Tylko kredyty gotówkowe na plusie w II 2025

W lutym 2025 roku wzrost sprzedaży, i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały tylko kredyty gotówkowe. Spadła liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych, ratalnych oraz kart kredytowych - wynika z danych BIK.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak sprzedawały się w lutym kredyty gotówkowe?

Jaka jest sytuacja na rynku kredytów hipotecznych?

Jak spłacane są poszczególne rodzaje kredytów?



Pogłębienie trendu spadkowego w kredytach ratalnych

Analizując najnowsze dane dotyczące kredytów ratalnych w lutym br. widzimy kontynuację spadków z poprzednich miesięcy zarówno ich liczby, jak i wartości r/r. Jest to efekt mniejszej skali transakcji na niskie kwoty, pochodzących głównie z przekształcania niespłaconych zobowiązań z odroczonym terminem płatności kupowanych przez kilka banków. Także w ujęciu wartościowym wystąpił spadek, choć niższy dzięki wysokokwotowym kredytom ratalnym związanym z finansowaniem droższych towarów i usług. Na lutową sytuację bezpośredni wpływ miał również spadek sprzedaży detalicznej w lutym r/r o 0,5%. Początek tego roku dla rynku kredytów ratalnych nie można uznać za dobry – mówi dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

W lutym akcja kredytowa w kredytach gotówkowych w obu ujęciach - liczbowym i wartościowym, nadal rośnie. W ujęciu liczbowym r/r wzrost wyniósł 22,5%, a w wartościowym 33,4%.

Kredyty gotówkowe na fali wznoszącej

Klienci zaciągają kredyty gotówkowe na coraz wyższe kwoty, a głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży w tym segmencie są, podobnie jak w ubiegłym roku, kredyty wysokokwotowe na ponad 50 tys. zł. Jest to w głównej mierze wpływ konsolidacji kredytów. Klienci decydują się na konsolidacje, łącząc kilka zobowiązań finansowych w jeden kredyt, w tym samym banku. Ale także dokonują konsolidacji zewnętrznej, przenosząc zobowiązania do nowego banku. Konsolidacjom często towarzyszy wzrost kwoty kredytu z uwagi na wydłużenie okresu kredytowania lub inne oprocentowanie. Pierwsze miesiące roku dla kredytów gotówkowych należy uznać za udane – podsumowuje prof. Rogowski.

Kredyty mieszkaniowe w tempie rynkowym

Sprzedaż kredytów hipotecznych wygląda zaskakująco dobrze. Bez programu wsparcia wartość akcji kredytowej w lutym br. wyniosła 6,24 mld zł i nie odbiega istotnie od wartości widzianych w drugiej połowie 2024 r. Co prawda odczyty r/r wskazują duże spadki, ale trzeba pamiętać, że w akcji kredytowej w lutym zeszłego roku było jeszcze 4,9 mld zł kredytów z puli Programu Bezpieczny Kredyt 2%, pochodzących z wniosków złożonych jeszcze w 2023 r. Gdy akcję kredytową z lutego ub. roku skorygujemy o tę wartość, to dynamika r/r wyniosłaby aż +46,2% - tłumaczy prof. Rogowski.

Dobra jakość spłat kredytów bankowych

BIK Indeksy Jakości wszystkich czterech produktów kredytowych nadal wskazują na bezpieczny poziom ryzyka portfela kredytów udzielanych gospodarstwom domowym. Niewątpliwie lepsza jakość spłat kredytów idzie w parze ze wzrostem wynagrodzeń kredytobiorców i stabilizacją poziomu oprocentowania spłacanych kredytów. Niemniej, konieczna jest, jak zawsze, stała obserwacja wartości poszczególnych Indeksów Jakości, aby wcześniej zidentyfikować sygnały o potencjalnym pogorszeniu jakości portfela kredytowego. Na razie takiego zagrożenia nie widać na horyzoncie. Nadal najlepiej spłacane są kredyty mieszkaniowe, dla których wartość Indeksu Jakości w lutym wyniosła 0,69% oraz kredyty ratalne, których wartość indeksu to 1,41% – wyjaśnia główny analityk Grupy BIK.

W okresie od stycznia do lutego 2025 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. banki i SKOK-i udzieliły o 24,9% więcej kredytów gotówkowych. Pozostałe trzy produkty kredytowe odnotowały ujemne dynamiki, odpowiednio: kredyty mieszkaniowe (-33,4%), kredyty ratalne (-27,3%) oraz karty kredytowe (-7,1%). Wartość kredytów gotówkowych była o 38,3% wyższa, a wartość przyznanych limitów w kartach kredytowych o 5,2% wyższa. Spadki odnotowały kredyty mieszkaniowe (-32,5%) oraz kredyty ratalne (-11,4%).