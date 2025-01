Rynek kredytów i pożyczek konsumenckich w Polsce 2024. Wyzwania i prognozy na rok 2025

BIK podsumował 2024 rok na rynku kredytów. Suma wszystkich kredytów i pożyczek do spłaty osiągnęła w ubiegłym roku rekordową wartość 760,6 miliarda złotych. Wartość nowych zobowiązań 248,8 miliardów złotych, czyli o ponad 32 proc. więcej niż w 2023 roku. Wszystkie rodzaje kredytów odnotowały dwucyfrowy wzrost, ale największym zainteresowaniem cieszyły się kredyty gotówkowe i mieszkaniowe.

Przeczytaj także: Rynek kredytowy 2023 i prognozy na 2024 rok

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co wpłynęło na rekordowy wynik akcji kredytowej w 2024 roku?

Jaki był 2024 rok na rynku kredytów mieszkaniowych?

Które kredyty cieszyły się największym zainteresowaniem w 2024 roku?

Jaka popularnością cieszyły się płatności odroczone?

Jakie są prognozy dla rynku kredytowego na 2025 rok?



Zdolność kredytową oraz popyt na kredyty w 2025 roku determinować będą w decydującym stopniu czynniki makroekonomiczne takie, jak: poziom wynagrodzeń i bezrobocia oraz wysokość inflacji i stóp procentowych - mówi dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK.

Wartość nowego finansowania udzielonego klientom w 2024 roku okazała się wyższa niż zakładaliśmy. Wpływ na ten wynik miał wysoki poziom udzielonych kredytów mieszkaniowych (13,6 mld zł) w pierwszych miesiącach 2024, pochodzących jeszcze z wniosków składanych w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% w 2023 roku. Z drugiej strony zaskoczeniem okazała się wysoka wartość kredytów mieszkaniowych udzielanych na warunkach rynkowych w kolejnych miesiącach, już bez programu wsparcia. Ubiegłoroczną akcję kredytową pozytywnie wspierały cztery główne czynniki makroekonomiczne - wskazuje dr Mariusz Cholewa, prezes Zarządu BIK S.A.



- Wzrost wynagrodzeń na poziomie 11% poprawił zarówno zdolność kredytową, jak i równocześnie zaowocował wyższą skłonnością klientów do terminowej spłaty kredytów i pożyczek pozabankowych. Na poziom bezpieczeństwa finansowego kredytobiorców w dużym stopniu wpłynęła także niska stopa bezrobocia (5,1%), która dała podstawy do zwiększenia popytu, a także pozytywnie oddziaływała na jakość portfela kredytowego i pożyczkowego. I kolejne dwa czynniki, inflacja średnioroczna na poziomie 3,6% oraz stabilny, choć nadal wysoki poziom stóp procentowych w 2024 roku sprzyjały lepszemu zarządzaniu portfelami kredytowymi konsumentów. Te cztery czynniki będą w decydującym stopniu również determinować możliwości finansowania gospodarstw domowych przez banki i firmy pożyczkowe także w 2025 roku – dodaje prezes BIK.

Kliknij, aby powiekszyć fot. ewakubiak - Fotolia.com Jakie są prognozy dla rynku kredytowego na 2025 rok? Popyt na kredyty hipoteczne powinien być wspierany przez niski poziom bezrobocia i stabilny ponad 3% wzrost gospodarczy. Mimo wyzwań inflacyjnych, rynek kredytów i pożyczek ma szansę na dalszy rozwój w 2025 roku.

Wyraźny wzrost portfela kredytowego i pożyczkowego w 2024 roku

Rynek kredytowy pod znakiem kredytów mieszkaniowych i gotówkowych

Rynek kredytów mieszkaniowych rósł głównie w ujęciu wartościowym, za co odpowiadały wysokokwotowe kredyty mieszkaniowe powyżej 600 tys. zł. Odnotowały one dodatnią dynamikę rok do roku na poziomie prawie 115%. Wpływ na to miały wzrosty cen na rynku nieruchomości, a także wzrost zdolności kredytowej pomimo najwyższego poziomu oprocentowania kredytów mieszkaniowych w Unii Europejskiej. Nie wydłużył się również okres, na jaki banki udzielały kredyty mieszkaniowe. Może to oznaczać, że po wysokokwotowe kredyty hipoteczne sięgały osoby o wyższych dochodach – tłumaczy prezes BIK i dodaje:



- Podobne zjawisko wzrostu średniej kwoty finansowania charakteryzowało rynek kredytów gotówkowych w 2024 roku. Najwyższą dynamikę, około 45%, miały w tym segmencie kredyty na kwotę powyżej 100 tys. złotych. Również w tym przypadku możliwość zaciągania wysokich kwot kredytów wynikała ze zwiększenia zdolności kredytowej, za którą głównie odpowiada wyższy poziom wynagrodzeń. Co ciekawe, widzimy istotną różnicę pod względem miejsca zamieszkania kredytobiorców mieszkaniowych i gotówkowych. Ci pierwsi zamieszkują duże miasta powyżej 500 tys. mieszkańców i odpowiadają oni za 30% wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych. Zobowiązania gotówkowe natomiast, najczęściej zaciągają osoby z mniejszych miejscowości do 25 tys. mieszkańców. W 2024 r. 47% wartości przyznanych kredytów gotówkowych zaciągnęli mieszkańcy tych miejscowości.

