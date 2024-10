Mniej kredytów dla firm we wrześniu 2024

Biuro Informacji Kredytowej podsumowało wrzesień 2024 r. na rynku kredytów dla mikrofirm. W porównaniu do września 2023 roku banki udzieliły o 13,7% mniej kredytów, a ich wartość była o 11,5% niższa. Mniej udzielono wszystkich rodzajów kredytów. W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę, ale raczej symboliczną, odnotowały kredyty w rachunku bieżącym.

Przeczytaj także: Wszystkie kredyty dla firm w lipcu 2024 na minusie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie rodzaje kredytów dla firm odnotowały największe spadki we wrześniu 2024?

Jakie branże zadłużały się najchętniej?

Jakie firmy najgorzej spłacały kredyty?



Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Jakość Portfeli Kredytów dla mikrofirm według produktów kredytowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com Mniej kredytów dla firm we wrześniu W porównaniu do września 2023 roku banki udzieliły mikrofirmom o 13,7% mniej kredytów, a ich wartość była o 11,5% niższa.

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Przeczytaj także: I połowa 2024 roku pod znakiem spadku liczby kredytów inwestycyjnych

Jak podaje BIK, w ujęciu liczbowym banki udzieliły o 40,2% mniej kredytów inwestycyjnych, o 22,9% mniej kredytów obrotowych oraz o 14,1% mniej kredytów w rachunku bieżącym. Ujemną dynamikę roczną w ujęciu wartościowym odnotowały dwa rodzaje kredytów: kredyty obrotowe (-21,7%) i kredyty inwestycyjne (-3,1%). Symboliczny wzrost wartości dotyczył kredytów w rachunku bieżącym (+0,2%).W trzech kwartałach 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, banki udzieliły mniej kredytów dla mikroprzedsiębiorców (-3,1%), ale na wyższą kwotę (+0,4%). Jako jedyne dodatnią dynamikę w tym okresie, choć tylko w ujęciu wartościowym (+16,3%) odnotowały kredyty inwestycyjne. Co ciekawe, w ujęciu liczbowym najwyższą ujemną dynamikę odnotowały także kredyty inwestycyjne (-28,0%). Spadek liczby i wartości odnotowały kredyty w rachunku bieżącym – odpowiednio (-11,0%) oraz (-8,6%) oraz kredyty obrotowe (-4,9%) oraz (-3,5%).Wrześniowy odczyt Indeksu jakości kredytów dla mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,51% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on więc na bezpiecznym, akceptowalnym poziomie. We wrześniu 2024 r. w porównaniu do sierpnia 2024 r. ogólny Indeks jakości pogorszył się (wzrósł) o (+0,39). Natomiast w okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do września 2023, ogólny Indeks polepszył się (spadł) o (-0,13).Na 11,3 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom we wrześniu br., 5,6 tys. zaciągnęły firmy usługowe (49,4%) i 2,5 tys. handlowe (22,2%). Łącznie 71,6% udzielonych we wrześniu 2024 r. kredytów przypada więc na te dwa sektory.Z całkowitej kwoty 1,708 mld zł, banki udzieliły 689 mln zł (40,3%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność usługową oraz 385 mln zł (22,6%) kredytów firmom z sektora handlu. Finansowanie tych dwóch sektorów we wrześniu 2024 r. to 62,9% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.We wrześniu 2024 r. ujemna dynamika r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyła finansowania wszystkich czterech branż: handlu (-19,0%), produkcji (-11,2%), budownictwa (-9,9%) oraz usług (-12,5%). W ujęciu wartościowym we wrześniu 2024 r. w porównaniu do września 2023 r. ujemna dynamika dotyczyła kredytów dla firm z trzech branż: handlu (-22,7%), produkcji (-22,2%), a także usług (-5,7%). Wzrost odnotował jedynie sektor budownictwa (+3,1%).W trzech kwartałach br., w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, ujemna dynamika liczby udzielonych kredytów wystąpiła we wszystkich czterech sektorach.Według odczytów BIK Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) we wrześniu 2024 r. spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne 6,51% oraz budowlane 5,60%.Najlepszy (najniższy) odczyt we wrześniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora handlowego i wyniósł on 5,12%. W porównaniu do września 2023 r. Indeks poprawił się (spadł) jedynie w handlu (-0,76). Pogorszył się w pozostałych trzech branżach: najbardziej w produkcji (+0,50) oraz w budownictwie (+0,19).