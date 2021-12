Sezon narciarski ruszył już pełną parą. Jak co roku zatem jest to przyczynkiem do dyskusji na temat oferowanych przez ubezpieczycieli polis na narty i snowboard. W tym roku kwestią dodatkowo poruszaną przez zainteresowanych jest ochrona, jaką dają nam ubezpieczenia w zakresie ryzyk związanych z COVID-19? Eksperci Ubea.pl sprawdzili, co proponują dostępne na rynku ubezpieczenia dla narciarzy i snowboardzistów.

Przeczytaj także: Ruszył sezon. Jakie ubezpieczenie na narty wybrać?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy dostępne ubezpieczenia dla narciarzy i snowboardzistów uwzględniają kwestie dotyczące pandemii COVID-19?

Jak poszczególne firmy uregulowały w swojej ofercie ryzyko dotyczące COVID-19?

Czy ubezpieczenie na narty może gwarantować ewentualny zwrot kosztów wyjazdu odwołanego z powodu zachorowania na COVID-19?



Duża część towarzystw uwzględniła nowe ryzyko

W tym kontekście najważniejszy wydaje się zwrot kosztów zagranicznego leczenia oraz ewentualny pakiet usług assistance (zapewniający np. refundację wydatków spowodowanych przez kwarantannę za granicą) - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy ubezpieczenie na narty chroni przed COVID-19? Wielu ubezpieczycieli uregulowało ryzyko dotyczące COVID-19 w ramach swoich ubezpieczeń narciarskich.

AXA Assistance/Ubezpieczenie turystyczne - zwrot kosztów leczenia i kwarantanny uwzględnia nagłe zachorowanie ubezpieczonego na COVID-19.

- zwrot kosztów leczenia i kwarantanny uwzględnia nagłe zachorowanie ubezpieczonego na COVID-19. ERGO Ubezpieczenia Podróży/Pakiet SKI&SPORT - po wykupieniu rozszerzenia ochrony, towarzystwo finansuje koszty leczenia COVID-19 do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, a także wypłaca świadczenie na wypadek kwarantanny o wysokości do 1 000 euro i obejmuje ochroną wcześniejszy powrót do Polski spowodowany ciężkim przebiegiem COVID-19 u najbliższego krewnego.

- po wykupieniu rozszerzenia ochrony, towarzystwo finansuje koszty leczenia COVID-19 do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, a także wypłaca świadczenie na wypadek kwarantanny o wysokości do 1 000 euro i obejmuje ochroną wcześniejszy powrót do Polski spowodowany ciężkim przebiegiem COVID-19 u najbliższego krewnego. Europa Ubezpieczenia/ITravel - zakład ubezpieczeń zapewnia ochronę w razie zachorowania na COVID-19 do wysokości sumy ubezpieczenia dotyczącej kosztów leczenia.

- zakład ubezpieczeń zapewnia ochronę w razie zachorowania na COVID-19 do wysokości sumy ubezpieczenia dotyczącej kosztów leczenia. Generali/Generali z myślą o podróży - towarzystwo ubezpieczeń pokryje koszty koniecznego leczenia i kwarantanny w ramach wykupionej polisy.

- towarzystwo ubezpieczeń pokryje koszty koniecznego leczenia i kwarantanny w ramach wykupionej polisy. Link4/Ubezpieczenie turystyczne - zakład ubezpieczeń pokrywa koszty leczenia związane z zachorowaniem na COVID-19 za granicą.

- zakład ubezpieczeń pokrywa koszty leczenia związane z zachorowaniem na COVID-19 za granicą. PZU/PZU Wojażer - ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia i usługi assistance w razie zachorowania na COVID-19 podczas pobytu za granicą. PZU sfinansuje koszty leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego.

- ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia i usługi assistance w razie zachorowania na COVID-19 podczas pobytu za granicą. PZU sfinansuje koszty leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Signal Iduna/Bezpieczne podróże - ubezpieczyciel włączył do ochrony (koszty leczenia i assistance) nagłe zachorowanie spowodowane COVID-19.

- ubezpieczyciel włączył do ochrony (koszty leczenia i assistance) nagłe zachorowanie spowodowane COVID-19. UNIQA/Ubezpieczenie turystyczne - Świat, Europa - zakład ubezpieczeń pokrywa koszty związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 w czasie podróży zagranicznej.

- zakład ubezpieczeń pokrywa koszty związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 w czasie podróży zagranicznej. Warta/Warta Travel - po zachorowaniu na COVID-19, ubezpieczyciel w ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia oferuje pomoc dotyczącą zwrotu kosztów leczenia i assistance (do 1 mln zł).

W przeciwnym razie, narciarz lub snowboardzista pozostanie bez ubezpieczenia w czasie jazdy po stoku - ostrzega Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Narciarzy może interesować jeszcze inna kwestia

Niektóre zakłady ubezpieczeń zapewniają również taką ochronę w ramach rozszerzonego ubezpieczenia skutków rezygnacji lub przerwania podróży - informuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Zakład ubezpieczeń może nie zwrócić kosztów odwołanego wyjazdu na przykład w sytuacji, gdy lekarz uznał, że prawdopodobne jest wyzdrowienie do momentu rozpoczęcia wycieczki - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Osoby śledzące rodzimy rynek ubezpieczeniowy mogą pamiętać, że część ubezpieczycieli jeszcze w 2020 r. wprowadziła odpowiednie zmiany związane z pandemią COVID-19. Chodziło oczywiście o objęcie zakresem ochrony ryzyk dotyczących zachorowania na koronawirusa.Analiza aktualnej oferty rynkowej wskazuje, że ryzyko dotyczące COVID-19 w ramach swoich ubezpieczeń narciarskich uregulowali następujący ubezpieczyciele:Powyższe informacje obejmują ochronę w zakresie zwrotu kosztów leczenia oraz ewentualnie usług assistance (przykład: wypłata świadczenia za zakwaterowanie w czasie kwarantanny). Warto również zwrócić uwagę, że duża część powyżej wymienionych ubezpieczeń to polisy turystyczne nie obejmujące wyłącznie wyjazdów na narty lub snowboard. W przypadku takich ubezpieczeń, czasem trzeba dokupić odpowiednie rozszerzenie ochrony lub dopłacić składkę, jeśli sporty zimowe nie znajdują się na podstawowej liście czynności objętych ochroną.Wydaje się, że amatorzy zimowego szaleństwa mogą być zainteresowani jeszcze jedną kwestią. Chodzi o ewentualny zwrot kosztów wyjazdu odwołanego z powodu zachorowania na COVID-19 przez osobę bliską lub samego ubezpieczonego.Przykładem firmy ubezpieczeniowej, która najbardziej rozbudowała ten aspekt ochrony jest AXA Assistance. Jej klienci otrzymają zwrot kosztów dotyczących m.in. biletów lotniczych, opłat na rzecz organizatora wycieczki oraz noclegów, jeśli ubezpieczony lub inny uczestnik wyjazdu zachoruje na koronawirusa albo zostanie objęty oficjalną kwarantanną. Oczywiście, warto za każdym razem sprawdzić ogólne warunki ubezpieczenia (OWU).