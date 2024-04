Strefa Biznesu - hub dla przedsiębiorców od Credit Agricole i EFL

Bank Credit Agricole i Grupa EFL uruchomili Strefę Biznesu, internetową platformę dla prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z szeregu usług finansowych i księgowych, a także z usług dodatkowych takich jak pakiety medyczne czy podpis kwalifikowany.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Credit Agricole i EFL uruchomili Strefę Biznesu Strefa Biznesu przeznaczona jest dla wszystkich osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Ekstra korzyści w biznesie

Jak zalogować się do Strefy Biznesu?

Serwis Strefa Biznesu jest dostępny zarówno dla firm posiadających konto Biznes w banku Credit Agricole, jak i dla przedsiębiorców i rolników, którzy takiego konta nie mają. Wystarczy jedno logowanie i można od razu sprawdzić saldo na koncie swojej firmy, skorzystać z kredytów oferowanych przez bank, najmu czy leasingu oferowanego przez Grupę EFL, wystawić fakturę czy też zamówić usługi dodatkowe dostarczane przez partnerów Credit Agricole, np. księgowość lub pakiety opieki medycznej. Strefa Biznesu jest dostępna przez stronę bankowości elektronicznej Credit Agricole (www.credit-agricole.pl). Po zalogowaniu do Strefy Biznesu klienci posiadający leasing mogą przejść do Portalu KlientEFL bez dodatkowego logowania.Klienci mają dostęp do swoich umów leasingowych w EFL, mogą również wnioskować o finansowanie w tej formie dodatkowych potrzeb, w tym np. leasing maszyn i urządzeń, sprzętu biurowego czy oprogramowania i wiele innych. Oferowany przez Grupę EFL najem aut z uwzględnieniem dodatkowych usług związanych z ich utrzymaniem to kolejna opcja dla przedsiębiorców.Użytkownicy Strefy Biznesu mogą korzystać także z wielu usług dodatkowych. Są to: księgowość dla firm (usługa dostarczana przez CashDirector), pakiety medyczne (LUX MED), podpis kwalifikowany (Asseco) czy terminale płatnicze (Elavon).W bezpłatnym pakiecie Księgowości dla Biznesu przedsiębiorcy samodzielnie wystawią fakturę zgodną ze standardem Krajowego Systemu eFaktur (KSeF) i prześlą ją elektronicznie mailem do kontrahenta i księgowego. W wyższych pakietach zaksięgują dokumenty kosztowe, automatycznie wyliczą podatki, zamkną miesiąc i wypełnią formularze przelewów do ZUS i urzędu skarbowego. W pakietach płatnych mogą również skorzystać ze wsparcia profesjonalnego księgowego, żeby omówić sprawy firmowe i wyjaśnić swoje wątpliwości.Pakiety medyczne dostarczane przez Grupę LUX MED dostępne są w trzech wersjach: indywidualnej, dwuosobowej i rodzinnej. W zależności od wariantu osoby objęte opieką medyczną mają dostęp do trzech tysięcy placówek i ośmiu tysięcy lekarzy na terenie całej Polski. W Strefie Biznesu można też zamówić w Elavon terminale płatnicze: zarówno tradycyjne, jak i nowe, w formie aplikacji na smartfony (SoftPos). To ostatnie rozwiązanie sprawdzi się szczególnie w firmach, które działają mobilnie, bo mogą wówczas zrezygnować z wynajmu dodatkowych urządzeń.Ostatnią z usług dodatkowych oferowanych przez partnerów współpracujących z bankiem i EFL jest kwalifikowany podpis elektroniczny – przydatne narzędzie do podpisywania zdalnego umów lub korespondencji z urzędem skarbowym i ZUS.Strefa Biznesu jest automatycznie dostępna dla wszystkich obecnych klientów Credit Agricole. Nowi klienci mogą wygenerować dane dostępowe przez aplikację CA24 Mobile. W sekcji „Rozwijaj biznes” można wybrać opcję „Strefa Biznesu”, która poprzez identyfikację na podstawie cech biometrycznych pozwala na utworzenie loginu i hasła . Ta opcja umożliwia korzystanie z usług dostępnych na platformie bez rachunku bankowego.Druga opcja do wyboru w aplikacji to „Konto firmowe”, dzięki której klient może w 15 minut założyć firmowy rachunek bankowy z dostępem do Strefy Biznesu. Ten wybór zapewnia możliwość korzystania z pełnego wachlarza produktów i usług oferowanych przez platformę.