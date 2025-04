Postępowanie polubowne - dlaczego warto zawrzeć ugodę z wierzycielem?

Rosnące koszty życia, nieprzewidziane wydatki i nieregularne dochody sprawiają, że coraz więcej osób ma trudność z terminową spłatą zobowiązań. Choć problem zadłużenia często wywołuje stres i skłania do unikania kontaktu z wierzycielem, to właśnie podjęcie rozmów może otworzyć drogę do realnego rozwiązania. Postępowanie polubowne to narzędzie, które pozwala odzyskać kontrolę nad finansami bez konieczności udziału sądu i komornika.

Przeczytaj także: Czym jest windykacja polubowna i dlaczego warto z niej skorzystać?

Ugoda zamiast komornika

Firmy zarządzające wierzytelnościami oferują elastyczne rozwiązania i indywidualne, pełne zaufania i empatii podejście do każdego klienta i jego możliwości finansowych. Ich zadaniem jest przede wszystkim pomoc w uregulowaniu zobowiązania w sposób możliwie najmniej obciążający – podkreśla Anna Musiał, Customer Experience Manager z B2 Impact. – Postępowanie polubowne to nie tylko oszczędność kosztów, ale też szansa na zachowanie kontroli nad swoją sytuacją finansową. Doradca wspólnie z klientem wypracowuje plan, który realnie da się zrealizować.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Dlaczego warto zawrzeć ugodę z wierzycielem? Zawarcie ugody to nie tylko sposób na rozłożenie długu na raty. To również ochrona przed dalszymi konsekwencjami – możliwym skierowaniem sprawy na drogę sądową, rozpoczęciem egzekucji komorniczej czy dodatkowymi kosztami windykacyjnymi.

Jak wygląda ten proces w praktyce?

Rozpoczęcie rozmów nie wymaga wielkiego przygotowania. Wystarczy chęć kontaktu i podstawowa wiedza o swojej sytuacji finansowej. Doradcy w firmach zarządzających wierzytelnościami nigdy nie narzucają gotowych rozwiązań – pytają się m.in. o źródło dochodu, sytuację zawodową czy inne zobowiązania właśnie po to, by dopasować propozycję do realnych możliwości danej osoby. Chodzi o to, by klient od początku wiedział, z czym będzie się mierzył – bez zaskoczeń i niedopowiedzeń – mówi Anna Musiał z B2 Impact.

Dlaczego nie warto zwlekać?

Dobrze dopasowane porozumienie

Zdarza się, że klienci przez długi czas unikają kontaktu z firmą windykacyjną, bo obawiają się rozmowy lub uważają, że nie ma już dla nich ratunku. Tymczasem właśnie wtedy, gdy wydaje się, że „jest już za późno”, rozmowa może okazać się przełomowa – zaznacza Anna Musiał z B2 Impact. – Im wcześniej do niej dojdzie, tym więcej możliwości wspólnego rozwiązania sytuacji. Co ważne, wiele spraw można załatwić całkowicie online. Dla osób, które cenią sobie niezależność i wygodę, to bardzo dobre rozwiązanie – mogą samodzielnie wybrać ofertę, podpisać ugodę, monitorować status zadłużenia i opłacać raty bez konieczności rozmowy telefonicznej. To właśnie jasność zasad i łatwość obsługi dają klientom poczucie ulgi i bezpieczeństwa.

Przeczytaj także: Usługi i budownictwo najbardziej potrzebują windykacji

Problemy finansowe zdarzają się nawet najbardziej odpowiedzialnym konsumentom. Utrata pracy, choroba, nieprzewidziane wydatki – to tylko niektóre z przyczyn, które mogą prowadzić do opóźnień w spłacie zobowiązań. Choć naturalną reakcją na takie sytuacje jest stres, a czasem także unikanie kontaktu z wierzycielem, to właśnie szybka decyzja o podjęciu rozmów może zadecydować o korzystnym rozwiązaniu sprawy. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi, pozwalających na wyjście z zadłużenia w uporządkowany i możliwy do udźwignięcia sposób, jest postępowanie polubowne.Postępowanie polubowne to próba porozumienia między wierzycielem a osobą zadłużoną. Jego celem jest zawarcie ugody – czyli indywidualnego planu spłaty, który uwzględnia aktualne możliwości finansowe dłużnika. W przeciwieństwie do postępowania sądowego i egzekucyjnego, rozwiązanie to nie wiąże się z dodatkowymi kosztami i pozwala zachować większą kontrolę nad własnym budżetem.Warto zaznaczyć, że osoba zadłużona ma wpływ na warunki ugody. Ma możliwość decydowania o wysokości raty, czy nawet poproszenia o dłuższy okres spłaty. Ugoda jest bowiem formą porozumienia, a nie jednostronnej decyzji.Rozmowa z Doradcą lub skorzystanie z portalu obsługi zadłużenia to najczęstsze drogi rozpoczęcia procesu polubownego. Wstępna analiza sytuacji finansowej – obejmująca np. wysokość dochodów, formę zatrudnienia czy liczbę osób na utrzymaniu – pozwala dopasować plan spłaty do realnych możliwości spłacającego. Dzięki temu można uniknąć spirali długów i od samego początku wiedzieć, ile miesięcznie należy odkładać na poczet raty oraz jak długo potrwa spłata.Po zawarciu ugody klient otrzymuje harmonogram, który – przy zachowaniu terminowości wpłat – nie ulega zmianie. Samą umowę można zawrzeć zarówno pisemnie, jak i online, a jej postanowienia często przewidują dodatkowe korzyści, jak np. zawieszenie naliczania odsetek czy czasowe wycofanie wpisu z rejestrów dłużników.Zawarcie ugody to nie tylko sposób na rozłożenie długu na raty. To również ochrona przed dalszymi konsekwencjami – możliwym skierowaniem sprawy na drogę sądową, rozpoczęciem egzekucji komorniczej czy dodatkowymi kosztami windykacyjnymi. Jest to także szansa na zawieszenie wpisu w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG) – a to realna ulga w codziennym funkcjonowaniu i dostępie do podstawowych usług, takich jak zakupy na raty czy zaciągnięcie pożyczki. Kluczowa w tym procesie jest otwarta, dwustronna komunikacja.Szybkie podjęcie rozmów pozwala zachować spokój, ograniczyć stres i odzyskać kontrolę nad finansami. Coraz więcej firm oferuje dziś różnorodne formy kontaktu – zarówno online, jak i tradycyjne – dzięki czemu każdy może wybrać sposób obsługi sprawy dopasowany do swoich potrzeb i preferencji. Taka elastyczność sprawia, że cały proces staje się bardziej komfortowy i dostępny.Zawarta w ramach postępowania polubownego ugoda jest „szyta na miarę”. Rzetelnie przygotowany plan nie tylko pozwala regularnie zmniejszać zadłużenie, ale również buduje pozytywne nawyki finansowe.Rozmowa z wierzycielem nie musi oznaczać presji czy negatywnego doświadczenia. Przeciwnie – to konstruktywny dialog, oparty na wzajemnym szacunku i wspólnym celu: rozwiązaniu problemu zadłużenia w możliwie najbardziej elastycznej i uporządkowanej formie.