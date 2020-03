Czy ubezpieczenie turystyczne chroni w czasie pandemii?

Nowy koronawirus okazał się pandemią. Dziś nie ma już w Europie kraju, w którym nie odnotowano by chorych. 19 marca rano w naszym kraju mieliśmy 300 potwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia przypadków zakażenia. Życie upływa nam w stanie podwyższonego ryzyka i rygorów, które mają zwiększać nasze bezpieczeństwo i przeciwdziałać rozpowszechnianiu się SARS-CoV-2. Do obecnej sytuacji swoje regulacje przystosowują również towarzystwa ubezpieczeniowe.

1. Nie każde ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę w razie pandemii

Allianz utrzymuje stanowisko, jak w przypadku epidemii - ochrona jest ważna, jeśli zakup polisy i wyjazd nastąpił przed ogłoszeniem epidemii w danym państwie.

utrzymuje stanowisko, jak w przypadku epidemii - ochrona jest ważna, jeśli zakup polisy i wyjazd nastąpił przed ogłoszeniem epidemii w danym państwie. Signal Iduna również nie rozróżnia stanu epidemii od stanu pandemii - w obu przypadkach polisa zadziała tylko, jeśli została kupiona przed ogłoszeniem takiej sytuacji.

również nie rozróżnia stanu epidemii od stanu pandemii - w obu przypadkach polisa zadziała tylko, jeśli została kupiona przed ogłoszeniem takiej sytuacji. W Europa Ubezpieczenia ochrona będzie aktywna poza Chinami, Iranem, Włochami, Koreą Południową.

ochrona będzie aktywna poza Chinami, Iranem, Włochami, Koreą Południową. Wiener informuje, że nie udziela pomocy w krajach, w których ogłoszono stan wyjątkowy (obecnie w Czechach, Słowacji i na Węgrzech, w Peru, Kazachstanie, USA, Hiszpanii).

informuje, że nie udziela pomocy w krajach, w których ogłoszono stan wyjątkowy (obecnie w Czechach, Słowacji i na Węgrzech, w Peru, Kazachstanie, USA, Hiszpanii). Generali informuje, że jeżeli ubezpieczony rozpoczął swoją podróż przed ogłoszeniem pandemii przez WHO, nie ma podstaw do odmowy pokrycia kosztów pomocy medycznej spowodowanych przez koronawirusa. To samo dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczony wjechał do kraju lub regionu przed ogłoszeniem przez władze lokalne ograniczeń podróży i przekraczania granic.

informuje, że jeżeli ubezpieczony rozpoczął swoją podróż przed ogłoszeniem pandemii przez WHO, nie ma podstaw do odmowy pokrycia kosztów pomocy medycznej spowodowanych przez koronawirusa. To samo dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczony wjechał do kraju lub regionu przed ogłoszeniem przez władze lokalne ograniczeń podróży i przekraczania granic. Axa - informuje, że nowe polisy zakupione po 11.03.2020 r. nie będą obejmowały zdarzeń związanych z pandemią koronawirusa, zgodnie w włączeniami odpowiedzialności, znajdującymi się w OWU. Jeśli ubezpieczona podróż rozpoczęła się przed wydaniem przez WHO oświadczenia o pandemii, polisa zagwarantuje ochronę. Ponadto ubezpieczenie podróżne nie obejmuje przypadków, gdy klient bez dolegliwości zdrowotnych przebywający za granicą zostanie objęty profilaktyczną kwarantanną. W takiej sytuacji, jeśli pierwotnie planowany czas podróży/ochrony ubezpieczeniowej minął ubezpieczyciel dopuszcza możliwość zawarcia nowej polisy w celu kontynuacji ochrony.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy ubezpieczenie turystyczne chroni w razie epidemii? W AXA Assistance polisa turystyczna ochroni pod warunkiem, że epidemia nie została ogłoszona przed jej zakupem i wyjazdem. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

2. Każdy ubezpieczyciel ma swoje regulacje odnośnie ochrony w razie epidemii

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy ubezpieczenie turystyczne chroni w razie epidemii? W AXA Assistance polisa turystyczna ochroni pod warunkiem, że epidemia nie została ogłoszona przed jej zakupem i wyjazdem. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

