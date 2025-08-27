Cook na celowniku Trumpa, ale inwestorzy patrzą na NVIDIA

Mimo bezprecedensowej próby Donalda Trumpa odwołania Lisy Cook z Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej, rynki finansowe wykazały się zaskakującym spokojem. Potencjalne zagrożenie dla niezależności amerykańskiego banku centralnego zostało w dużej mierze zignorowane przez inwestorów, którzy skoncentrowali się na wynikach kwartalnych Nvidii - spółki technologicznej będącej obecnie jednym z kluczowych motorów wzrostu indeksów giełdowych. Takie odwrócenie uwagi od fundamentalnych kwestii instytucjonalnych może jednak okazać się kosztownym błędem w dłuższym horyzoncie.

Notowania dolara amerykańskiego wykazały chwilową słabość, ale szybko nastąpiło odbicie. Na rynku obligacji skarbowych nie doszło do istotnych przetasowań – rentowność papierów dziesięcioletnich nieznacznie spadła, natomiast trzydziestoletnich lekko wzrosła. Tymczasem główne indeksy giełdowe – Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq – utrzymały trend wzrostowy, jakby napięcia wokół Rezerwy Federalnej nie miały większego znaczenia dla perspektyw rynkowych.Eksperci ostrzegają jednak przed złudnym spokojem. Rynki mogą nie doszacowywać ryzyka, jakie niesie potencjalne naruszenie niezależności Fed, a także ewentualna zmiana kierunku polityki pieniężnej po 2026 roku. Brak zdecydowanej reakcji może wynikać zarówno z bagatelizowania zagrożeń, jak i z oczekiwania, że ewentualne kontrowersje zostaną rozstrzygnięte na drodze sądowej.Jeśli Trump skutecznie doprowadzi do odwołania Cook, uzyska kolejne miejsce w Radzie Gubernatorów, co – po wcześniejszej rezygnacji Adriany Kugler – może zapewnić mu przewagę nominowanych przez siebie członków. W efekcie możliwe byłoby ukształtowanie bardziej „gołębiego” Fed, skłonnego do wcześniejszych i głębszych obniżek stóp procentowych. Taki scenariusz, choć potencjalnie korzystny dla rynku nieruchomości i sektora budowlanego, niesie ze sobą ryzyko wyższej inflacji oraz osłabienia pozycji dolara na rynkach międzynarodowych.Na platformach zakładów politycznych, takich jak Kalshi czy Polymarket, prawdopodobieństwo skutecznego usunięcia Cook w 2025 roku szacowane jest obecnie na około 33%. Mimo że rynki zachowują się tak, jakby kwestia politycznej ingerencji w Fed była marginalna, coraz więcej ekonomistów i analityków ostrzega, że jej skutki mogą być poważne. Niezależność Rezerwy Federalnej, traktowana dotąd jako jeden z fundamentów stabilności gospodarczej USA, może zostać naruszona – a to z kolei mogłoby uruchomić falę nieprzewidywalnych zmian w polityce pieniężnej i na rynkach finansowych.