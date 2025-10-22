eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeNetflix: Rekordowe zaangażowanie użytkowników nie rekompensuje spadku EPS

Netflix: Rekordowe zaangażowanie użytkowników nie rekompensuje spadku EPS

2025-10-22 14:57

W trzecim kwartale 2025 roku Netflix odnotował przychody na poziomie 11,5 mld USD, zgodne z oczekiwaniami analityków. Zysk operacyjny wyniósł 3,24 mld USD, co oznacza wynik o około 400 mln USD niższy od prognoz. Zysk netto na akcję ukształtował się na poziomie 5,87 USD wobec prognozowanych 6,94 USD. Jednocześnie spółka wygenerowała wolne przepływy pieniężne w wysokości 2,66 mld USD, przekraczając oczekiwania rynku.

Przeczytaj także: USA i Australia łączą siły w walce o minerały krytyczne

Główną przyczyną niższych wyników finansowych była jednorazowa opłata podatkowa w Brazylii, wynosząca 619 mln USD. Została ona nałożona w związku ze sporem podatkowym trwającym od 2022 roku. Jak podkreślił Netflix, po wyłączeniu tego kosztu wyniki kwartalne przewyższyłyby oczekiwania analityków. Po ogłoszeniu wyników kurs akcji spółki spadł o 7,5%. Warto zaznaczyć, że akcje osiągnęły rekordowy poziom 1341,15 USD w czerwcu, po czym zaczęły tracić na wartości.

Pod względem operacyjnym Netflix może pochwalić się rekordowym zaangażowaniem użytkowników. Do najpopularniejszych produkcji w tym okresie należały m.in. KPop Demon Hunters, drugi sezon Wednesday, kontynuacja Happy Gilmore oraz relacja z walki bokserskiej Alvarez vs Crawford. W czwartym kwartale platforma planuje premiery ostatniego sezonu “Stranger Things”, nowej odsłony filmu “Na noże” oraz filmów wyreżyserowanych przez Guillermo del Toro i Kathryn Bigelow.

Spółka przewiduje, że wolne przepływy pieniężne za cały rok wyniosą około 9 mld USD. Środki te mają zostać przeznaczone na skup akcji własnych, inwestycje w nowe treści oraz ewentualne przejęcia, m.in. aktywów Warner Bros. Discovery – choć Netflix zaznacza, że takie akwizycje nie są konieczne do realizacji jej długoterminowych celów. Pomimo solidnych wyników operacyjnych, inwestorzy wyrażają obawy związane z brakiem wzrostu czasu spędzanego przez użytkowników na platformie. Dodatkowe zagrożenia stanowi rosnąca konkurencja ze strony darmowych serwisów, takich jak YouTube, Roku czy Tubi, a także potencjalny wpływ treści generowanych przez sztuczną inteligencję na strukturę rynku rozrywki.
Przeczytaj także: Nowy dzień - nowe ATH na złocie Nowy dzień - nowe ATH na złocie

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: Netflix, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

Dolar słabszy, EUR otrzymuje wsparcie z Francji

Dolar słabszy, EUR otrzymuje wsparcie z Francji

Deficyt podaży i napięcia geopolityczne windują ceny metali

Deficyt podaży i napięcia geopolityczne windują ceny metali

Minutki Fed bez większego przełomu, RPP lekko zaskakuje

Minutki Fed bez większego przełomu, RPP lekko zaskakuje

RBNZ tnie stopy głębiej niż oczekiwano

RBNZ tnie stopy głębiej niż oczekiwano

Ueda sygnalizuje ostrożność BoJ

Ueda sygnalizuje ostrożność BoJ

Presja na dolara rośnie

Presja na dolara rośnie

Trump uderza cłami w zagraniczne koncerny farmaceutyczne

Trump uderza cłami w zagraniczne koncerny farmaceutyczne

Fed szuka równowagi

Fed szuka równowagi

Rynek dziś będzie słuchał Powella i interpretował dane na temat PMI

Rynek dziś będzie słuchał Powella i interpretował dane na temat PMI

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Artykuły promowane

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Dlaczego warto zamienić stare obligacje na nowe emisje?

Dlaczego warto zamienić stare obligacje na nowe emisje?

EUR/USD - możliwe spadki, ropa możliwe odbicie

EUR/USD - możliwe spadki, ropa możliwe odbicie

Zaskakująco niska inflacja pozwoliła realnie zarobić nawet posiadaczom lokat

Zaskakująco niska inflacja pozwoliła realnie zarobić nawet posiadaczom lokat

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Rekrutacja, która wzmacnia brand pracodawcy - Aplikuj.pl

Rekrutacja, która wzmacnia brand pracodawcy - Aplikuj.pl REKLAMA

Czy warto mieć IKE? Sprawdzamy, ile naprawdę możesz zyskać

Czy warto mieć IKE? Sprawdzamy, ile naprawdę możesz zyskać

Jak leasing napędza gospodarkę? Polska wie to najlepiej

Jak leasing napędza gospodarkę? Polska wie to najlepiej

Acer Predator Helios AI - sztuczna inteligencja w laptopach gamingowych

Acer Predator Helios AI - sztuczna inteligencja w laptopach gamingowych

Doręczenia bezpośrednie tylko między pełnomocnikami procesowymi

Doręczenia bezpośrednie tylko między pełnomocnikami procesowymi

Rynek pracy w Polsce: mniej podwyżek, przekwalifikowania i dłuższe poszukiwanie pracy

Rynek pracy w Polsce: mniej podwyżek, przekwalifikowania i dłuższe poszukiwanie pracy

Zmiany w umowach zlecenia od 2026 - jak wpłyną na rynek pracy?

Zmiany w umowach zlecenia od 2026 - jak wpłyną na rynek pracy?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: