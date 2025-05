Czy firma windykacyjna może zająć majątek dłużnika?

W przypadku zaległych zobowiązań firmy windykacyjne odgrywają istotną rolę na etapie prób polubownego rozwiązania sprawy. Koncentrują się na nawiązaniu kontaktu, przypomnieniu o istniejącym długu i wypracowaniu możliwego do realizacji planu spłaty. Wiele osób, które borykają się z problemem zadłużenia obawia się jednak, że już na etapie windykacji polubownej może dojść do zajęcia ich majątku, co nie jest prawdą.

Dla wielu osób zadłużonych granica między firmą zarządzającą wierzytelnościami a komornikiem bywa nieczytelna. Tymczasem z perspektywy prawa różnica ta jest fundamentalna. Windykator działa na podstawie przepisów prawa cywilnego i w imieniu wierzyciela. Jego zadaniem jest nawiązanie kontaktu i wypracowanie realnych warunków spłaty, dzięki którym osoba zadłużona może wyjść z długu. Takie podejście często ratuje osoby zadłużone przed eskalacją problemu i kosztami postępowania sądowego oraz egzekucyjnego oraz dodatkowym stresem – komentuje Justyna Koziatek-Mielewczyk, Zarządzająca Windykacją Prawną z B2 Impact.

Jak dochodzi do zajęcia majątku?

Czym naprawdę zajmuje się firma windykacyjna – i dlaczego polubowne rozwiązanie jest korzystne?

Windykacja polubowna to często ostatni moment, w którym można rozwiązać problem bez udziału sądu. Nowoczesne firmy windykacyjne coraz częściej pełnią funkcję doradczą. Analizują sytuację osoby zadłużonej, oferują raty dopasowane do jej realnych możliwości. To nie jest działanie przeciwko, lecz z myślą o odbudowie stabilności finansowej. W ten sposób możliwe jest nie tylko uregulowanie zaległości, ale też uniknięcie spirali zadłużenia i poprawa historii płatniczej – podkreśla Justyna Koziatek-Mielewczyk, Zarządzająca Windykacją Prawną w B2 Impact Polska.

W polskim systemie prawnym jedynie komornik sądowy – jako funkcjonariusz publiczny działający na podstawie tytułu wykonawczego – może prowadzić egzekucję z majątku dłużnika. Firma windykacyjna nie posiada takich kompetencji. Jej działania koncentrują się na tzw. etapie polubownym, czyli przed wszczęciem postępowania sądowego i egzekucyjnego.To oznacza, że firma windykacyjna nie ma prawa zajmować konta bankowego, wynagrodzenia czy ruchomości należących do osoby zadłużonej. Nie może również podejmować działań o charakterze przymusowym. Jej rola sprowadza się przede wszystkim do prowadzenia działań mających na celu: nawiązanie kontaktu i dialogu z osobą zadłużoną, przypomnienie o istnieniu zobowiązania oraz zaproponowanie możliwości jego uregulowania – zazwyczaj w formie ugody.Do zajęcia majątku może dojść tylko w wyniku określonej procedury prawnej. W pierwszej kolejności wierzyciel lub firma windykacyjna działająca w jego imieniu musi wystąpić na drogę sądową. Dopiero po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego i opatrzeniu go klauzulą wykonalności dokument ten staje się tytułem wykonawczym. Na jego podstawie możliwe jest skierowanie sprawy do komornika, który podejmuje czynności egzekucyjne.W praktyce egzekucja może objąć m.in. środki zgromadzone na koncie bankowym, część wynagrodzenia za pracę, świadczenia emerytalne, a w skrajnych przypadkach – nieruchomości. Wszystko to jednak dzieje się dopiero po przeprowadzeniu postępowania sądowego, a nie w wyniku bezpośrednich działań firmy windykacyjnej.Firmy windykacyjne dążą w pierwszej kolejności/przede wszystkim do rozwiązania problemu zadłużenia na drodze polubownej - bez udziału sądu, a następnie komornika. Celem tych działań jest umożliwienie osobie zadłużonej spłaty zobowiązania w sposób dostosowany do jej możliwości finansowych – bez niepotrzebnego stresu i dodatkowych kosztów.W praktyce windykacja polubowna obejmuje kontakt telefoniczny, listowny, na czacie lub portalu obsługi zadłużenia i skupia się na przedstawieniu propozycji zawarcia ugody, analizie sytuacji finansowej dłużnika oraz dopasowaniu harmonogramu spłat. Firmy windykacyjne postrzegają osoby zadłużone jako swoich klientów – co w praktyce oznacza, że ich celem jest pomoc w uregulowaniu zobowiązań i w efekcie powrotu osoby zadłużonej do obiegu finansowego i spokojnego zarządzania swoimi finansami. Doradcy mogą zaproponować podpisanie ugody, rozłożenie długu na wygodne raty, a także dostosowanie planu spłaty do realnych możliwości finansowych klienta. Takie podejście daje przestrzeń do odzyskania kontroli nad budżetem i stopniowego wychodzenia na finansową prostą, bez ryzyka ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych i egzekucyjnych.Zignorowanie kontaktu ze strony firmy zarządzającej wierzytelnościami nie powoduje, że dług przestaje istnieć. Wręcz przeciwnie – brak współpracy zwiększa prawdopodobieństwo, że sprawa zostanie skierowana do sądu, co może być początkiem procedury egzekucyjnej. Tymczasem rozmowa z doradcą zarówno telefonicznie, jak i poprzez portale online, może pozwolić na szybkie, bezpieczne i komfortowe zawarcie ugody oraz bieżącą kontrolę stanu zadłużenia.