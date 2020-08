Czy ubezpieczenie bagażu ma w ogóle sens?

Statystyki pokazują, że problemy z bagażem zdarzają się nam w podróży o wiele częściej niż kłopoty zdrowotne. Mimo to częściej decydujemy się na objęcie ochroną tych drugich. Grupa urlopowiczów wyposażonych w ubezpieczenie bagażu ciągle pozostaje nieliczna. Czy mają rację, nie przywiązując do niego wagi?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kiedy zadziała ubezpieczenie bagażu?

Jakich wyłączeń z ubezpieczenia można się spodziewać?

Jakie rzeczy można objąć ochroną?



Kiedy zadziała ubezpieczenie bagażu?

utraty,

uszkodzenia,

zniszczenia bagażu w trakcie podróży.



W każdym towarzystwie szczegółowe warunki będą nieco inne, ale ogólna zasadę można sformułować następująco: jeśli chcesz otrzymać odszkodowanie, najpierw musisz samemu zadbać o swoje rzeczy - podkreśla Katarzyna Butkiewicz, ekspert Ubea.pl.



pod Twoim bezpośrednim nadzorem,

pod opieką profesjonalnego podmiotu zajmującego się przewozem lub przechowywaniem rzeczy (pamiętaj, by zawsze wziąć pokwitowanie, kiedy zostawiasz rzeczy np. w przechowalni na dworcu!),

w zamkniętym pomieszczeniu (np. w pokoju hotelowym, w którym nocujesz).

Jakie rzeczy chroni ubezpieczenie bagażu?

instrumenty muzyczne,

biżuterię,

papiery wartościowe.

Czy warto kupować ubezpieczenie bagażu?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Zsolnai Gergely - Fotolia.com Bagaże Jeśli chcesz otrzymać odszkodowanie, najpierw musisz samemu zadbać o swoje rzeczy

Mogłoby się wydawać, że ubezpieczenie bagażu to najprostsza z polis. Jak jednak podkreśla Ubea.pl, w rzeczywistości sprawy okazują się o wiele bardziej skomplikowane. Eksperci porównywarki odkrywają ich tajniki. Zobacz, czy warto zdecydować się na taką polisę.W najbardziej ogólnym ujęciu można założyć, że ubezpieczenie bagażu podróżnego to rozwiązanie, które zagwarantuje jego właścicielowi odszkodowanie przypadku:Powyższa definicja jest jednak bardzo wąska i ograniczenie się do poznania tylko tak ogólnego zapisu nie jest dobrym pomysłem. Aby wiedzieć, w jakim zakresie jesteśmy chronieni i w jakich dokładnie sytuacjach możemy liczyć na wypłatę odszkodowania, powinniśmy dokładnie zapoznać się z zasadami określonymi w warunkach ubezpieczenia, czyli w tzw. OWU.Ubezpieczyciel wypłaci zazwyczaj pieniądze za zniszczony lub skradziony bagaż, jeśli w momencie zdarzenia rzeczy były:Jak widać po powyższej liście, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli bagaż został skradziony po tym, jak zostawiłeś go bez opieki w miejscu publicznym.Brak ochrony rzeczy w niektórych sytuacjach nie jest jedyną rzeczą, która może niemile zdziwić turystę kupującego ubezpieczenie bagażu bez zaznajomienia się z warunkami. Zaskoczenie u niektórych wywołuje także to, co ubezpieczyciele uznają za bagaż.Wiele osób przyjmuje automatycznie, że ubezpieczenie bagażu chroni wszystko, co znajduje się w plecaku czy walizce. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana.W warunkach ubezpieczenia znajdziesz zawsze listę rzeczy, które są wyłączone spod ochrony. Trudno choćby znaleźć towarzystwo, które ubezpieczy:Sprzęt sportowy trzeba natomiast ubezpieczać zazwyczaj oddzielnym ubezpieczeniem sprzętu sportowego.Czy warto zatem kupować ubezpieczenie bagażu, skoro zawiera tyle haczyków? Tak, warto, ale pod dwoma warunkami.Po pierwsze, jeszcze przed zakupem polisy zapoznaj się z jej warunkami. Dzięki temu będziesz wiedzieć, co obejmuje ubezpieczenie bagażu i kiedy możesz liczyć na pomoc.Po drugie, przydatność ubezpieczenia bagażu zależy od typu wyjazdu, na który się wybierasz. Jeżeli ruszasz na krótki city-break i w plecaku masz tylko komplet rzeczy na zmianę i nieco pieniędzy, kupowanie takiej polisy nie ma za bardzo sensu.Jeśli jednak wyjeżdżasz na tydzień, a w walizce masz między innymi laptop i aparat fotograficzny, rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego o ubezpieczenie od utraty bagażu jest bardzo dobrym pomysłem. Zwłaszcza że takie ubezpieczenie turystyczne bagażu kosztuje zwykle tylko kilka złotych dziennie.