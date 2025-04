Gdzie zapłacisz najmniej za koszyk wielkanocny 2025?

Za kilka dni Wielkanoc, więc przygotowania do świąt weszły na ostatnią prostą. To okres wzmożonych wydatków w sklepach. ASM SFA, w ramach badania "Koszyk Wielkanocny 2025", przeanalizowało ceny 30 najpopularniejszych produktów potrzebnych do przygotowania wielkanocnych potraw. Gdzie najmniej zapłacimy za wielkanocny koszyk?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie wydamy najwięcej na wielkanocne zakupy?

Gdzie zapłacimy najmniej za składniki na babkę wielkanocną?

Gdzie zapłacimy najmniej za majonez?



Ranking sieci w kwietniu 2025

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Porównanie cen koszyka między sieciami Wśród sieci z najniższą ceną koszyka świątecznego znalazły się Selgros (183,09 zł), Makro Cash & Carry (192,95 zł) oraz Auchan (192,97 zł). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Wielkanoc to jeden z najważniejszych okresów handlowych w pierwszej połowie roku. Wzmożony ruch konsumencki i zwiększone wolumeny zakupowe sprawiają, że okres przedświąteczny staje się papierkiem lakmusowym strategii cenowych największych sieci detalicznych. Raport ASM SFA pokazuje, że wciąż istnieje znacząca rozpiętość cenowa pomiędzy poszczególnymi formatami sprzedaży – zarówno w ujęciu całego koszyka, jak i na poziomie jednostkowych, wysoko rotujących produktów. Przykład majonezu – którego ceny różnią się nawet o 83% w zależności od sieci – doskonale ilustruje skalę wyzwań, przed jakimi stają dziś detaliści. Produkty kluczowe z punktu widzenia świątecznych przyzwyczajeń konsumenckich stają się nie tylko elementem koszyka, ale także narzędziem w walce o lojalność klienta. W dobie porównywarek cenowych, aplikacji promocyjnych i coraz większej świadomości zakupowej konsumentów, spójność i transparentność polityki cenowej nabierają kluczowego znaczenia – mówi Kamil Kruk, Client Service & Analysis Director ASM SFA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Porównanie cen koszyka między kanałami Najwyższe rachunki za wielkanocne produkty w tym roku wystawiają konsumentom supermarkety, w których za zestaw najpopularniejszych przed świętami produktów trzeba było zapłacić 206,76 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Z perspektywy branży FMCG, dane z raportu ASM SFA mogą być również wskazówką dla producentów – pokazując, które kategorie produktów generują największe wahania cen i gdzie istnieje przestrzeń do lepszego zarządzania obecnością w kanałach sprzedaży. Dla całego rynku to sygnał, że w okresach szczytowych to nie tylko promocje, ale całościowa strategia cenowa, dostępność i ekspozycja produktu decydują o realnym udziale w portfelu konsumenta - dodaje Kamil Kruk.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Koszyk zakupowy ASM - porównanie cen składników babka wielkanocna Najtańszy komplet składników odnotowano w sieci Selgros, tam koszt przygotowania babki wyniósł 39,41 zł. Najdrożej było w Carrefourze – 47,89 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że średnia cena koszyka produktów wielkanocnych wyniosła 200,57 zł. Wśród sieci z najniższą ceną koszyka świątecznego znalazły się Selgros (183,09 zł), Makro Cash & Carry (192,95 zł) oraz Auchan (192,97 zł). Na drugim krańcu rankingu uplasowały się Dino (207,24 zł), Carrefour (208,00 zł) oraz Intermarché (208,62 zł).Najwyższe rachunki za wielkanocne produkty w tym roku wystawiają konsumentom supermarkety, w których za zestaw najpopularniejszych przed świętami produktów trzeba było zapłacić 206,76 zł. To o 18,74 zł (blisko 10%) więcej niż w najtańszych w tym roku sklepach typu Cash & Carry, w których świąteczny koszyk kosztował 188,02 zł. W środku stawki są jeszcze dyskonty (201,16 zł) oraz hipermarkety (201,75 zł).W ramach tegorocznego badania sprawdzono między innymi ceny składników niezbędnych do przygotowania tradycyjnej babki wielkanocnej. Do zestawu trafiły m.in. mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, cukier, masło, jaja, proszek do pieczenia oraz aromatyczne dodatki, takie jak cukier wanilinowy i skórka cytrynowa oraz produkty potrzebne do wykonania lukru: cukier puder i cytryna.Najtańszy komplet składników odnotowano w sieci Selgros, tam koszt przygotowania babki wyniósł 39,41 zł. Najdrożej było w Carrefourze – 47,89 zł. Różnica między najtańszą a najdroższą siecią wyniosła 8,48 zł, a więc 21,5%. Średnia cena zestawu składników do babki w badanych sieciach handlowych to 44,48 zł.Analitycy ASM SFA przyjrzeli się również cenom majonezu – produktu, bez którego trudno wyobrazić sobie wielkanocne śniadanie. Za Majonez Kielecki Społem (500 ml) konsumenci zapłacą najmniej w sieci Dino, gdzie produkt kosztował średnio 7,29 zł, natomiast najwięcej konsumenci zapłacą w Intermarché gdzie majonez ten kosztował średnio 13,39 zł, co oznacza aż 83,7% różnicy między najtańszą a najdroższą ofertą.Ceny Majonezu Dekoracyjnego Winiary (400 ml) różniły się w zależności od sieci o blisko 33%. Najniższą cenę odnotowano w Polomarkecie, było to średnio 6,99zł, natomiast najwyższe średnie ceny wystąpiły w sieci Dino, gdzie produkt kosztował 9,32 zł.