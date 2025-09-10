Zamrożenie cen energii elektrycznej i bon ciepłowniczy. Rząd przyjął projekt ustawy
2025-09-10 12:26
Wsparcie dla gospodarstw domowych – bon ciepłowniczy i zamrożenie cen energii
Projekt ustawy przewiduje utrzymanie maksymalnej ceny energii elektrycznej w ostatnim kwartale 2025 roku na poziomie 500 zł/MWh – jest to niższa cena niż ta, która wynika z zatwierdzonych zmian taryf dla energii elektrycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dotychczasowy mechanizm mrożenia cen energii wygasa wraz z końcem września br. Rozwiązanie będzie gwarantowało, że rachunki za prąd dla gospodarstw domowych nie wzrosną do końca tego roku.
Dodatkowym elementem w projekcie jest wprowadzenie nowego mechanizmu wsparcia – bonu ciepłowniczego dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach, korzystających z ciepła systemowego. Z programu będzie mogło skorzystać około 400 tysięcy gospodarstw, co pozwoli złagodzić skutki rosnących kosztów ogrzewania. Działania osłonowe obejmą drugą połowę 2025 roku oraz cały rok 2026.
Kto i na jakich zasadach otrzyma bon ciepłowniczy?
Bon ciepłowniczy będzie przysługiwał po spełnieniu określonych kryteriów dochodowych:
- osoby samotne otrzymają świadczenie, jeśli ich miesięczny dochód netto nie przekroczy 3.272,69 zł
- w przypadku gospodarstw wieloosobowych limit wyniesie 2.454,52 zł netto na osobę.
Warunkiem przyznania bonu jest korzystanie z ciepła systemowego oraz ponoszenie kosztów ogrzewania na poziomie powyżej 170 zł/GJ netto.
Obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, przy czym kwota świadczenia zostanie pomniejszona o wysokość tego przekroczenia.
Wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego będzie można składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca zamieszkania. Wnioski za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku będą przyjmowane od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku, natomiast za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku – od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.
Jaka będzie wysokość bonu ciepłowniczego?
Wysokość bonu będzie uzależniona od cen ciepła. Za drugą połowę 2025 roku:
- jeśli koszt ciepła wyniesie 170–200 zł/GJ netto, kwota świadczenia wyniesie 500 zł
- przy kosztach 200–230 zł/GJ netto, bon wyniesie 1.000 zł
- w przypadku przekroczenia 230 zł/GJ netto – 1.750 zł
W 2026 roku wysokość bonu będzie przedstawiała się następująco:
- przy koszcie ciepła 170–200 zł/GJ netto – 1.000 zł
- przy koszcie 200–230 zł/GJ netto – 2.000 zł
- przy przekroczeniu 230 zł/GJ netto – 3.500 zł
Na realizację programu rząd zamierza przeznaczyć około 890 mln zł.
oprac. : eGospodarka.pl
