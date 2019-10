Góry bezpieczniejsze i tańsze z ubezpieczeniem turystycznym

Jesienne wędrówki po górach to niewątpliwie przyjemność, która będzie jeszcze większa, jeżeli będziemy się czuć bezpiecznie. W tym pomoże nam odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. W przypadku, gdy zamierzamy przemierzać górskie szlaki poza granicami naszego kraju, warto zwrócić szczególną uwagę na zakres polisy. Koszty pomocy medycznej w Alpach, czy Pirenejach mogą bowiem znacznie przewyższać możliwości budżetowe przeciętnego turysty.

Dobra polisa to podstawa

Wysokie koszty akcji ratowniczych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wycieczka w góry Wyruszając na szlak, warto zabrać ze sobą polisę turystyczną, która pomoże w wielu nieprzewidzianych sytuacjach

Ekstremalne rozszerzenie

- Turyści wybierający się na urlop w piękne górskie rejony przeważnie nie zakładają żadnych problemów i nie myślą o zagrożeniach, które mogą ich spotkać na miejscu. Jeżeli jednak dojdzie już do wypadku i potrzebna będzie pomoc, polisa turystyczna będzie bardzo przydatna. Wybierając ubezpieczenie, warto zakupić polisę o wyższej sumie ubezpieczenia, która pokryje nawet koszty skomplikowanych akcji ratowniczych – mówi Marcin Zieliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Europ Assistance Polska.

Statystyki Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pokazują, że w minionym roku ratownicy musieli podjąć w Tatrach 653 interwencji, 209 razy używając do tego śmigłowca. Powodem wypadków najczęściej okazywał się brak odpowiedniego wyposażenia, przecenienie własnych możliwości oraz upadki.Przed wypadem w góry powinniśmy obowiązkowo zadbać o odpowiednie przygotowanie. Mowa tu zarówno o kondycji, ale również o właściwym sprzęcie, odpowiednim ubiorze oraz zapoznaniu się z prognozowanymi warunkami pogodowymi. Odpowiedzialni turyści nie powinni również zapominać o ubezpieczeniu turystycznym. Wprawdzie w Polsce za akcję ratowniczą nie płacimy z własnej kieszeni, ale za granicą najczęściej jej koszty będziemy zmuszeni pokryć we własnym zakresie. Podstawowa polisa ubezpieczenia podróżnego nie zawsze okazuje się wystarczająca. Dlatego przed zakupem ubezpieczenia podróżnego należy dokładnie przeanalizować wszystkie zapisy i upewnić się, czy i jakie rozszerzenie będzie potrzebne. Ryzyko wypadku w górach jest wysokie, wystarczy chwila nieuwagi, zmieniające się warunki pogodowe czy po prostu pech i nieszczęście gotowe. W takiej sytuacji dobrze posiadać polisę NNW. Dobre polisy, te o wyższej sumie ubezpieczenia, pozwolą zapewnić szeroki zakres świadczeń, a ubezpieczony będzie mógł liczyć na pomoc medyczną, refundację kosztów leczenia, a nawet pomoc w procesie rehabilitacji.Wybierając się w podróż zagraniczną, warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi opieki zdrowotnej w kraju, do którego się udajemy. W niektórych państwach Unii Europejskiej placówki medyczne pobierają opłaty za realizację świadczeń, a koszt ten jest udziałem własnym pacjenta. Koszty nierefundowane mogą dotyczyć wielu kwestii np. dopłaty do leków na receptę, pobytu w szpitalu, świadczeń ratownictwa medycznego udzielanych w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych, a także, w większości przypadków, kosztów transportu sanitarnego. Koniecznie powinniśmy pamiętać, żeby zabrać ze sobą EKUZ ( Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ), która zapewnia nam opiekę zdrowotną w Unii Europejskiej. Niestety w większości krajów poza Unią Europejską turyści sami muszą pokryć koszy pomocy medycznej. Dlatego zawsze przed wyjazdem warto zapoznać się z zasadami finansowania opieki medycznej w kraju, w którym planujemy urlop i rozważyć zakup stosownego ubezpieczenia turystycznego, które pokryje nieprzewidziane koszty.Najdroższe będą jednak interwencji dotyczące akcji poszukiwawczych i ratowniczych w górach. W sytuacji, gdy polscy turyści wezwą służby ratunkowe za granicą, nie posiadając odpowiedniego ubezpieczenia lub powód wezwania pomocy jest wyłączony z odpowiedzialności ubezpieczyciela, muszą się liczyć z kosztami rzędu 3 tys. do 7 tys. euro za transport śmigłowcem. Operatorzy lotów ratowniczych to najczęściej firmy prywatne prowadzące działalność komercyjną, a ich świadczenia nie są refundowane w europejskich systemach ubezpieczeń zdrowotnych (i nie są finansowane z budżetu państwa, jak dzieje się to w Polsce), więc jeśli turyści nie wykupią polisy lub posiadają jedynie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, koszty interwencji będą musieli pokryć z własnych środków.Dla przykładu uszkodzenie więzadła krzyżowego kolana i transport do Polski w pozycji leżącej z Austrii to koszt około 10 tysięcy złotych. Z kolei poważny uraz głowy po upadku na szlaku górskim na Słowacji i transport helikopterem medycznym do szpitala to koszt ponad 40 tysięcy złotych.Jeżeli planujemy aktywny czas w górach i będziemy uprawiać takie sporty jak: wspinaczka górska, kolarstwo czy trekking, powinniśmy zdecydować się na zakup polisy turystycznej rozszerzonej o ekstremalne uprawianie sportów. Dzięki takiemu rozszerzeniu będziemy mieć pewność, że pomoc będzie nam udzielona w sytuacji, gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie właśnie wskutek uprawianego sportu. Standardowe polisy, nieposiadające dodatkowych wariantów, mogą okazać się niewystarczające w takiej sytuacji, a ubezpieczyciel odmówi nam pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji czy transportu.Przygotowując się do wyjazdu, warto wejść na stronę Górskiego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego www.gopr.pl, gdzie znajdują się porady jak najlepiej przygotować się do aktywności w rejonach górskich, a także czego można się spodziewać i na co szczególnie zwracać uwagę w sytuacji zagrożenia.