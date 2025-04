Renta dożywotnia: fundusze hipoteczne przekazały seniorom 7 mln zł

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) przedstawił najświeższe dane dotyczące wypłat renty dożywotniej. Opublikowany właśnie raport rzuca światło na wypłacone klientom kwoty, średnią wartość nieruchomości objętej umową czy rozkład geograficzny nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne. Lektura opracowania nie pozostawia wątpliwości - rynek odwróconej hipoteki w Polsce rozwija się w dynamicznym tempie.

Przeczytaj także: Służebność osobista w umowie o dożywocie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką kwotę w ramach renty dożywotniej wypłaciły fundusze hipoteczne swoim klientom w 2024 roku?

Gdzie podpisano najwięcej umów o rentę dożywotnią?

Jakie cele są dla Polaków ważniejsze niż oszczędzanie na emeryturę?

Wypłaty renty dożywotniej w 2024 r. wzrosły o 46,5 proc. r/r

Wysokość świadczenia, które otrzymuje Senior, jest uzależniona od wielu czynników. To m.in. wiek i wartość nieruchomości. Średnia miesięczna wypłata z tytułu renty dożywotniej wyniosła w 2024 r. około 40 proc. średniej emerytury wypłacanej przez ZUS. Biorąc pod uwagę średnią długość życia Polaków, można przyjąć, że obecni klienci funduszy hipotecznych będą otrzymywać wypłaty średnio przez około 11 lat - wskazuje Agnieszka Kozioł, dyrektor Departamentu Raportów i Analiz ZPF.

Umowy o rentę dożywotnią. Gdzie podpisano ich najwięcej?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rozkład geograficzny nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne Najwięcej nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne znajduje się w województwie mazowieckim Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Niespełna jedna piąta Polaków deklaruje, że oszczędza na emeryturę. Jakie cele są ważniejsze?

Jak wynika z raportu ZPF, w 2024 r. fundusze hipoteczne wypłaciły klientom renty dożywotnie o wartości 6,99 mln zł (+46,5 proc. r/r). Jednocześnie skumulowana wartość wypłat od 2010 r. przekroczyła 41,2 mln zł.Umowy o rentę dożywotnią z funduszami hipotecznymi podpisują najczęściej osoby w wieku 75-80 lat (średnia w 2024 r. to 76,7 lat). W zamian za comiesięczne wpływy przekazują instytucjom finansowym nieruchomości - średni metraż mieszkania w zarządzaniu funduszy hipotecznych wyniósł w 2024 r. 51,4 mkw., a jego wartość - 468,9 tys. zł.Łączna wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne na koniec 2024 r. sięgnęła 189 mln zł (+19,2 proc. r/r).ZPF sprawdził również rozkład geograficzny umów o rentę dożywotnią. Okazuje się, że najwięcej nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne znajduje się w województwie mazowieckim. Drugim jest województwo pomorskie, a na trzecim miejscu znalazły się województwa dolnośląskie i śląskie.Szczegółowy rozkład geograficzny nieruchomości prezentujemy na poniższej mapie.Umowy o rentę dożywotnią to dla Seniorów sposób na dodatkowe źródło dochodów na emeryturze. Według badania consumer finance, realizowanego przez ZPF oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH), 17,2 proc. Polaków deklaruje, że oszczędza pieniądze z myślą o przyszłej emeryturze. Oznacza to, że skłonność do odkładania środków na jesień życia jest niższa niż np. na wypoczynek (37,4 proc.), remont domu lub mieszkania (29,5 proc.), drobne dobra trwałe (21 proc.) czy samochód (19,9 proc.).Warto jednak zwrócić uwagę na to, że na przestrzeni lat emerytura jako cel oszczędzania i tak nabrała znaczenia - jeszcze dziesięć lat temu odkładanie dodatkowych środków na emeryturę wskazywało 4,4 proc. Polaków, a w 2008 r. - tylko 2,5 proc.