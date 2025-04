Rozwód a wspólny kredyt hipoteczny. Co warto wiedzieć?

Rozwód jest emocjonalnym wyzwaniem. Może być także wyzwaniem finansowym, jeśli małżonkowie spłacają wspólny kredyt. Co rozwód oznacza dla banku? Co się dzieje, jeśli jeden z małżonków nie może lub nie chce spłacać rat? Jakie są konsekwencje niespłacania kredytu? Na te pytania odpowiadają eksperci z Intrum.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co dla banku oznacza rozwód spłacających kredyt?

Co się dzieje, gdy jedna ze stron nie spłaca kredytu?

Jak można rozwiązać sprawę wspólnego kredytu po rozwodzie?



Co dla banku oznacza rozwód zadłużonych?

Jeżeli para wzięła kredyt wspólnie, nawet po rozstaniu pozostają oni równo odpowiedzialnymi za spłatę długu - bank nie ingeruje w prywatne umowy między byłymi małżonkami. Należy pamiętać, że rozwód nie zmienia warunków kredytowych, tj. wysokości rat, oprocentowania czy terminu jego spłaty – komentuje ekspertka Intrum, Justyna Krysiewicz-Rećko.

spłata przez jedną osobę - w ramach podziału majątku, sąd może przyznać nieruchomość jednemu z małżonków. Jednakże, nie zwalnia to drugiego z długu. W tym wypadku osoba, która zostaje właścicielem domu czy mieszkania, może ubiegać się o możliwość spłaty kredytu w całości. Takie rozwiązanie wymaga zgody banku, który ponownie oceni zdolność kredytową przejmującego zobowiązanie. Procedura ta jest złożona i czasochłonna, wymagająca dostarczenia szeregu dokumentów, takich jak kopia umowy kredytowej, zaświadczenie o zarobkach, akt notarialny i aktualny odpis z księgi wieczystej. Bank wyrazi zgodę tylko wtedy, gdy zdolność kredytowa przejmującego będzie wystarczająca.

- w ramach podziału majątku, sąd może przyznać nieruchomość jednemu z małżonków. Jednakże, nie zwalnia to drugiego z długu. W tym wypadku osoba, która zostaje właścicielem domu czy mieszkania, może ubiegać się o możliwość spłaty kredytu w całości. Takie rozwiązanie wymaga zgody banku, który ponownie oceni zdolność kredytową przejmującego zobowiązanie. Procedura ta jest złożona i czasochłonna, wymagająca dostarczenia szeregu dokumentów, takich jak kopia umowy kredytowej, zaświadczenie o zarobkach, akt notarialny i aktualny odpis z księgi wieczystej. Bank wyrazi zgodę tylko wtedy, gdy zdolność kredytowa przejmującego będzie wystarczająca. sprzedaż nieruchomości - ta opcja pozwala na zamknięcie kredytu i rozliczenie się między byłymi małżonkami. Zanim zdecydujemy się na to rozwiązanie, należy być świadomym, że proces może trwać dłużej niż założyliśmy, a w przypadku niesprzyjających warunków rynkowych nieruchomość może zostać sprzedana poniżej wartości zobowiązania. Wówczas obie strony muszą pokryć różnicę między uzyskaną ceną a kwotą zadłużenia.

- ta opcja pozwala na zamknięcie kredytu i rozliczenie się między byłymi małżonkami. Zanim zdecydujemy się na to rozwiązanie, należy być świadomym, że proces może trwać dłużej niż założyliśmy, a w przypadku niesprzyjających warunków rynkowych nieruchomość może zostać sprzedana poniżej wartości zobowiązania. Wówczas obie strony muszą pokryć różnicę między uzyskaną ceną a kwotą zadłużenia. wynajem nieruchomości - jeśli poprzednia opcja nie wchodzi w grę, a żadne z byłych małżonków nie może lub nie chce przejąć kredytu na wyłączność, można rozważyć wynajem nieruchomości, a uzyskany z tego tytułu dochód przeznaczyć na spłatę rat. Nie zawsze będzie to kwota w pełni pokrywająca zobowiązanie, ale może ona znacząco odciążyć dłużników.

- jeśli poprzednia opcja nie wchodzi w grę, a żadne z byłych małżonków nie może lub nie chce przejąć kredytu na wyłączność, można rozważyć wynajem nieruchomości, a uzyskany z tego tytułu dochód przeznaczyć na spłatę rat. Nie zawsze będzie to kwota w pełni pokrywająca zobowiązanie, ale może ona znacząco odciążyć dłużników. negocjacje z bankiem - w szczególnych przypadkach istnieje możliwość restrukturyzacji zadłużenia, np. wydłużenia okresu spłaty, zmiany oprocentowania lub skorzystania z wakacji kredytowych. Takie negocjacje najlepiej omówić wcześniej ze swoim doradcą kredytowym, ponieważ to on orientuje się najlepiej w aktualnej sytuacji rynkowej.

Finansowe bezpieczeństwo po rozwodzie

Co w przypadku, gdy jedno z zobowiązanych przestaje spłacać raty? Wówczas dług obciąża obie strony. Oznacza to, że konsekwencje dotyczą również osoby, która wywiązuje się ze swojego zobowiązania. Następstwem może być wszczęcie procedury windykacyjnej lub negatywny wpis do Biura Informacji Kredytowej (BIK), co na przyszłość obniży zdolność kredytową obu stron. W przypadku dalszych opóźnień bank może skierować sprawę do sądu i rozpocząć egzekucję komorniczą, a nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie może zostać zlicytowana.Jak więc uniknąć trudności, gdy jedna ze stron nie chce lub nie może kontynuować spłaty kredytu? Możliwych rozwiązań jest kilka:Rozwód to nie tylko koniec pewnego etapu życia, ale też początek nowego – także pod względem finansowym. Niezależnie od emocji, jakie mu towarzyszą, warto podejść do spraw związanych z kredytem rozsądnie i pragmatycznie. Podjęte dziś decyzje mogą zaważyć na stabilności finansowej przez kolejne lata.Historia zna wiele przypadków, w których życiowe zawirowania stały się punktem zwrotnym. Coco Chanel, po rozstaniu z partnerem, zamiast pogrążyć się w żalu, skupiła się na budowie własnego imperium modowego. J.K. Rowling, jako samotna matka po rozwodzie, znalazła siłę, by napisać „Harry’ego Pottera” i stać się jedną z najbardziej wpływowych autorek na świecie. Oczywiście, nie każdy kryzys kończy się bestsellerem czy globalną marką, ale jedno jest pewne - odzyskanie kontroli nad własnymi finansami to pierwszy krok do nowego początku.