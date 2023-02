Średni dług w firmie windykacyjnej to już 8063 zł - wynika z cyklicznego raportu "Wielkość polskiego rynku wierzytelności" przygotowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Średnia wartość pojedynczej wierzytelności w firmie windykacyjnej Z danych ZPF wynika, że średnie zobowiązanie dłużnika obsługiwanego przez firmę windykacyjną to dokładnie 8063 zł. Po raz pierwszy w historii badania prowadzonego przez ZPF przekroczyło ono kwotę 8000 zł.

To już 45, edycja badania, w ramach którego ZPF przeprowadził ankiety wśród 17 przedsiębiorstw z sektora wierzytelności. Z raportu wynika, że średnia wartość pojedynczej wierzytelności obsługiwanej przez podmioty z branży windykacyjnej po raz pierwszy w historii przekroczyła 8000 zł.Z danych ZPF wynika, że średnie zobowiązanie dłużnika obsługiwanego przez firmę windykacyjną to dokładnie 8063 zł. Po raz pierwszy w historii badania prowadzonego przez ZPF przekroczyło ono kwotę 8000 zł.Tymczasem np. jeszcze w 2018 r. średnia kwota pojedynczej wierzytelności w firmie windykacyjnej nie przekraczała 6500 zł.Wskazuje jednocześnie, że największe jednostkowe kwoty wierzytelności pochodzą z banków: to średnio 12 500 zł. Najmniejsze zaś od operatorów telekomunikacyjnych: 500 zł.W raporcie ZPF uwagę zwraca również fakt, że w porównaniu do poprzednich edycji badania wzrósł odsetek multidłużników. To osoby, które mają do spłaty co najmniej dwa zobowiązania w jednej instytucji zarządzającej wierzytelnościami.Multidłużnicy stanowią obecnie 21,7 proc. (+0,5 pkt. proc. k/k) wszystkich osób obsługiwanych przez podmioty objęte badaniem ZPF. Również w tym przypadku widać trend wzrostowy – w 2018 r. ten odsetek nie przekraczał 18 proc.Według raportu nominalna wartość wierzytelności obsługiwanych przez należące do ZPF firmy z tego sektora wyniosła 151,4 mld zł (koniec III kw. 2022 r.). To o 8,9 proc. więcej w porównaniu do sytuacji rok wcześniej.Na tę kwotę składa się 18,8 mln wierzytelności – od początku 2018 r. ich liczba rosła średnio w tempie 1,3 proc. kwartalnie i 5,5 proc. w ujęciu rocznym.ZPF po raz kolejny opublikował też w raporcie wyniki Barometru Rynku Wierzytelności. To indeks, którego celem jest ocena nastrojów panujących na rynku wierzytelności.Najnowszy odczyt wskaźnika wyniósł 70,3 pkt., a więc o 11,5 pkt. mniej niż przed rokiem. – Taki wynik należy jednoznacznie interpretować jako stagnację. Sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem i firmy przeszły w stan oczekiwania, skupiając się przede wszystkim na tym, by reagować na bieżące wydarzenia – uważa dr Artur Trzebiński.Wśród barier prowadzenia działalności przedstawiciele sektora wierzytelności wskazują przede wszystkim niepewność dotyczącą sytuacji gospodarczej (81,3 proc.) oraz niejasne przepisy prawne (68,8 proc.).W tym kontekście warto zwrócić uwagę na dyskusję wokół projektu ustawy windykacyjnej. Zawarte w nim przepisy ZPF w oficjalnym stanowisku określił jako „nieprecyzyjne, niejasne oraz nieuwzględniające standardów wypracowanych przez renomowane podmioty branży zarządzania wierzytelnościami”.