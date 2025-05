Świętokrzyskie liderem rzetelności płatniczej

Świętokrzyskie, Podlaskie i Podkarpackie - to czołówka najnowszego Rankingu Rzetelności Konsumentów, przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów oraz Rzetelną Firmę. Na końcu zestawienia uplasowały się Dolnośląskie, Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które województwa uplasowały się na podium Rankingu Rzetelności Konsumentów?

Gdzie rzetelność płatnicza jest najniższa?



Pierwsza piątka uczciwych

Ranking Rzetelności Konsumentów ujawnia, jak głęboko w lokalnych społecznościach zakorzenione są normy moralności płatniczej. Potwierdza też to, co sami obserwujemy jako negocjatorzy, że poziom zadłużenia mieszkańców nie zawsze idzie w parze z obiektywną sytuacją ekonomiczną regionu, lecz często jest wypadkową kultury finansowej i lokalnych norm społecznych. Są regiony, w których dług oznacza wstyd i takie, gdzie unikanie spłaty to synonim sprytu. Najważniejszym elementem skutecznej windykacji są więc nie tyle możliwości finansowe konsumenta, ile jego gotowość do uznania długu i współpracy z negocjatorem. Zasobność portfela nie sprawi, że dłużnik chętniej ureguluje zaległości. Często konsumenci z mniej zamożnych regionów sprawniej niż ci z bogatszych spłacają zaległości. Uczciwość płatnicza to kwestia mentalności – zauważa Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Tam mają największe problemy

Podkarpacie wyróżnia nie tylko rzetelność

Kolejna edycja Wskaźnika rzetelności polskich konsumentów pokazuje, jak zróżnicowane jest podejście rodaków do regulowania swoich zobowiązań finansowych. Widzimy, że jest ono ściśle związane z regionem, w którym żyją konsumenci, ale trudno jest je połączyć z faktyczną sytuacją finansową danego województwa. Wyraźnym przykładem na brak takiej zależności są Podkarpacie oraz Warmia i Mazury. To regiony z niemal identycznym, a przy tym najwyższym w kraju bezrobociem, sięgającym 8,8 proc. w województwie podkarpackim oraz 8,7 proc. w województwie warmińsko-mazurskim. Podobnie zbliżona jest także średnia pensja. Tymczasem Podkarpacie konsekwentnie utrzymuje się w pierwszej trójce najbardziej uczciwych konsumentów, a Warmia i Mazury wśród tych, którzy ze spłatą zobowiązań radzą sobie najsłabiej – mówi Sandra Czerwińska, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Zestawienie przygotowane przez ekspertów Rzetelnej Firmy i Krajowego Rejestru Długów opiera się na kilku wskaźnikach: zadłużeniu notowanym w KRD w całym województwie oraz w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, średniej kwocie zaległości przypadających na jednego dłużnika oraz odsetku zadłużonych w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców każdego regionu. Zsumowana liczba punktów w każdej z tych kategorii decyduje o miejscu województwa w rankingu.Najbardziej rzetelni konsumenci mieszkają w Świętokrzyskiem (53 pkt.), Podlaskiem (48 pkt.) oraz na Podkarpaciu (45 pkt.). Tuż za nimi są jeszcze Małopolska (44 pkt.) i Opolszczyzna (40 pkt.).Biorąc pod uwagę konkretne wskaźniki, mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają najniższe łączne zadłużenie, które opiewa na 944,8 mln zł. W przeliczeniu na tysiąc osób wynosi ono 976,3 tys. zł, a średnia kwota do spłaty dla każdego dłużnika sięga nieco ponad 22 tys. zł. Wśród wszystkich konsumentów w tym regionie 4,42 proc. stanowią dłużnicy. Na Podlasiu do spłaty jest 945,6 mln zł, dług na tysiąc mieszkańców sięga 1 mln zł, a „na głowę” – 22,5 tys. zł. Zadłużeni Podlasianie stanowią 4,52 proc. wszystkich mieszkańców tego województwa. Podkarpacie uzbierało 1,44 mld zł zadłużenia, ale w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców kwota jest najniższa spośród wszystkich województw – 853,4 tys. zł. Jedna osoba spłacić musi średnio 27,3 tys. zł, a osób z takimi problemami w całym regionie jest 3,12 proc.W porównaniu do poprzedniej edycji rankingu, w czołówce zmianie uległa pozycja województwa podlaskiego, które z czwartego miejsca wskoczyło na drugie. Z kolei Małopolska, wcześniej w pierwszej trójce, tym razem znalazła się poza podium. Choć łączny dług w tym województwie jest spory, bo wynosi 2,50 mld zł, to w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców okazuje się jednym z niższych – 902,8 tys. zł. Podobnie odsetek zadłużonych, który nie przekracza 4 proc. Różnice w punktacji wśród liderów naszego rankingu są nieduże, a Małopolska niezależnie od obecnego spadku na tle kraju pozostaje regionem z rzetelnymi konsumentami.Najmniej rzetelni w spłacaniu swoich zobowiązań finansowych okazali się mieszkańcy Dolnego Śląska (17 pkt. w rankingu), Pomorza (18 pkt.) oraz Warmii i Mazur (21 pkt.). Słabo radzą sobie także województwa mazowieckie (23 pkt.), oraz śląskie i zachodniopomorskie (po 29 pkt.). Warto jednak zauważyć sporą poprawę na Śląsku, który w poprzedniej edycji znajdował się na przedostatnim miejscu. Co ważne, zmiana sytuacji województwa nastąpiła pomimo lekkiego wzrostu bezrobocia i spadku zatrudnienia.Znajdujący się na ostatnim miejscu mieszkańcy województwa dolnośląskiego uzbierali 4,19 mld zł długu, który w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców wynosi 1,76 mln zł. Zadłużonych w regionie jest 8,18 proc., a każdy z nich do zwrotu ma przeciętnie 21,5 tys. zł. Na Pomorzu konsumenci do oddania mają łącznie 3,34 mld zł, a na tysiąc osób – 1,76 mln zł. Dłużników w tym województwie jest 7,73 proc., a średnio spłacić powinni 22,7 tys. zł. Z kolei zamieszkujący Warmię i Mazury nie uregulowali zobowiązań na kwotę 1,99 mld zł, a w przeliczeniu na tysiąc osób kwota sięga 1,79 mln zł. Takie problemy finansowe ma 8,05 proc. mieszkańców, a każdy z nich powinien zwrócić średnio 22,4 tys. zł.Podobnie jak w przypadku bezrobocia, także średnie wynagrodzenie w obu województwach znacznie odbiega od przeciętnej pensji w całym kraju, która w marcu 2025 r. wynosiła 9055,89 zł brutto. Na Podkarpaciu sięgnęła wtedy 7567,19 zł, a na Warmii i Mazurach – 7218,28 zł. Co ciekawe, zbliżona sytuacja finansowa obu regionów pozostaje bez wpływu nie tylko na podejście ich mieszkańców do spłacania długów, ale także na ogólne poczucie dobrostanu. Jak wskazuje raport Otodom, zamieszkujący województwo podkarpackie deklarują najwyższy poziom szczęścia wśród wszystkich regionów kraju – co trzeci konsument należy tam do grupy o największym poziomie dobrostanu. W Warmińsko-Mazurskiem odsetek takich osób wynosi 20,6 proc i jest to jeden z najniższych wyników w Polsce.