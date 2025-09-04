Jak bardzo doskwierają nam braki w edukacji finansowej?

Jak dowodzi nowe badanie Banku Millennium, aż połowa Polaków przyznaje, że brak edukacji finansowej kosztował ich błędne decyzje. Największym wyzwaniem pozostają inwestycje, podatki i planowanie przyszłości. Ponad 80% respondentów chce obowiązkowych lekcji finansów w szkołach, a eksperci podkreślają, że naukę warto zacząć już w przedszkolu. To wyraźny sygnał, że pilnie potrzebna jest kolejna zmiana systemowa.

Przeczytaj także: Polacy uważają, że edukacja finansowa to podstawa

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Polacy oceniają swoje umiejętności zarządzania finansami i w jakich obszarach mają największe braki?

Jakie skutki dla decyzji podejmowanych przez Polaków ma niedostateczna edukacja finansowa?

Skąd Polacy czerpią wiedzę o finansach i jakie widzą bariery w jej zdobywaniu?

Edukacja finansowa to nie tylko nauka o pieniądzach - to nauka o wyborach, odpowiedzialności i przyszłości. Brak świadomości finansowej może prowadzić nie tylko do osobistych dramatów, takich jak zadłużenie czy brak oszczędności, ale także do szerszych konsekwencji gospodarczych i społecznych. Im wcześniej zaczniemy edukację finansową, tym większa szansa, że kolejne pokolenia będą żyły świadomie, odpowiedzialnie i bez lęku o przyszłość — komentuje Iwona Jarzębska, prezeska Fundacji Banku Millennium.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Edukacja finansowa w praktyce Źródłem wiedzy finansowej są strony internetowe oraz materiały edukacyjne przygotowane przez banki i instytucje finansowe Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Dysponujemy opiniami uznanych pedagogów, a także precyzyjnymi badaniami zrobionymi wśród rodziców przedszkolaków, z których wynika, że aż 75 proc. z nich jest zdania, że wiek 3-7 lat to najlepszy moment na rozpoczęcie edukacji finansowej. Jeśli chcemy wychować pokolenie świadomych, odpowiedzialnych obywateli, to edukację finansową należy zacząć już w przedszkolu, gdy dzieci kształcą swoje nawyki i postawy. Skoro już 3-latki rozpoczynają naukę języków obcych w formie zabawy, piosenek i historyjek, to w sen sam sposób można przekazywać ważne treści finansowe. Ucząc dzieci wartości pieniądza, odpowiedzialności i planowania, dajemy im narzędzia do świadomego i bezpiecznego funkcjonowania w dorosłym świecie — mówi Iwona Jarzębska.