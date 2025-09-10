Zamrożenie cen energii elektrycznej i bon ciepłowniczy. Rząd przyjął projekt ustawy

Rząd przyjął kluczowe ustawy dotyczące energetyki, które mają na celu ochronę polskich rodzin przed rosnącymi kosztami energii. Projekt przewiduje zamrożenie cen energii elektrycznej do końca 2025 roku oraz wprowadzenie bonu ciepłowniczego dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach korzystających z ciepła systemowego. Z pomocy tej skorzysta około 400 tysięcy gospodarstw, a całość programu ma kosztować około 890 mln zł. Wnioski o bon będzie można składać od listopada 2025 roku i ponownie w drugiej połowie 2026 roku.

Wsparcie dla gospodarstw domowych – bon ciepłowniczy i zamrożenie cen energii

Kto i na jakich zasadach otrzyma bon ciepłowniczy?

osoby samotne otrzymają świadczenie, jeśli ich miesięczny dochód netto nie przekroczy 3.272,69 zł

w przypadku gospodarstw wieloosobowych limit wyniesie 2.454,52 zł netto na osobę.

Jaka będzie wysokość bonu ciepłowniczego?

jeśli koszt ciepła wyniesie 170–200 zł/GJ netto, kwota świadczenia wyniesie 500 zł

przy kosztach 200–230 zł/GJ netto, bon wyniesie 1.000 zł

w przypadku przekroczenia 230 zł/GJ netto – 1.750 zł

przy koszcie ciepła 170–200 zł/GJ netto – 1.000 zł

przy koszcie 200–230 zł/GJ netto – 2.000 zł

przy przekroczeniu 230 zł/GJ netto – 3.500 zł

Projekt ustawy przewiduje utrzymanie maksymalnej ceny energii elektrycznej w ostatnim kwartale 2025 roku na poziomie 500 zł/MWh – jest to niższa cena niż ta, która wynika z zatwierdzonych zmian taryf dla energii elektrycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dotychczasowy mechanizm mrożenia cen energii wygasa wraz z końcem września br. Rozwiązanie będzie gwarantowało, że rachunki za prąd dla gospodarstw domowych nie wzrosną do końca tego roku.Dodatkowym elementem w projekcie jest wprowadzenie nowego mechanizmu wsparcia – bonu ciepłowniczego dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach, korzystających z ciepła systemowego. Z programu będzie mogło skorzystać około 400 tysięcy gospodarstw, co pozwoli złagodzić skutki rosnących kosztów ogrzewania. Działania osłonowe obejmą drugą połowę 2025 roku oraz cały rok 2026.Bon ciepłowniczy będzie przysługiwał po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych:Warunkiem przyznania bonu jest korzystanie z ciepła systemowego oraz ponoszenie kosztów ogrzewania na poziomie powyżej 170 zł/GJ netto.Obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, przy czym kwota świadczenia zostanie pomniejszona o wysokość tego przekroczenia.Wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego będzie można składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca zamieszkania. Wnioski za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku będą przyjmowane od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku, natomiast za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku – od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.Wysokość bonu będzie uzależniona od cen ciepła. Za drugą połowę 2025 roku:W 2026 roku wysokość bonu będzie przedstawiała się następująco:Na realizację programu rząd zamierza przeznaczyć około 890 mln zł.