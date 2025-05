W kwietniu 2025 wzrost sprzedaży, i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały kredyty gotówkowe i mieszkaniowe. Spadła liczba udzielonych kredytów ratalnych oraz kart kredytowych - wynika z danych BIK.

Ostre hamowanie w kredytach ratalnych

Analizując najnowsze kwietniowe dane dotyczące kredytów ratalnych, możemy zaobserwować kontynuację trendu spadkowego z poprzednich miesięcy, zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym. Jest to w dużej części efekt ograniczenia skali transakcji na niskie kwoty, pochodzących głównie z przekształcania niespłaconych zobowiązań z odroczonym terminem płatności (BNPL-i) przenoszonych w ramach cesji z sektora pozabankowego do bankowego. Obecnie proces ten ma ograniczoną skalę. Także w ujęciu wartościowym wystąpił spadek, choć niższy dzięki wysokokwotowym kredytom ratalnym związanym z finansowaniem droższych towarów i usług. Na poprawę sytuacji na rynku kredytów ratalnych może wpłynąć wzrost sprzedaży detalicznej, aby jednak do tego doszło konieczne jest zmniejszenie poziomu niepewności (politycznej i ekonomicznej), która skłoniłaby Polaków do większej konsumpcji – mówi dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Fz z Pixabay Hossa w segmencie kredytów gotówkowych trwa W kwietniu akcja kredytowa w kredytach gotówkowych w obu ujęciach - liczbowym i wartościowym, nadal rośnie. W ujęciu liczbowym wzrost r/r wyniósł 21,6%, a w wartościowym 25,1%.

Hossa w segmencie kredytów gotówkowych trwa w najlepsze

Klienci zaciągają kredyty gotówkowe na coraz wyższe kwoty, a głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży w tym segmencie są, podobnie jak w ubiegłym roku, kredyty wysokokwotowe na ponad 50 tys. zł. Jest to efekt konsolidacji kredytów przez klientów, którzy łączą kilka zobowiązań finansowych w jeden kredyt, często w tym samym banku albo przenoszą swoje zobowiązania do nowego banku. Konsolidacjom często towarzyszy wzrost kwoty kredytu z uwagi na wydłużenie okresu kredytowania lub niższe oprocentowanie nowego kredytu, co zwiększa zdolność kredytową i robi „miejsce” na dodatkowe finansowanie. Cztery miesiące tego roku dla kredytów gotówkowych należy uznać za bardzo udane, szczególnie w aspekcie wartości udzielonych kredytów – 38,26 mld zł – podsumowuje prof. Rogowski.

Kredyty mieszkaniowe – ożywienie widać w dodatniej dynamice

Sprzedaż kredytów hipotecznych w kwietniu br. wyglądała bardzo dobrze. Bez żadnego programu wsparcia oraz przy nadal, pomimo obniżki, wysokim poziomie oprocentowania nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych, wartość akcji kredytowej w kwietniu br. wyniosła 8,13 mld zł. Jest to wartość niewidziana od 2021 r., pomijając okres od października 2023 r. do marca 2024 r., czyli obowiązywania programu Bezpieczny Kredyt 2%.



Padł kolejny rekord średniej kwoty udzielonego kredytu – 436,87 tys. zł. Wzrost wartości wynika zarówno ze wzrostu zainteresowania kredytami mieszkaniowymi, które związane może być z jednej strony z oczekiwaniem na dalsze obniżki stóp procentowych (WIBOR 6M już wynosi 5%), jak i korzystnej dla kupujących sytuacji na rynku mieszkaniowym zarówno wtórnym, jak i pierwotnym. Drugim powodem dodatniej dynamiki wartości jest to, że sprzedaż z kwietnia br. odnosimy do sprzedaży z kwietnia 2024, gdzie zanikał już efekt kredytów z puli programu wsparcia, tj. z wniosków złożonych jeszcze w 2023 r. (0,311 mld) - tłumaczy prof. Rogowski.

Dobra jakość spłat kredytów bankowych

BIK Indeksy Jakości wszystkich czterech produktów kredytowych nadal są na niskim, bezpiecznym poziomie. Pozytywne jest również to, że ulegają one systematycznej poprawie zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Niezbędna jest jednak stała obserwacja wartości poszczególnych Indeksów Jakości, aby wcześniej zidentyfikować sygnały o potencjalnym pogorszeniu jakości portfela kredytowego. Na razie takiego zagrożenia nie widać na horyzoncie. Jakość powinna się nadal poprawiać w przypadku dalszych obniżek stóp procentowych. Obecnie większym zagrożeniem dla banków nie jest klasyczne ryzyko kredytowe, a ryzyko prawne związane zarówno z kredytami mieszkaniowymi, jak i konsumpcyjnymi - wyjaśnia główny analityk Grupy BIK.

