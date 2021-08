Chorujesz przez upały we Włoszech? Sprawdź, czy zapłacisz za leczenie

Ponad 40-stopniowe upały utrudniają wypoczynek i zagrażają zdrowiu przebywających na południu Europy turystów. W skrajnych przypadkach wysoka temperatura grozi zawałem serca, udarem mózgu i szokiem termicznym po wejściu do wody. Jeśli turysta ubezpieczył się na czas urlopu, w razie problemów ze zdrowiem może liczyć na wsparcie w organizacji i pokrycie kosztów zagranicznego leczenia. Nie zawsze zapewnia to jednak karta EKUZ, np. we Włoszech każda wizyta u lekarza pierwszego kontaktu kosztuje ponad 36 euro.

Przeczytaj także: Nawet z EKUZ koszty leczenia za granicą mogą zaskoczyć

Przede wszystkim ze względu na barierę językową i nieznajomość zasad funkcjonowania opieki medycznej w obcym kraju. Pacjenci często nie wiedzą, gdzie zgłosić się po pomoc i czy zapłacą za przejazd karetką lub wizytę u lekarza. A często okazuje się to konieczne i to nawet z kartą EKUZ, która zapewnia dostęp do leczenia na takich samych zasadach, jak dla obywateli państwa pobytu. Sęk w tym, że publiczna służba zdrowia nie wszędzie jest darmowa. Włochy są tego świetnym przykładem, a to przecież tam jest w ostatnich dniach najgoręcej – mówi Andrzej Paduszyński, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Pokrycie kosztów leczenia z polisy turystycznej

Ile kosztuje ubezpieczenie na wakacje nad Morzem Śródziemnym?

Warto dodać, że niewielkim kosztem możemy rozszerzyć zakres ochrony polisy turystycznej o różnego rodzaju sporty ekstremalne, jak np. nurkowanie, surfing czy wakeboarding. To pozwoli nam korzystać z nawet nieplanowanych okazji, jakie mogą pojawić się podczas urlopu, bez obaw o to, że za ewentualne urazy będziemy musieli zapłacić sami – zauważa Andrzej Paduszyński.

Wyż Lucyfer solidnie pracuje na swoje imię, bo „piekielne” upały na południu Europy skutecznie utrudniają urlopy turystom. Temperatury bliskie 50 stopni Celsjusza – to przykład z Syrakuz na Sycylii – krzyżują wakacyjne plany i poważnie zagrażają zdrowiu. Zawał serca, udar mózgu, odwodnienie, szok termiczny – upał potrafi dać wiele powodów do wizyty u lekarza lub w szpitalu. Za granicą problemy ze zdrowiem wyjątkowo stresują.Jak podaje NFZ, we Włoszech płaci się za część świadczeń, które w Polsce są darmowe. Karta EKUZ w niektórych przypadkach nie zapewnia więc refundacji leczenia. Na przykład każda wizyta u lekarza pierwszego kontaktu kosztuje 36,15 euro (ok. 165 zł). Oprócz tego pacjent ponosi część kosztów: transportu do szpitala, leczenia stomatologicznego czy wizyty u specjalisty.Opłat pozwala uniknąć dobrowolne ubezpieczenie turystyczne. Podstawowe świadczenie w ramach polisy to pokrycie wszystkich kosztów leczenia, m.in. wizyt w publicznych i prywatnych placówkach, hospitalizacji czy zakupu leków. Posiadacz polisy może też korzystać z ratownictwa i transportu medycznego na terenie państwa pobytu, a także liczyć na finansowanie transportu medycznego do kraju, którego koszt na terenie Europy sięga niekiedy dziesiątek tysięcy euro. Ubezpieczyciel zapewnia mu też pomoc informacyjną i organizację leczenia za granicą.Ubezpieczenie na wyjazd w najbardziej upalne regiony Europy nie musi dużo kosztować. Z kalkulacji Compensy wynika, że składka za polisę na 7-dniowy urlop dla dwóch osób wynosi ok. 100 zł. Zakres ochrony obejmuje pokrycie kosztów leczenia i assistance do 80 tys. euro – taka kwota wystarcza do opłacenia wizyt u lekarzy i w szpitalach za granicą, jak również do organizacji transportu medycznego (na terenie kraju pobytu i do Polski). Oprócz tego ubezpieczenie zawiera m.in. odpowiedzialność cywilną (OC) w życiu prywatnym do 200 tys. zł, świadczenie po wypadku do 10 tys. zł w ramach polisy NNW oraz ubezpieczenie bagażu do 2 tys. zł.