Wielkanocny koszyczek 2025 droższy niż przed rokiem

W tym roku więcej zapłacimy niemal za wszystkie produkty, które tradycyjnie wkładamy do wielkanocnego koszyczka - sugerują dane zebrane przez HREIT. W porównaniu do sytuacji sprzed roku droższe są jajka, chleb, mięso czy chrzan. Tańszy może być za to wielkanocny baranek, ze względu na trwający od około dwóch lat spadek cen cukru.

Przeważają podwyżki

Cukier tanieje już od 2023 roku

Metr mieszkania za trochę ponad tysiąc tuzinów jaj

Kopa, mendel, tuzin

Kopa = 60 jajek

Mendel = 15 jajek

Tuzin = 12 jajek

1 kopa = 4 mendle = 5 tuzinów

mat. prasowe Ile jajek można kupić za równowartość metra kw. używanego mieszkania na 7 największych rynkach Za równowartość metra kwadratowego mieszkania na 7 największych rynkach moglibyśmy kupić obecnie ponad tysiąc tuzinów jaj, czyli ponad 12 tys. sztuk.

Około 2% - przeciętnie o tyle więcej niż przed rokiem zapłacimy za produkty, które tradycyjnie wkładamy do święconki. Na jajka, cukrowego baranka, kawałek pieczywa i wędliny wydać możemy około 28 złotych – wynika z szacunków HREIT opartych o dane GUS i giełdy w Broniszach.Szczególnie ostatnio głośnym przykładem rosnących cen są jajka. Ich mniejsza podaż skutkuje wyższymi cenami. Efekt jest taki, że według najświeższych danych przed Wielkanocą za jajka płaciliśmy o około 17% więcej niż przed rokiem. Aż o 1/3 wzrosła też hurtowa cena chrzanu – wynika z danych publikowanych przez giełdę w Broniszach. Ta zmiana oczywiście w mniejszym stopniu uderza nas po kieszeniach, bo w oczywisty sposób przeciętny rodak jest w stanie zjeść znacznie więcej jaj niż chrzanu. Maksymalnie kilkuprocentowe podwyżki względem okresu przedświątecznego rok temu GUS zanotował też w przypadku wędlin, sera twarogowego i chleba.Z grona produktów, które są żelaznymi kandydatami do włożenia ich do „święconki” mniej zapłacić możemy za cukrowego baranka. Jego cena w dużym stopniu zależy od tego, ile kosztuje cukier. Ten staniał w ciągu roku o ponad 30%. Tym samym kontynuowana jest już dwuletnia passa spadku detalicznych cen cukru. Jeśli ponadto ktoś do koszyczka planuje włożyć własne wypieki, to najpewniej za mąkę pszenną zapłaci kosmetycznie mniej niż przed rokiem.Symbolem najmocniej związanym z Wielkanocą są jednak jajka. W ramach zabawy na liczbach możemy zestawić ich ceny z cenami mieszkań, których zmiany budzą od lat żywe emocje. Jak się okazuje za równowartość metra kwadratowego mieszkania na 7 największych rynkach moglibyśmy kupić obecnie ponad tysiąc tuzinów jaj, czyli ponad 12 tys. sztuk. Nie jest to ani szokująco wysoki, ani szokująco niski wynik. Jest on bliski średniej z ostatnich 15 lat.Dla porównania rok wcześniej za metr mieszkania mogliśmy dostać ponad 800 jaj więcej niż dziś. Wszystko dlatego, że ceny jajek wyraźnie ostatnio wzrosły, a ceny mieszkań stabilizują się po okresie szalonych wzrostów. Przy tym warto dodać, że do obliczeń przyjęliśmy najświeższe dostępne dane NBP na temat cen faktycznie płaconych za mieszkania. Te niestety poznajemy z opóźnieniem. Najświeższe dostępne dane wstępnie podsumowują 4 kwartał 2024 roku.