USDJPY: 160.00 kluczowym oporem?

Japońska minister finansów Satsuki Katayama zapowiedziała gotowość rządu do przeprowadzenia bezpośredniej interwencji walutowej, mającej na celu przeciwdziałanie gwałtownym wahaniom kursu jena, które - jej zdaniem - nie znajdują uzasadnienia w fundamentach gospodarczych. Katayama podkreśliła, że podstawą prawną dla takich działań jest wspólne stanowisko uzgodnione z władzami Stanów Zjednoczonych, co w jej interpretacji oznacza możliwość działania bez ograniczeń.

Po wypowiedzi minister finansów kurs jena nieznacznie się umocnił i osiągnął poziom ok. 158.16 JPY za dolara amerykańskiego. Warto zaznaczyć, że Japonia nie przeprowadzała interwencji na rynku walutowym od 2024 roku, kiedy to wydano około 100 miliardów dolarów, by wesprzeć jena w sytuacji, gdy kurs zbliżał się do poziomu 160 JPY.W kontekście międzynarodowym Katayama odwołała się do niedawnych rozmów z sekretarzem skarbu USA, Scottem Bessentem. Obie strony miały wyrazić zgodę co do tego, że obecne wahania kursowe są nadmierne. Jednocześnie Departament Skarbu USA zaznaczył w oficjalnym komunikacie, że skuteczność interwencji walutowych zależy nie tylko od ich skali czy czasu przeprowadzenia, ale również od spójności polityki pieniężnej i jej jasnej komunikacji. To stanowisko wpisuje się we wcześniejsze sugestie Bessenta, by rząd Japonii zapewnił Bankowi Japonii większą swobodę w prowadzeniu działań mających na celu walkę z inflacją.Choć słowa Katayamy stanowią wyraźną eskalację werbalnych ostrzeżeń ze strony japońskich władz, nie są jeszcze równoznaczne z podjęciem realnych działań. Rynki pozostają jednak szczególnie wyczulone na wszelkie sygnały w rejonie kursu 160.00 USDJPY – czyli poziomu, przy którym wcześniej doszło do interwencji. Wzrost napięcia i gotowość do działania mogą sugerować, że rząd Japonii jest zdecydowany sięgnąć po środki nadzwyczajne, jeśli deprecjacja jena będzie się pogłębiać.