Rynek pożyczkowy dominuje finansowanie niskokwotowe

Analizując sytuację na rynku pożyczek gotówkowych, trudno nie zauważyć podobnych tendencji w dynamice wzrostu sprzedaży, jak w przypadku bankowych kredytów gotówkowych. Wynika to z podobnej specyfiki obu produktów. W sprzedaży pożyczek gotówkowych przeważają krótkoterminowe pożyczki do 30 dni, które stanowią prawie 76% liczby udzielonych pożyczek. Prawie 9% są to jednak pożyczki długoterminowe, nawet powyżej dwóch lat. Cechą charakterystyczną tego rynku jest znacząca przewaga instytucji pożyczkowych nad bankami w udzielaniu finansowania na niskie kwoty. W przypadku finansowań gotówkowych do 1 tysiąca złotych udział firm pożyczkowych wynosi 84,6%, a celowych – prawie 98%. Większość aktywnych klientów w tym segmencie posiada w danej chwili jedną pożyczkę gotówkową, w jednej firmie i na krótki okres do 30 dni – wskazuje prezes Cholewa.

Rośnie popularność rynku odroczonych płatności (BNPL)

Płatności odroczone jako forma finansowania zakupów stała się dla prawie 10% osób pierwszą transakcją o charakterze kredytowym. Ponad połowa z tej grupy to osoby młode, do 24 r.ż., które do tej pory nie korzystały z żadnego produktu kredytowego. Jeżeli będą spłacać swoje zobowiązanie w terminie, zaczną budować pozytywną historię kredytową w BIK, która może pomóc, gdy w przyszłości zdecydują się na większy kredyt. Zwracam tu jednak uwagę, by analizować własną zdolność kredytową zanim podejmiemy decyzję o rozłożeniu kolejnego zobowiązania z odroczoną płatnością na raty oraz kontrolować swoje bieżące wydatki, np. korzystając z konta na bik.pl, by nie doprowadzić do problemu nadmiernego zadłużenia – podkreśla prezes Cholewa.

Jakość kredytów klientów indywidualnych poprawiła się

Wyważona, lecz optymistyczna prognoza BIK na rok 2025

Prognozy BIK na rok 2025 zakładają spadek stóp procentowych od trzeciego kwartału oraz wzrost dochodów o 8% r/r. Wpłynie to na wyższą zdolność kredytową i dostępność kredytów. Prognozujemy niewielki wzrost wartości sprzedaży kredytów mieszkaniowych o 1,2% do 88,2 mld zł oraz wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych o 5,9% do 100,5 mld zł - mówi prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej.

