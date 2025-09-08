Pokolenie kredytów i rat - rekordowy wzrost zadłużenia wśród młodych

Mniej nazwisk, ale większe kwoty – taki obraz polskiego długu rysuje się w najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów. W 2025 roku multidłużnik jest coraz częściej młodym mężczyzną, który nie radzi sobie ze spłatą wielu zobowiązań jednocześnie. Rosnące zadłużenie wśród osób poniżej 35. roku życia pokazuje, że kredyt i zakupy na raty stały się dla młodego pokolenia codziennością, ale także źródłem poważnych problemów finansowych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmienił się profil polskiego multidłużnika w latach 2022–2025?

Która grupa wiekowa odpowiada za największy wzrost zadłużenia?

Jak kształtuje się podział zadłużenia między kobietami i mężczyznami?

W których regionach Polski mieszka największa liczba multidłużników?

Mniej nazwisk, większe długi

Spadek liczby dłużników i ich łącznego zadłużenia jest pozytywnym trendem. Niepokoi jednak zmiana w strukturze tej grupy. Wyraźnie przybywa młodych dłużników. Rośnie też średnie zadłużenie. W całej populacji średnia kwota długu wzrosła z 36 tys. zł do ponad 43 tys. zł. W przypadku osób poniżej 35. roku życia dynamika tego wzrostu była jeszcze większa – z 16,3 tys. zł do 24,4 tys. zł – komentuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Pokolenie na kredyt

Młodsze pokolenia łatwiej sięgają po finansowanie – zakupy ratalne, płatności odroczone czy pierwszy kredyt hipoteczny. Często robią to przy stosunkowo niskich dochodach, co szybko prowadzi do kłopotów ze spłatą. W naszej pracy widzimy, że młodzi dłużnicy traktują zobowiązania mniej poważnie niż starsi. Usprawiedliwiają się, że bank czy operator telekomunikacyjny i tak sobie poradzi. Gdy pojawiają się problemy, odwlekają kontakt z wierzycielem, licząc, że sprawa jakoś się rozwiąże. Tymczasem im później zaczyna się rozmowę, tym trudniej ułożyć plan spłaty i uniknąć narastania długu – mówi Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Polska zadłużona nierówno