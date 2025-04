O 29% r/r więcej kredytów gotówkowych w III 2025

W marcu 2025, podobnie jak w lutym, wzrost sprzedaży, i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały tylko kredyty gotówkowe. Spadła liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych, ratalnych oraz kart kredytowych - wynika z danych BIK. Zdaniem ekspertów na horyzoncie widać jednak ożywienie na rynku kredytów hipotecznych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Alicja z Pixabay Nadal rośnie akcja kredytowa w segmencie kredytów gotówkowych W marcu akcja kredytowa w kredytach gotówkowych w obu ujęciach - liczbowym i wartościowym, nadal rośnie. W ujęciu liczbowym r/r wzrost wyniósł 29,0%, a w wartościowym aż 42,1%.

Dalsze pogłębienie trendu spadkowego w kredytach ratalnych

Analizując najnowsze marcowe dane dotyczące kredytów ratalnych br. możemy zaobserwować kontynuację, a nawet pogłębienie spadków z poprzednich miesięcy, zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym. Jest to efekt ograniczenia skali transakcji na niskie kwoty, pochodzących głównie z przekształcania niespłaconych zobowiązań z odroczonym terminem płatności przenoszonych w ramach cesji z sektora pozabankowego do banków. Obecnie proces ten ma ograniczoną skalę. Także w ujęciu wartościowym wystąpił spadek, choć niższy dzięki wysokokwotowym kredytom ratalnym związanym z finansowaniem droższych towarów i usług. Na marcową sytuację bezpośredni wpływ miał również spadek sprzedaży detalicznej w marcu r/r o 0,5%. Początek tego roku dla rynku kredytów ratalnych nie rysuje przyszłości w jasnych barwach – mówi dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

Nadal rośnie akcja kredytowa w segmencie kredytów gotówkowych

Klienci zaciągają kredyty gotówkowe na coraz wyższe kwoty, a głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży w tym segmencie są, podobnie jak w ubiegłym roku, kredyty wysokokwotowe na ponad 50 tys. zł. Jest to w głównej mierze wpływ konsolidacji kredytów zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Klienci decydują się na konsolidacje, łącząc kilka zobowiązań finansowych w jeden kredyt, często w tym samym banku (konsolidacja wewnętrzna). Ale także dokonują konsolidacji zewnętrznej, przenosząc zobowiązania do nowego banku. Konsolidacjom często towarzyszy wzrost kwoty kredytu z uwagi na wydłużenie okresu kredytowania lub niższe oprocentowanie nowego kredytu, co zwiększa zdolność kredytową. Pierwszy kwartał tego roku dla kredytów gotówkowych należy uznać za bardzo udany, szczególnie w aspekcie wartości akcji kredytowej – podsumowuje prof. Rogowski.

Kredyty mieszkaniowe – ożywienie na horyzoncie

Sprzedaż kredytów hipotecznych w marcu br. wyglądała bardzo dobrze. Bez żadnego programu wsparcia oraz przy najwyższym poziomie oprocentowania nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych wśród wszystkich krajów UE, wartość akcji kredytowej w marcu br. wyniosła 7,68 mld zł. Jest to wartość nie widziana od 2021 r., pomijając okres od października 2023 r. do marca 2024 r., czyli obowiązywania programu Bezpieczny Kredyt 2%. Co prawda odczyty r/r wskazują nadal spadki, ale trzeba pamiętać, że w akcji kredytowej w marcu zeszłego roku było jeszcze 2,11 mld zł kredytów z puli programu wsparcia, tj. z wniosków złożonych jeszcze w 2023 r. Gdy akcję kredytową z marca ub. roku skorygujemy o tę wartość, to dynamika r/r byłaby dodatnia i wyniosłaby +36,5% - tłumaczy prof. Rogowski.

Dobra jakość spłat kredytów bankowych

BIK Indeksy Jakości wszystkich czterech produktów kredytowych nadal wskazują na bardzo bezpieczny poziom ryzyka portfela kredytów udzielanych gospodarstwom domowym. Zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym jakość poprawia się. Niezbędna jest jednak stała obserwacja wartości poszczególnych Indeksów Jakości, aby wcześniej zidentyfikować sygnały o potencjalnym pogorszeniu jakości portfela kredytowego. Na razie takiego zagrożenia nie widać na horyzoncie. Obecnie większym zagrożeniem dla banków nie jest klasyczne ryzyko kredytowe, a ryzyko prawne związane zarówno z kredytami mieszkaniowymi, jak i konsumpcyjnymi - wyjaśnia główny analityk Grupy BIK.

W marcu 2025 r., w porównaniu do marca ub. roku., banki i SKOK-i udzieliły o 29% więcej kredytów gotówkowych . Udzieliły natomiast mniej: kredytów ratalnych (-33,3%), kredytów mieszkaniowych (-3,6%), kart kredytowych (-6,0%). Banki i SKOK-i przyznały wyższą wartość zarówno kredytów gotówkowych (+42,1%), jak i kart kredytowych (+3,3%). Ujemną dynamikę wartości odnotowały kredyty ratalne (-14,7%) i kredyty mieszkaniowe (-0,7%).W pierwszym kwartale 2025 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r., banki i SKOK-i udzieliły więcej tylko kredytów gotówkowych (+26,3%). Pozostałe trzy produkty kredytowe odnotowały ujemne dynamiki, odpowiednio: kredyty ratalne (-29,3%), kredyty mieszkaniowe (-24,8) oraz karty kredytowe (-6,6%). W ujęciu wartościowym większa wartość akcji kredytowej dotyczyła kredytów gotówkowych (+39,7%) oraz przyznanych limitów w kartach kredytowych (+4,7%). Spadki odnotowały kredyty mieszkaniowe (-23,2%) oraz kredyty ratalne (-12,6%).W marcu 2025 r. udzielono o 33,3% mniej kredytów ratalnych w porównaniu do marca 2024 r. Spadła również ich wartość o 14,7% r/r.Średnia kwota kredytu ratalnego udzielonego w marcu 2025 r. wyniosła 2.398 zł, co stanowi wzrost o 27,8% w porównaniu do marca 2024 r.W marcu akcja kredytowa w kredytach gotówkowych w obu ujęciach - liczbowym i wartościowym, nadal rośnie. W ujęciu liczbowym r/r wzrost wyniósł 29,0%, a w wartościowym aż 42,1%.Średnia kwota udzielonego w marcu br. kredytu gotówkowego wyniosła 27.548 zł, co oznacza wzrost o 10,2% w stosunku do marca 2024 r.W marcu 2025 r. banki udzieliły o 3,6% mniej kredytów mieszkaniowych w porównaniu do marca 2024 r., ale o 19,9% więcej w porównaniu do lutego br. Wartościowo sytuacja jest jeszcze lepsza - spadek tylko o 0,7% rok do roku, ale wzrost o 22,7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.W marcu br. średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła 428,2 tys. zł i była tylko o 3,0% wyższa niż przed rokiem, co potwierdza stabilną sytuację cenową na rynku mieszkaniowym.Poprawiły się marcowe odczyty wszystkich czterech Indeksów jakości kredytów bankowych w ujęciu rok do roku oraz miesiąc do miesiąca.