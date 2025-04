Rynek wierzytelności nie hamuje © AS Photograpy z Pixabay

Rynek obrotu wierzytelnościami notuje wzrosty i jest to trwała już kilka lat tendencja. Potwierdza to najnowsza fala raportu "Wielkość polskiego rynku wierzytelności", która rzuca światło na m.in. wartość zarządzanych wierzytelności oraz średnią kwotę jednego zobowiązania.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Iloma wierzytelnościami zarządzały wyspecjalizowane w tym firmy u schyłku 2024 roku?

O ile wzrosła kwota zarządzanych wierzytelności?

O ile wzrosła średnia wartość zobowiązania w ciągu roku?

Liczba i wartość wierzytelności. W jakim tempie rośnie rynek?

Analiza danych od początku 2021 r. wskazuje, że rynek wierzytelności w Polsce rośnie w tempie 9,5 proc. rocznie, biorąc pod uwagę wartość portfela zarządzanego przez podmioty z tej branży - mówi Agnieszka Kozioł, dyrektor Departamentu Raportów i Analiz ZPF.

Średnia wartość zobowiązania w ciągu roku wzrosła o 13,1 proc.

Umiarkowany optymizm wśród zarządzających firmami z branży wierzytelności

Uzyskany wynik świadczy o umiarkowanym optymizmie kadry zarządzającej firmami z branży zarządzania wierzytelnościami. Największy wpływ na wzrost BRW-ZPF w minionym kwartale miała poprawa bieżącej sytuacji finansowo-majątkowej firm. Ponadto 61 proc. instytucji utrzymało zatrudnienie bez zmian, a 28 proc. je zwiększyło - wskazuje Agnieszka Kozioł.

Wartość portfela, którym zarządzają podmioty z sektora zarzadzania wierzytelnościami, wyniosła na koniec 2024 r. 185,9 mld zł - wynika z 54. edycji cyklicznego badania „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”.Raport jest opracowywany przez ZPF, a uczestniczące w badaniu firmy reprezentują ponad 90 proc. rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce.Jak wynika z raportu ZPF, na koniec 2024 r. firmy z sektora zarzadzania wierzytelnościami obsługiwały 19,2 mln zobowiązań (+0,8 proc. k/k i -2,4 proc. r/r). Z kolei wspomniana wartość 185,9 mld zł jest o 3,2 proc. wyższa w ujęciu kwartalnym oraz o 10,4 proc. w porównaniu do końca 2023 r.Dane ZPF pozwalają też oszacować średnią kwotę pojedynczego zobowiązania Polaków w podmiotach z sektora zarządzania wierzytelnościami. Wynika z nich, że w czwartym kwartale 2024 r. sięgnęła ona 9,7 tys. zł (+2,3 proc. k/k i +13,1 proc. r/r).ZPF sprawdza również, ile wynosi odsetek tzw. multidłużników, a więc osób, które mają do spłaty więcej niż jedno zobowiązanie w instytucjach zarządzających wierzytelnościami - w czwartym kwartale 2024 r. wyniósł on 21,4 proc. wobec 22,5 proc. rok wcześniej.Na podstawie informacji od podmiotów zarządzających wierzytelnościami ZPF opracowuje cykliczny Barometr Rynku Wierzytelności (BRW-ZPF), pozwalający ocenić nastroje w branży.W czwartym kwartale 2024 r. wartość BRW-ZPF wyniosła 68,3 pkt. (+3,6 pkt. k/k i -3,2 pkt. r/r).