Z analizy BIK wynika, że w 2024 roku banki udzieliły 94,9 miliarda złotych kredytów gotówkowych i 87,1 miliarda złotych kredytów mieszkaniowych. Wartość akcji kredytowej z tytułu tych dwóch produktów stanowiła 73% łącznej wartości udzielonego finansowania gospodarstwom domowym w 2024 roku.Dwanaście miesięcy na rynku kredytów i pożyczek w 2024 roku było lepsze od poprzednich okresów, większość produktów zanotowała wysokie dynamiki wzrostu, jedynie limity w koncie utrzymały poziom z 2023 roku . Reasumując, rok 2024 przyniósł wyraźne wzrosty wartości zarówno portfela kredytów i pożyczek, jak i nowo udzielonych zobowiązań, pomimo nadal wysokich stóp procentowych i braku kolejnej odsłony programu wsparcia kredytobiorców zainteresowanych zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego.Ubiegłoroczna wartość portfela kredytów prywatnych i pożyczek wzrosła do rekordowego poziomu 760,6 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 39,7 miliarda złotych w porównaniu do 2023 roku. Do tej pory najwyższą wartość portfel osiągnął w 2021 roku, w którym zadłużenie gospodarstw domowych wynosiło 729 mld zł.W strukturze zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec grudnia 2024 roku ponad 91% stanowią dwa produkty kredytowe: kredyty mieszkaniowe i gotówkowe. Hipoteki dominują, stanowiąc 68,9% (524,3 mld zł). Na drugim miejscu znajdują się kredyty gotówkowe, których wartość wynosi 173,5 mld zł (22,8%).Pozostałe produkty kredytowe w strukturze zadłużenia mają mniejsze znaczenie. Kredyty ratalne to 28,9 mld zł, karty kredytowe 13,9 mld zł, limity kredytowe 9,1 mld zł. Pozabankowe pożyczki gotówkowe osiągnęły wartość 6,9 miliarda złotych, a pożyczki celowe 2,6 miliarda złotych. Karty i limity pożyczkowe miały wartość 0,5 miliarda złotych, a aktywne usługi BNPL (kup teraz, zapłać później) na koniec 2024 roku wyniosły 0,8 miliarda złotych.W 2024 roku wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 87,1 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 36,1% w porównaniu do poprzedniego roku. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że 13,6 mld zł akcji kredytowej 2024 roku pochodziła jeszcze z wniosków kredytowych złożonych w ramach programu BK2%. „Czysta” akcja kredytowa z wniosków złożonych tylko w 2024 r. wyniosła więc 73,5 mld zł. Wartość zaciągniętych kredytów gotówkowych osiągnęła 94,9 miliarda złotych, notując wzrost r/r o 28,6%. W 2024 roku wzrastał udział kredytów mieszkaniowych zaciąganych przez obcokrajowców, osiągając w grudniu 7,4% wartości całej akcji kredytowej w tym segmencie.W 2024 roku wartość udzielonych pożyczek przez firmy pożyczkowe wyniosła 21,7 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 49% r/r. Porównując dynamikę wartości udzielonych pożyczek w 2024 z wartościami z 2023 należy pamiętać, że w pełne raportowanie sektora do BIK-u rozpoczęło się od maja 2023 r.Na wartość udzielonych pożyczek pozabankowych składają się trzy produkty: pożyczki gotówkowe, celowe oraz karty i limity pożyczkowe. Prawie 70% sprzedaży stanowią pożyczki gotówkowe, a 28% pożyczki celowe.Roczna wartość udzielonych pożyczek gotówkowych osiągnęła 15,0 miliardów złotych, co stanowiło wzrost o 49,6%. Pożyczki celowe wyniosły 6,1 miliarda złotych, notując wzrost o 52,4%.Wartość finansowania poprzez usługi „ Kup teraz, zapłać później ” osiągnęła w 2024 roku poziom 10,7 miliarda złotych, co stanowiło wzrost o 101,8% r/r. Wynik ten obejmuje łącznie transakcje w sektorze bankowym, jak i w firmach pożyczkowych, których pełne raportowanie do BIK weszło w życie od maja 2023 roku.Z danych BIK wynika, że ta forma płatności za zakupy cieszy się zainteresowaniem szczególnie osób w wieku do 44 lat, z przewagą kobiet. Analizy potwierdzają ponadto, że produkt ten włącza nowych klientów na rynek finansowy.Pomimo wciąż wysokiego poziomu stóp procentowych, jakość obsługi większości rodzajów kredytów i pożyczek przez gospodarstwa domowe poprawiła się w 2024 roku.Największa poprawa spłacalności nastąpiła w segmencie pożyczek gotówkowych, w których szkodowość spadła o 4,2 punktu procentowego oraz kredytów gotówkowych, gdzie spadek opóźnień powyżej 90 dni wyniósł 1,4 punktu procentowego.Z terminową spłatą nadal bardzo dobrze radzą sobie kredytobiorcy mieszkaniowi, posiadający kredyt złotówkowy. W ich przypadku wskaźnik udziału kredytów opóźnionych powyżej 90 dni wyniósł 3,3% na koniec grudnia 2024 roku, pomimo pogorszenia się wskaźnika o 0,2 punktu procentowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.Perspektywy dla rynku kredytów w 2025 roku wyglądają obiecująco, pomimo wciąż utrzymującej się inflacji powyżej celu banku centralnego i jednych z najwyższych w UE stóp procentowych.Popyt na kredyty hipoteczne powinien być wspierany przez niski poziom bezrobocia i stabilny ponad 3% wzrost gospodarczy. Mimo wyzwań inflacyjnych, rynek kredytów i pożyczek ma szansę na dalszy rozwój w 2025 roku.Prognozy BIK dotyczące kredytów mieszkaniowych nie uwzględniają ewentualnego nowego programu mieszkaniowego ani istotnego zwiększenia zdolności kredytowej w przypadku dużego spadku stóp procentowych.W odniesieniu do kredytów i pożyczek gotówkowych, wzrost wynagrodzeń umożliwi zaciąganie coraz wyższych kwot, co pozytywnie wpłynie na rynek tych produktów finansowych w wymiarze wartościowym oraz na ich jakość.Wzrośnie, ale nie tak wysoko, jak w 2024 roku wartość pożyczek gotówkowych udzielanych przez firmy pożyczkowe. BIK prognozuje na 2025 rok wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych na poziomie 15,9 mld zł, czyli wzrost o 5,8% r/r.Podobnie w przypadku kredytów ratalnych i pożyczek celowych, których tempo wzrostu sprzedaży w 2025 r. może osiągnąć nieco niższy poziom niż w 2024, ze względu na rosnące dochody i coraz powszechniejszą wśród Polaków skłonność do oszczędzania.Sprzedaż kredytów ratalnych wzrośnie według BIK o 4,9% r/r - z 26,2 mld zł w 2024 roku do 27,5 mld zł w roku bieżącym.Perspektywa wzrostu sprzedaży pożyczek celowych prognozowana jest na poziomie 8,7%, a nie jak w ubiegłym roku na 52,4%.Mimo obecnych wyzwań inflacyjnych, cały rynek kredytów i pożyczek w 2025 roku ma więc szansę na dalszy zrównoważony rozwój dzięki poprawie otoczenia makroekonomicznego.