3. Epidemia to nie stan epidemii

4. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży może nie zadziałać na koronawirusa

5. Ubezpieczenie na życie zadziała w razie śmierci z powodu koronawirusa



Z tytułu zachorowania na COVID-19 zarażony nie otrzyma wypłaty z ubezpieczenia na życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie za „nazwane” w Warunkach Ubezpieczenia choroby, np. zawał serca, udar mózgu, czy nowotwory złośliwe. Dlatego zawsze trzeba sprawdzić, które z nich znajdują się w polisie. Każdy może jednak ubezpieczyć się na wypadek hospitalizacji z powodu choroby. Wtedy zarażeni koronawirusem za każdy dzień pobytu w szpitalu, otrzymają wypłatę z ubezpieczenia – komentuje Piotr Siekański z rankomat.pl.

Obecne realia zaskoczyły nawet najbardziej przewidujących i pokrzyżowały wiele planów, zwłaszcza tych, dotyczących wyjazdów. Granice pokaźnej części krajów są dzisiaj zamknięte, w następstwie czego poruszanie się po Europie jest znacznie utrudnione, jeżeli nawet nie niemożliwe.Czy OWU towarzystw ubezpieczeniowych są przystosowane do takiej sytuacji jak dzisiejsza? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali eksperci z rankomat.pl. W tym celu przyjrzeli się stosowanym przez ubezpieczycieli regulacjom. Jak zatem wyglądają ubezpieczenia turystyczne w czasie pandemii?Zakres ochrony zależy od indywidualnych regulacji ubezpieczyciela. Pandemia jako wyłączenie odpowiedzialności występuje tylko u kilku ubezpieczycieli. Ochroną (zgodnie z OWU) nie obejmuje jej Warta Travel oraz ERGO Ubezpieczenia Podróży. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że inni ubezpieczyciele świadczą taką ochronę w czasie pandemii. W większości przypadków mają oni już wyłączenie od epidemii i skażeń wszelkiego rodzaju. Swoje stanowiska w sprawie pandemii ogłosiły następujące towarzystwa:Większość z nich zapewnia ochronę jedynie wtedy, gdy epidemia została ogłoszona po zakupie polisy lub już w trakcie trwania podróży. W poniższej tabeli przedstawiamy aktualne stanowiska ubezpieczycieli:Niektórzy ubezpieczyciele, jak np. Signal Iduna rozróżniają epidemię od stanu epidemii, definiując wyłączenia ochrony. I tak epidemią określa się zdecydowane zwiększenie liczby zachorowań na danym obszarze na chorobę zakaźną lub wystąpienie nowej jednostki chorobowej, która dotychczas nie pojawiała się w danym rejonie.Stan epidemii jest sytuacją prawną, która została wprowadzona na danym obszarze w związku z pojawienie się epidemii. Ma on na celu podjęcie konkretnych działań profilaktycznych oraz przeciwepidemicznych, by doprowadzić do zmniejszenia się liczby zachorowań.Podobnie, jak w przypadku standardowego ubezpieczenia turystycznego, i tutaj ubezpieczyciele mają swoje własne regulacje. W większości przypadków rezygnacja z podróży spowodowana epidemią bądź pandemią jest wyłączona z ochrony. Oznacza to, że nie otrzyma się zwrotu kosztów za wykupioną wycieczkę, zarezerwowany bilet czy nocleg, jeśli powodem rezygnacji będzie koronawirus. Inni ubezpieczyciele zapewniają ochronę tylko, gdy anulowanie wyjazdu jest umotywowane zachorowaniem na COVID-19, a nie strachem przed odwiedzeniem zagrożonych rejonów. Sytuacja ta jest jednak bardzo dynamiczna i niektóre towarzystwa dopiero dostosowują regulacje do aktualnych warunków.Ubezpieczenia na życie obejmuje ochroną przypadki śmiertelne na wypadek zarażenia się koronawirusem, wyłączenia ochrony w przypadku śmierci dotyczą zwykle takich sytuacji jak samobójstw lub przebywania na terenach działań wojennych. Inaczej sytuacja jednak będzie wyglądała w przypadku zachorowania.