznej wartości portfela kredytów wszystkich przedsiębiorstw i samorządów (511,6 mld zł). Wartość portfela kredytów mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 1,5 mld zł (2,1%) r/r. W strukturze zadłużenia dominują kredyty obrotowe (33,9%), w rachunku bieżącym (25,5%). Jeżeli dodamy do tego pożyczki, prawie 70% zadłużenia to finansowanie bieżących potrzeb. Kredyty inwestycyjne , finansujące działalność rozwojową to tylko 23,8% zadłużenia mikrofirm. Branżowo przeważają kredyty firm usługowych (41,0%) i handlowych (29,4%). Te dwa sektory to ponad 70% zadłużenia mikrofirm. Firmy produkcyjne i budowlane mają odpowiednio 14,9% i 13,0% udział w wartości kredytów mikrofirm.W całym 2024 r. mikroprzedsiębiorcy zaciągnęli kredyty na kwotę 22,0 mld zł, co oznacza dynamikę roczną na poziomie -3,8%. Z trzech głównych produktów kredytowych tylko kredyty inwestycyjne odnotowały dodatnią dynamikę w ujęciu wartościowym (6,2%). Wynika to z wyższych kwot zaciąganych kredytów, ale nie ich liczby. Liczba zaciągniętych kredytów inwestycyjnych spadła aż o 29,2%. Wartość udzielonych kredytów obrotowych i w rachunku bieżącym w 2024 roku była niższa w porównaniu do 2023 roku odpowiednio o -9,9% oraz -8,9%.W 2024 roku akcja kredytowa w poszczególnych branżach, w których działają mikrofirmy w Polsce była zróżnicowana. Niewątpliwym liderem były firmy usługowe, które zaciągnęły 72,8 tys. nowych kredytów na kwotę 8,5 mld zł (+3% r/r).Na drugim miejscu pod względem aktywności kredytowej uplasowały się firmy handlowe, którym banki udzieliły 33,7 tys. kredytów na 5,72 mld zł., co oznacza spadek o 11,8% r/r.Firmy produkcyjne w 2024 r. zaciągnęły łącznie 15,2 tys. kredytów, co oznacza spadek o 6,3%. Wartość przyznanych im kredytów wyniosła 3,16 mld zł, co oznacza spadek r/r o 7,3%.Branża budowlana, po rekordowych zyskach i wysokich poziomach rentowności osiąganych w ostatnich kilku latach, znalazła się w 2024 r. w okresie spowolnienia. O 2,9% r/r spadła wartość udzielonych kredytów, osiągając w 2024 roku tylko 4,21 mld zł. Liczba ich kredytów ledwie przekroczyła 26 tys., co oznacza spadek o -3,7% r/r.Analizując jakość poszczególnych produktów kredytowych zaciąganych przez mikrofirmy, widać istotne pogorszenie spłacalności kredytów inwestycyjnych. Jest to niepokojące zjawisko. W ujęciu wartościowym udział kredytów inwestycyjnych opóźnionych powyżej 90 dni na koniec grudnia 2024 r. wynosił 22% i wzrósł w ciągu 12 miesięcy 2024 r. o 2,9 p.p. Kredyty inwestycyjne są drugim po kredytach obrotowych (24,4%) najgorzej spłacanym kredytem przez mikroprzedsiębiorców.Jednocześnie zauważalna jest lekka poprawa jakości w trzech sektorach. W grudniu 2024 r. poprawiły się BIK Indeksy Jakości dla kredytów firm handlowych (0,21 r/r), dla firm produkcyjnych (0,32 r/r) oraz dla firm budowlanych (0,58 r/r). Jedynie wskaźnik dla firm usługowych pogorszył się (wzrósł) o 0,07 r/r.