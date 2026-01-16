eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeUSDJPY: 160.00 kluczowym oporem?

USDJPY: 160.00 kluczowym oporem?

2026-01-16 11:24

Japońska minister finansów Satsuki Katayama zapowiedziała gotowość rządu do przeprowadzenia bezpośredniej interwencji walutowej, mającej na celu przeciwdziałanie gwałtownym wahaniom kursu jena, które - jej zdaniem - nie znajdują uzasadnienia w fundamentach gospodarczych. Katayama podkreśliła, że podstawą prawną dla takich działań jest wspólne stanowisko uzgodnione z władzami Stanów Zjednoczonych, co w jej interpretacji oznacza możliwość działania bez ograniczeń.

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Po wypowiedzi minister finansów kurs jena nieznacznie się umocnił i osiągnął poziom ok. 158.16 JPY za dolara amerykańskiego. Warto zaznaczyć, że Japonia nie przeprowadzała interwencji na rynku walutowym od 2024 roku, kiedy to wydano około 100 miliardów dolarów, by wesprzeć jena w sytuacji, gdy kurs zbliżał się do poziomu 160 JPY.

W kontekście międzynarodowym Katayama odwołała się do niedawnych rozmów z sekretarzem skarbu USA, Scottem Bessentem. Obie strony miały wyrazić zgodę co do tego, że obecne wahania kursowe są nadmierne. Jednocześnie Departament Skarbu USA zaznaczył w oficjalnym komunikacie, że skuteczność interwencji walutowych zależy nie tylko od ich skali czy czasu przeprowadzenia, ale również od spójności polityki pieniężnej i jej jasnej komunikacji. To stanowisko wpisuje się we wcześniejsze sugestie Bessenta, by rząd Japonii zapewnił Bankowi Japonii większą swobodę w prowadzeniu działań mających na celu walkę z inflacją.

Choć słowa Katayamy stanowią wyraźną eskalację werbalnych ostrzeżeń ze strony japońskich władz, nie są jeszcze równoznaczne z podjęciem realnych działań. Rynki pozostają jednak szczególnie wyczulone na wszelkie sygnały w rejonie kursu 160.00 USDJPY – czyli poziomu, przy którym wcześniej doszło do interwencji. Wzrost napięcia i gotowość do działania mogą sugerować, że rząd Japonii jest zdecydowany sięgnąć po środki nadzwyczajne, jeśli deprecjacja jena będzie się pogłębiać.
Przeczytaj także: Eurodolar – niedaleko silnych oporów Eurodolar – niedaleko silnych oporów

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: jen, dolar, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

Odczyty PMI rozczarowały, jednak nie popsuły nastrojów na rynkach finansowych

Odczyty PMI rozczarowały, jednak nie popsuły nastrojów na rynkach finansowych

EUR/USD - ponad wsparciem (1.3670-1.3690 USD)

EUR/USD - ponad wsparciem (1.3670-1.3690 USD)

Odczyty PMI rozczarowały, jednak nie popsuły nastrojów

Odczyty PMI rozczarowały, jednak nie popsuły nastrojów

EUR/USD - testowanie wsparcia w rejonie 1.37 USD

EUR/USD - testowanie wsparcia w rejonie 1.37 USD

Fatalny PMI z Chin

Fatalny PMI z Chin

EUR/USD – możliwy ruch w rejon 1.38 USD

EUR/USD – możliwy ruch w rejon 1.38 USD

Dane z USA ponownie gorzej od oczekiwań

Dane z USA ponownie gorzej od oczekiwań

EUR/USD - wciąż w strefie silnej bariery

EUR/USD - wciąż w strefie silnej bariery

BoJ osłabia japońskiego jena

BoJ osłabia japońskiego jena

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Światowy Dzień Oszczędzania. Jakie oszczędności mają Polacy?

Światowy Dzień Oszczędzania. Jakie oszczędności mają Polacy?

Produkt strukturyzowany - alternatywa lokaty

Produkt strukturyzowany - alternatywa lokaty

NBP: bilans płatniczy 2011

NBP: bilans płatniczy 2011

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Jak bardzo doskwierają nam braki w edukacji finansowej?

Jak bardzo doskwierają nam braki w edukacji finansowej?

Postanowienia noworoczne, czyli zdrowie, pieniądze i rodzina

Postanowienia noworoczne, czyli zdrowie, pieniądze i rodzina

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Zielony wodór w Polsce: ELQ S.A. buduje instalację OZE

Zielony wodór w Polsce: ELQ S.A. buduje instalację OZE

Rynek pracy prawników: mniej rekrutacji, więcej specjalizacji, a jakie zarobki?

Rynek pracy prawników: mniej rekrutacji, więcej specjalizacji, a jakie zarobki?

Prognozy Banku Światowego 2026. Globalna gospodarka wykazuje odporność, ale wzrost spowolni do 2,6%

Prognozy Banku Światowego 2026. Globalna gospodarka wykazuje odporność, ale wzrost spowolni do 2,6%

Wynagrodzenia w firmach handlowych jesień/zima 2025. Jakie płace, podwyżki i benefity oferowali pracodawcy?

Wynagrodzenia w firmach handlowych jesień/zima 2025. Jakie płace, podwyżki i benefity oferowali pracodawcy?

Praca na kontrakcie w IT: jakie kompetencje zapewnią wyższe zarobki?

Praca na kontrakcie w IT: jakie kompetencje zapewnią wyższe zarobki?

DECORA SA zwiększa moce produkcyjne. Nowa hala w Środzie Wielkopolskiej

DECORA SA zwiększa moce produkcyjne. Nowa hala w Środzie Wielkopolskiej

Umowa handlowa UE-Mercosur: Czy polski rynek pracy i rolnictwo są zagrożone?

Umowa handlowa UE-Mercosur: Czy polski rynek pracy i rolnictwo są zagrożone?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: